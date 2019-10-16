Сен-Пьер не исключил вариант с возобновлением карьеры ради боя с Нурмагомедовым
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«Если появится хороший вариант, UFC знает, где меня искать. Мы пытались организовать хороший поединок, но не получилось. Да, речь о бое с Хабибом. Мог бы я вернуться ради такой встречи? Всё зависит от того, как это будет согласовано по контракту. Если теоретически — то да. Но вы знаете, как это происходит в сфере бизнеса. Когда вы заключаете коммерческую сделку, а две стороны не приходят к согласию, это нормально. Вы поворачиваетесь и идёте дальше. Нельзя вернуться через год и заявить: «Эй, я готов принять предложение, сделанное мне год назад». Так бизнес не ведут, в единоборства от бизнеса не отличаются. Мы пытались организовать поединок с Хабибом до моего ухода. UFC отказался. Потому я занялся другими делами», — цитирует Сен-Пьера ESPN.
Канадский боец объявил о завершении профессиональной карьеры в 2019 году.
Ранее Нурмагомедов заявил, что Фергюсон заслуживает право на бой с ним.