Кунченко: Нурмагомедов — лучший спортсмен в России

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов является лучшим спортсменом России.
Кунченко: Нурмагомедов — лучший спортсмен в России
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«Могу ещё раз это повторить. Хабиб в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC. Что он ещё должен доказать? Причём все бои он выигрывает досрочно, в том числе с Конором Макгрегором. Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снёс. Никто не может с ним ничего поделать», — сказал спортсмен в интервью RT.

Он отметил, что сейчас все хотят заработать денег на бое с Нурмагомедовым, но раньше никто не хотел с ним драться.

«На данный момент не могу сказать, кто может победить Хабиба в лёгком весе. Возможно, если он перейдёт в полусредний, ему будет посложнее, там физически тяжело», — добавил Кунченко.

Ранее Кунченко объяснил, почему UFC не намерен проводить много турниров в России.

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