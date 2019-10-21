Российский боец UFC: в США думают, что у нас на дороги выбегают медведи

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко объяснил, почему Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не намерен проводить много турниров в России.

«Другой неприятный момент — в России UFC всё же не так часто будет проводить турниры, поскольку они собирают не слишком много зрителей по ту сторону океана. Когда у нас вечер, там ночь, и все спят, пока мы дерёмся», — сказал спортсмен в интервью RT.

Он также отметил, что трансляции российских турниров в США не очень хорошо продаются и американцы не намерены просыпаться рано утром для просмотра боя в России.

«Они ведь думают, что мы круглый ход ходим по снегу, а на дороги выбегают медведи. Мне реально задают такие вопросы. Так и отвечаю: «Да, действительно бегают». Но мы стремимся заявить о себе. Сейчас состоится уже третий турнир UFC в России, у нас загораются новые звёзды, такие как Ян, Магомедшарипов. Они появляются на новом рынке и закатывают довольно хорошие бои, что привлекает иностранную публику», — добавил Кунченко.

Ранее главу UFC в России не пригласили на пресс-конференцию Макгрегора.