«Фергюсон не столь опасен»: боец Кунченко о феномене Нурмагомедова, турнирах в России и желании подраться с Масвидалем

Тони Фергюсон не сможет оказать серьёзного сопротивления Хабибу Нурмагомедову, если поединок между ними состоится. Об этом в интервью RT заявил российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко, выступающий в полусреднем весе UFC. Он также назвал уроженца Дагестана лучшим спортсменом страны, заявил о желании встретиться в октагоне с Хорхе Масвидалем и объяснил, почему американцы пока не проявляют большого интереса к турнирам в России.

«В Москве я уже дрался, мне это не особо интересно»

— Не было желания выступить на ноябрьском турнире UFC в Москве?

— Мой последний бой получился неудачным (в августе Кунченко уступил Гилберту Бёрнсу решением судей. — RT), поэтому сейчас я организовал сборы, пригласил на них ребят, в частности тренера по борьбе. Желание выступить в Москве, конечно, было, но хочется поработать над борьбой, ведь Бёрнсу я проиграл именно в этом компоненте. Поэтому рваться выступать в Москву на коротком уведомлении не хотелось. Другое дело, если бы поединок в столице был запланирован заранее. Тем более в Москве я уже дрался в прошлом году, мне это не особо интересно. Хочется выйти в октагон в других странах.

— Например?

— 26 октября состоится вечер UFC в Сингапуре, но опять же к нему я не успею подготовиться. Самое оптимальное — вернуться в декабре. К этому времени я успею. Хочу принять участие в UFC Fight Night 165 в Южной Корее. Но это мои планы, а что решат в промоушене, сказать не могу.

— То есть вы решили взять стратегическую паузу? Тот же Пётр Ян недавно заявил, что хочет подраться до конца года.

— Ну, он-то в последний раз выходил в октагон 8 июня, потом сделал операцию и восстанавливался. Времени у Петра было достаточно. Ему уже скучно. Неудивительно, что он хочет вернуться, ведь пять-шесть месяцев простоя — это не слишком хорошо. Как правило, пары месяцев достаточно, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему поединку.

«В Америке думают, что у нас по дорогам бегают медведи»

— Насколько важным для России является тот факт, что UFC проведёт в стране уже третий турнир?

— Это очень важно как для молодёжи, так и для профессионалов. UFC — впереди планеты всей. Для нас стало небольшим шоком решение промоушена проводить турниры в России. Нашему рынку организация таких мероприятий пойдёт только на пользу. Популярность ММА в стране растёт. Это толчок для развития смешанных единоборств в России. Люди начинают приходить заниматься хотя бы просто для себя, а у профессионалов появляется возможность попасть в UFC. Это сильнейшая мотивация работать в зале. Наконец, дети будут увлекаться не гаджетами, а спортом, станут сильными и здоровыми.

— Ян говорил, что россиянам приходится в UFC непросто, поскольку нас там не всегда воспринимают всерьёз. Согласны?

— У меня никаких сложностей не возникало. Есть только языковой барьер, но если с тобой рядом находится человек, знающий английский язык, эта проблема автоматически решается. Я на английском практически не говорю и порой не могу что-то объяснить. Но в крайнем случае можно воспользоваться онлайн-переводчиком на телефоне.

Вообще лучше учить язык, потому что публика любит, когда ты говоришь. А если ты подрался и промолчал, поскольку не знаешь язык, на тебя и внимания никто не обратит. В UFC всё разговоры ведутся на английском, и ты должен всё понимать, общаться с бойцами, фанатами.

— О каких проблемах ещё стоить сказать?

— Другой неприятный момент — в России UFC всё же не так часто будет проводить турниры, поскольку они собирают не слишком много зрителей по ту сторону океана. Когда у нас вечер, там ночь, все спят, пока мы дерёмся. Трансляции российских турниров в Америке продаются не слишком хорошо. Люди там не станут просыпаться рано утром, чтобы посмотреть на русского бойца.

— Почему?

— Они ведь думают, что мы круглый ход ходим по снегу, а на дороги выбегают медведи. Мне реально задают такие вопросы. Так и отвечаю: «Да, действительно бегают». Но мы стремимся заявить о себе. Сейчас состоится уже третий турнир UFC в России, у нас загораются новые звёзды, такие как Ян, Магомедшарипов. Они появляются на новом рынке и закатывают довольно хорошие бои, что привлекает иностранную публику.

«Все хотят заработать денег на бое с Хабибом»

— Перед поединком с Дастином Порье вы назвали Хабиба Нурмагомедова лучшим спортсменом страны.

— Могу ещё раз это повторить. Хабиб в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC. Что он ещё должен доказать? Причём все бои он выигрывает досрочно, в том числе с Конором Макгрегором. Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снёс. Никто не может с ним ничего поделать.

— Кто-то в UFC может составить ему настоящую конкуренцию?

— Не знаю, Джастин Гэтжи что-то пытается… Все хотят заработать денег на бое с Хабибом, поскольку он очень популярен. Раньше с ним почему-то никто не хотел драться. На данный момент не могу сказать, кто может победить Хабиба в лёгком весе. Возможно, если он перейдёт в полусредний, ему будет посложнее, там физически тяжело.

— А как же Тони Фергюсон?

— Не считаю, что американец столь уж опасен для него. Фергюсон постоянно идёт вперёд, бьёт соперников своими костями, поскольку он очень худой. Но перевести Тони в партер очень легко, ведь он не вольник. А в то, что Фергюсон нанесёт Нурмагомедову урон в партере, я не верю. Уверен, Хабиб выиграет. Фергюсон терпеливый и безбашенный, но Хабиб будет очень чётко контролировать ход боя и не даст сопернику возможности ничего сделать. Нурмагомедову по силам завершить поединок досрочно, а если это даже сделать не удастся, по очкам его преимущество будет очень серьёзным.

— Кого вы считаете самым мощным бойцом, если взять все весовые категории?

— Очень интересный стиль у Генри Сехудо. Он олимпийский чемпион по вольной борьбе, но при этом хорошо работает в стойке.

— У него мог бы получиться интригующий бой с Яном.

— Я бы с удовольствием посмотрел на этот поединок.

— Есть ли у вас соперник, с которым хотелось бы встретиться в ближайшем будущем?

— Честно говоря, стараюсь ничего не загадывать. Если UFC в ближайшее время назначит мне бой, уже будет хорошо, поскольку промоушен может с этим затянуть. Поэтому выбирать себе соперника не приходится. Но я бы подрался с Хорхе Масвидалем. Он вырубил Бена Аскрена и сразу же стал популярным, за счёт него я бы и сам раскрутился. К тому же он не борется, а в основном работает в стойке. Также хотелось бы подраться с Дональдом Ковбоем Серроне, но он перешёл в лёгкую весовую категорию.