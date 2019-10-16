Чемпион UFC в двух весовых категориях вызвал на бой Макгрегора
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«Конор только болтает языком, лает, но не кусает. Да, лет десять назад он победил хороших бойцов. Ну и пусть. У нас с ним нет никаких взаимоотношений, но я хочу боя с ним. Тоже хочу стать богатым», — заявил Сехудо в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Сен-Пьер не исключил возобновления карьеры ради боя с Нурмагомедовым.