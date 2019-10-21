Макгрегор пожертвовал €12 тысяч на операцию ребёнку

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожертвовал €12 тыс. на операцию годовалой девочке, которая страдает микроцефалией.

Как сообщает The Irish Mirror, четырёхнедельное лечение ребёнка в клинике в США стоит €60 тыс.

В июне на одном из сайтов мать девочки создала страницу для сбора суммы. Отмечается, что отметка пожертвований преодолела в €100 тыс., а €12 тыс. из этой суммы внёс Макгрегор.

«Это ни в коем случае не рекламный ход Макгрегора. Он даже нигде не упомянул про это. Он очень помог нашей девочке, и мы ему очень благодарны», — сказала мама ребёнка.

Кроме того, ирландец продал свои перчатки с автографом за €500 и пожертвовал и эти деньги.

Ранее Макгрегор ретвитнул новость о своём визите в Москву.