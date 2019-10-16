Чемпион UFC в двух весовых категориях вызвал на бой Макгрегора

Короткая ссылка
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо заинтересован в проведении боя с экс-обладателем поясов в лёгком и полулёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.
Чемпион UFC в двух весовых категориях вызвал на бой Макгрегора
  • © Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

«Конор только болтает языком, лает, но не кусает. Да, лет десять назад он победил хороших бойцов. Ну и пусть. У нас с ним нет никаких взаимоотношений, но я хочу боя с ним. Тоже хочу стать богатым», — заявил Сехудо в интервью YouTube-каналу ESPN MMA. 

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Сен-Пьер не исключил возобновления карьеры ради боя с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить