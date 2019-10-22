Российский боец UFC объяснил, почему Фергюсон не опасен для Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко выразил мнение, что американец Тони Фергюсон не является опасным соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Не считаю, что американец столь уж опасен для него. Фергюсон постоянно идёт вперёд, бьёт соперников своими костями, поскольку он очень худой. Но перевести Тони в партер очень легко, ведь он не вольник. А в то, что Фергюсон нанесёт Нурмагомедову урон в партере, я не верю. Уверен, Хабиб выиграет», — сказал Кунченко в интервью RT.

По его мнению, Нурмагомедов будет контролировать ход боя и не даст сопернику ничего сделать.

«Нурмагомедову по силам завершить поединок досрочно, а если это сделать не удастся, по очкам его преимущество будет очень серьёзным», — добавил Кунченко.

Ранее Кунченко заявил, что Нурмагомедов является лучшим спортсменом в России.