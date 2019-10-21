Главу UFC в России не пригласили на пресс-конференцию Макгрегора

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский пока не приглашён на пресс-конференцию ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, которая состоится 24 октября.

По информации источников, близких к организаторам, среди участников мероприятия фамилии главы офиса UFC в России и странах СНГ по состоянию на понедельник не значится.

Связано это с тем, что Макгрегор прилетит в Москву по приглашению спонсора, чьим бренд-амбассадором он является c начала 2019 года.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что при выборе следующего соперника для чемпиона организации в лёгком весе решающее слово будет за Хабибом Нурмагомедовым.