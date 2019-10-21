Главу UFC в России не пригласили на пресс-конференцию Макгрегора

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Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский пока не приглашён на пресс-конференцию ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которая состоится 24 октября.
Главу UFC в России не пригласили на пресс-конференцию Макгрегора
  • Reuters

По информации источников, близких к организаторам, среди участников мероприятия фамилии главы офиса UFC в России и странах СНГ по состоянию на понедельник не значится.

Связано это с тем, что Макгрегор прилетит в Москву по приглашению спонсора, чьим бренд-амбассадором он является c начала 2019 года. 

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что при выборе следующего соперника для чемпиона организации в лёгком весе решающее слово будет за Хабибом Нурмагомедовым.

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