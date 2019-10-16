Чемпион UFC в двух весовых категориях вызвал на бой Макгрегора

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо заинтересован в проведении боя с экс-обладателем поясов в лёгком и полулёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Конор только болтает языком, лает, но не кусает. Да, лет десять назад он победил хороших бойцов. Ну и пусть. У нас с ним нет никаких взаимоотношений, но я хочу боя с ним. Тоже хочу стать богатым», — заявил Сехудо в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Сен-Пьер не исключил возобновления карьеры ради боя с Нурмагомедовым.