Нурмагомедов и Махачев обменялись шутками в Instagram

Российские бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, выступающие под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, обменялись шутками в социальной сети Instagram.

«По-моему, шесть лет прошло, но до сих пор Ислам не смог собрать команду, которая взяла бы реванш за ту игру. Просто скажи мне, где», — подписал фотографию в Instagram Нурмагомедов, на которой изображены он сам и Махачев на футбольном поле.

Ислам на это отреагировал своей шуткой: «Это был единственный раз, когда ты выиграл в футбол, и то потому, что за меня играл».

Ранее Алексей Кунченко выразил мнение, что американец Тони Фергюсон не является опасным соперником для чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.