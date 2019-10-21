Новость о визите Макгрегора в Россию всколыхнула соцсети

Сообщение о пресс-конференции ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в Москве вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Некоторые искренне не скрывают своего неприятия экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.

«Не ехал бы ты к нам, столько гадостей в адрес России сказал в своё время», — написала одна из пользователей.

«Был бит россиянином и ещё не раз будет бит», — добавил второй.

Другие комментаторы принялись шутить. Они предположили, что, возможно, Макгрегор хочет получить гражданство, учитывая его встречу с Владимиром Путиным.

«Главное, чтобы в кафешку на заходил, где Кокорин и Мамаев любят отдыхать. Мало ли что, табурет прилетит», — нашёлся ещё один.

Третьи честно признались, что будут рады очередному визиту ирландца в Россию.

«И как я до этого жила, просто не представляю», — поделилась эмоциями одна из поклонниц.

«Хочу такого мужа», — резюмировала другая.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях. Ирландец раскритиковал проведение турнира UFC 242 в Абу-Даби, а россиянин назвал своего бывшего оппонента алкоголиком и насильником.