Физическая форма и возвращение в октагон: о чём будет говорить Макгрегор на пресс-конференции в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 24 октября проведёт пресс-конференцию в Москве. По словам её организаторов, бывший обладатель двух чемпионских поясов UFC расскажет о своей физической форме и, вероятно, поделится информацией о продолжении карьеры. Ожидается, что он также затронет тему возможного боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в ближайшее время посетит Россию, 24 октября он даст пресс-конференцию в Москве. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весах прибудет по приглашению компании Parimatch, чьим бренд-амбассадором он является.

Ожидается, что ирландец расскажет о своих ближайших планах в России, прокомментирует текущую физическую форму и подробно поговорит о плане тренировок. Не исключено, что Макгрегор также поделится информацией о продолжении своей карьеры и, возможно, назовёт своего следующего соперника, с которым встретится в октагоне.

Ещё одной темой, которая может быть поднята, является новое обвинение Макгрегора в изнасиловании, о котором писали американские СМИ. Представители спортсмена опровергли данную информацию, а полиция Дублина, где якобы произошло преступление, не выпускала официальных заявлений по этому поводу.

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Ранее украинские СМИ сообщали, что Макгрегор посетит Киев и встретится с журналистами там. Основанием для этого стала недавняя фотосессия борца в футболках донецкого «Шахтёра», с которым букмекерская компания также сотрудничает. Однако затем ирландец устроил пикировку в соцсетях с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которой на русском языке предложил «увидеться в Москве».

Фанаты Макгрегора едва ли восприняли его слова всерьёз, так как борец нередко в прошлом оставлял подобные угрозы в адрес других спортсменов. Но вскоре он выложил свою фотографию на фоне герба России, предположительно, из посольства страны в Ирландии, где ему могли оформлять визу для поездки в Москву. Спустя два дня информация о приезде Макгрегора нашла подтверждение, а сам он разместил новость о грядущей пресс-конференции в своём Twitter.

Именно с Нурмагомедовым Макгрегор в последний раз боролся в октагоне год наза. Он потерпел поражение от российского спортсмена, за которым остался чемпионский пояс UFC. Тот поединок завершился скандалом — уже после остановки боя члены команд двух спортсменов устроили потасовку, а сами борцы были дисквалифицированы на несколько месяцев за своё поведение.

С тех пор Макгрегор неоднократно требовал реванша у Нурмагомедова, в то время как борец из Дагестана не демонстрировал большой заинтересованности в повторном поединке. Тем не менее, грядущую пресс-конференцию в Москве можно рассматривать как один из этапов раскрутки второго боя между ними. Предыдущий поединок позволил обоим его участникам заработать большие призовые, а новая схватка за титул чемпиона UFC стала бы желанным событием для болельщиков.

Пока неизвестно, посетит ли Нурмагомедов пресс-конференцию Макгрегора. Однако в связи с тем, что отношения между действующим и бывшим чемпионами UFC остаются натянутыми, на мероприятии для СМИ будут организованы повышенные меры безопасности.

«Это спортивный визит, где у журналистов и фанатов появится возможность пообщаться с Конором, узнать чемпиона поближе и вдохновиться на новые победы. Вопросы обеспечения безопасности на месте являются приоритетными для организаторов», — заявил источник ТАСС.

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Однако есть основания полагать, что речь о поединке с Нурмагомедовым на пресс-конференции всё-таки не пойдёт. Для руководства UFC приезд Макгрегора в Россию и желание пообщаться со СМИ стали сюрпризом. По информации RT, промоушен не имеет отношения к грядущему мероприятию. Без хотя бы устного одобрения со стороны организации Макгрегор едва ли может всерьёз обсуждать подробности своего поединка с россиянином.

Тем не менее, в UFC всё-таки ждут, когда ирландец вернётся в октагон и снова будет приносить промоушену прибыль, а болельщиков радовать своими схватками. Глава организации Дана Уайт недавно признавал, что Макгрегор больше всего хочет встретиться с Нурмагомедовым, но пока что ирландцу стоит рассчитывать на других соперников.

«Думаю, он подерётся уже в 2020 году. Кто будет его следующим оппонентом? В ноябре нас ждёт встреча Нэйта Диаса с Хорхе Масвидалем, и победитель этого боя может стать его противником. Также у нас есть Дональд Серроне и Джастин Гэтжи. Но на данный момент Конор по-настоящему хочет поединка с Нурмагомедовым. Посмотрим, как будут развиваться события», — говорил Уайт Boston Globe.