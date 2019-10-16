Сен-Пьер не исключил вариант с возобновлением карьеры ради боя с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, канадец Жорж Сен-Пьер, готов вернуться в октагон ради поединка с действующим обладателем титула в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Сен-Пьер не исключил вариант с возобновлением карьеры ради боя с Нурмагомедовым
  • globallookpress.com
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com

«Если появится хороший вариант, UFC знает, где меня искать. Мы пытались организовать хороший поединок, но не получилось. Да, речь о бое с Хабибом. Мог бы я вернуться ради такой встречи? Всё зависит от того, как это будет согласовано по контракту. Если теоретически — то да. Но вы знаете, как это происходит в сфере бизнеса. Когда вы заключаете коммерческую сделку, а две стороны не приходят к согласию, это нормально. Вы поворачиваетесь и идёте дальше. Нельзя вернуться через год и заявить: «Эй, я готов принять предложение, сделанное мне год назад». Так бизнес не ведут, в единоборства от бизнеса не отличаются. Мы пытались организовать поединок с Хабибом до моего ухода. UFC отказался. Потому я занялся другими делами», — цитирует Сен-Пьера ESPN.

Канадский боец объявил о завершении профессиональной карьеры в 2019 году.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Фергюсон заслуживает право на бой с ним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить