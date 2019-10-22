Менеджер Волкова: мы попросили устроить реванш с Льюисом

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Иван Банников, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, рассказал о вариантах замены оппонента для своего подопечного в связи с травмой бразильца Джуниора дос Сантоса.
Менеджер Волкова: мы попросили устроить реванш с Льюисом
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«Мы попросили устроить реванш с Дерриком Льюисом. Ждём ответа от UFC. В любом случае поединок Александра в Москве должен состояться. Мы готовы выступить. И нам точно предложат замену. Ещё же три недели до боя, времени достаточно. Если UFC перенесёт бой Льюиса с Благоем Ивановым и даст Деррика нам на реванш, все будут счастливы. Есть ещё вариант с Нганну, но, я боюсь, это скорее для pay-per-view, чем для поединка в Москве», — цитирует «Спорт-Экспресс» Банникова.

Турнир UFC в Москве должен состояться 9 ноября.

Ране сообщалось, что соперник Волкова на московском турнире UFC снялся из-за проблем со здоровьем.

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