Угроза отмены боя Волкова, кулинарный мастер-класс для Нурмагомедова и вызов Фергюсона: что обсуждают в мире ММА

Бразильский боец Джуниор дос Сантос отказался от участия в поединке с Александром Волковым на турнире UFC Fight Night в Москве. В качестве замены команда россиянина предложила его предыдущего соперника, американца Деррика Льюиса. Чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил кулинарный мастер-класс всемирно известного повара Бурака Оздемира, а его возможный соперник Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу.

Проблемы с соперником Волкова и отмена боя Минакова

Очередной поединок Александра Волкова на родине оказался под угрозой срыва. 9 ноября он должен был встретиться с Джуниором дос Сантосом в рамках московского турнира UFC Fight Night. Однако за три недели до этого события стало известно, что бразилец был вынужден отказаться от выступления. Об этом сообщили представители команды россиянина, добавив, что наиболее предпочтительной заменой сопернику мог бы стать американец Деррик Льюис.

Менеджер Иван Банников поспешил заверить, что Волков непременно войдёт в октагон в Москве. Сейчас его команда ожидает ответа от руководства UFC.

«Мы готовы драться. И нам точно предложат замену. Ещё же три недели до боя, времени достаточно. Можно товарища с ингалятором! Я про Грега Харди. Шутка. Какой ещё Харди? Если UFC перенесёт бой Льюиса с Благоем Ивановым и даст Деррика нам на реванш, все будут счастливы», — цитирует Банникова «Спорт-Экспресс».

По информации портала MMA Fighting, причиной отказа дос Сантоса стала бактериальная инфекция в ноге. Сообщается, что он уже несколько дней находится в больнице, где ему была проведена процедура дренирования. В то же время в российском офисе UFC отказались комментировать ситуацию вокруг этого боя.

«Я бы и хотел, но не могу. Пока нечего. Ни о том, что случилось, ни о том, будет ли замена. Нам самим надо внутри у себя разобраться, что да как. Как только это произойдёт, я вернусь с комментарием», — заявил глава российского UFC Андрей Громковский.

На данный момент Льюис является последним соперником в карьере Волкова. Бойцы встречались в начале октября прошлого года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда победу нокаутом в трёх раундах одержал американец.

После этого поражения он должен был провести бой в Санкт-Петербурге с Алистером Оверимом, однако он также не состоялся из-за проблем со здоровьем россиянина. Вместо него в октагон вышел его соотечественник Алексей Олейник, уступивший легендарному голландцу.

Если у Волкова ещё сохраняются шансы провести запланированный бой, то у его соотечественника Виталия Минакова дела обстоят значительно хуже. 26 октября в Анкасвилле он должен был сойтись с американцем Хави Айялой, однако в последний момент у спортсмена возникли проблемы с получением визы в США.

Минаков выразил недоумение по поводу произошедшего. По его словам, причин для отказа в выдаче документа у посольства быть не должно.

«Недавно пришла информация о том, что мои документы направлены на повторное рассмотрение. Вчера мне позвонил менеджер и сообщил, что я снят с боя. Думаю, что в итоге у меня будет виза, поскольку я уже много раз её получал, раньше никаких проблем не было. Жаль, что подготовка прошла впустую», — приводит слова Минакова ТАСС.

Мастер-класс для Нурмагомедова и насмешка над Махачевым

Пока следующий соперник и дата боя чемпиона UFC лёгком весе Хабиба Нурмагомедова неизвестны, он может насладиться свободным временем. В свой заслуженный отпуск россиянин много путешествует и уже успел посетить Саудовскую Аравию и Турцию. В Стамбуле он отправился в ресторан известного шеф-повара Бурака Оздемира и взял у него мастер-класс по приготовлению блюд местной кухни.

Оздемир славится своим необычным подходом к приготовлению блюд, в которых сочетает множество разных ингредиентов. Видеозаписи процесса он выкладывает на своей странице в Instagram, на которую подписаны 11,5 млн человек.

Неординарность повара проявилась и на встрече с Хабибом. Он несколько раз подшутил над гостем, сделав вид, что у него из рук падает раскалённая сковорода и поднос с чашками. Несмотря на то что трюки действительно заставили бойца ММА и его друзей поволноваться, все остались довольны вечером и провели ужин в приподнятом настроении.

Не секрет, что Нурмагомедов и сам не прочь пошутить над своими друзьями. На странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой играет в футбол с ещё одним представителем UFC и членом своей команды Исламом Махачевым.

«По-моему, шесть лет прошло, но до сих пор Ислам Махачев не смог собрать команду, взяли бы реванш за ту игру. Напиши, где ты сейчас, брат», — подписал пост Хабиб.

Ответ Махачева не заставил себя ожидать.

«Это был единственный раз, когда ты победил в футбол, и то потому, что играл за меня», — пошутил боец.

Критика Макгрегора и вызов Джонсу

В последнее время отношения между Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором вновь обострились. Спортсмены обменялись едкими высказываниями в адрес друг друга, а поводом для них стали слова главы промоушена Даны Уайта. По мнению функционера, россиянин заработал право самому выбирать себе соперников, а ирландец находится внизу списка претендентов на титульное сражение.

На сторону Нурмагомедова в этом конфликте встал ещё один представитель лёгкой весовой категории Фрэнки Эдгар.

«Конор разрушил свой образ крутого парня в бою с Хабибом. Нурмагомедов совершенно искренен в том, что тема с Макгрегором для него принципиальна. Я тренировался со многими дагестанцами, они соблюдают кодекс чести. Нельзя говорить то, что позволял себе ирландец. Россиянин ведёт себя как джентльмен, что доказывает его общение с Дастином Порье», — рассказал Эдгар в интервью YouTube-каналу Breaking Bread with Nick Turturro.

В середине октября Макгрегор намекнул на то, что хотел был встретиться с Эдгаром в октагоне. Однако Уайт заявил, что вероятность такого поединка крайне мала, так как американец является претендентом на чемпионский пояс в легчайшем весе.

Одним из главных претендентов на бой с Нурмагомедовым остаётся бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон. Однако пока определённость в этом вопросе не появилась, американец решил попытать счастья с новым соперником и бросил вызов лидеру сводного рейтинга промоушена Джону Джонсу.

«Ты несёшь чушь, Джон. Хочешь сыграть снова, как мы делали это в колледже? Я поднялся на две весовые категории и сделаю это снова. Хочешь сыграть в шахматы? Я тот, кто тебе нужен. Поставлю тебе мат в два хода», — написал Фергюсон в Twitter.