Сен-Пьер не исключил вариант с возобновлением карьеры ради боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, канадец Жорж Сен-Пьер, готов вернуться в октагон ради поединка с действующим обладателем титула в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Если появится хороший вариант, UFC знает, где меня искать. Мы пытались организовать хороший поединок, но не получилось. Да, речь о бое с Хабибом. Мог бы я вернуться ради такой встречи? Всё зависит от того, как это будет согласовано по контракту. Если теоретически — то да. Но вы знаете, как это происходит в сфере бизнеса. Когда вы заключаете коммерческую сделку, а две стороны не приходят к согласию, это нормально. Вы поворачиваетесь и идёте дальше. Нельзя вернуться через год и заявить: «Эй, я готов принять предложение, сделанное мне год назад». Так бизнес не ведут, в единоборства от бизнеса не отличаются. Мы пытались организовать поединок с Хабибом до моего ухода. UFC отказался. Потому я занялся другими делами», — цитирует Сен-Пьера ESPN.

Канадский боец объявил о завершении профессиональной карьеры в 2019 году.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Фергюсон заслуживает право на бой с ним.