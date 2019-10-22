Российский боец UFC объяснил, почему Фергюсон не опасен для Нурмагомедова

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко выразил мнение, что американец Тони Фергюсон не является опасным соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Российский боец UFC объяснил, почему Фергюсон не опасен для Нурмагомедова
  • © Lenta.ru

«Не считаю, что американец столь уж опасен для него. Фергюсон постоянно идёт вперёд, бьёт соперников своими костями, поскольку он очень худой. Но перевести Тони в партер очень легко, ведь он не вольник. А в то, что Фергюсон нанесёт Нурмагомедову урон в партере, я не верю. Уверен, Хабиб выиграет», — сказал Кунченко в интервью RT.

По его мнению, Нурмагомедов будет контролировать ход боя и не даст сопернику ничего сделать.

«Нурмагомедову по силам завершить поединок досрочно, а если это сделать не удастся, по очкам его преимущество будет очень серьёзным», — добавил Кунченко.

Ранее Кунченко заявил, что Нурмагомедов является лучшим спортсменом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить