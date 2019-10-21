Новость о визите Макгрегора в Россию всколыхнула соцсети
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Некоторые искренне не скрывают своего неприятия экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.
«Не ехал бы ты к нам, столько гадостей в адрес России сказал в своё время», — написала одна из пользователей.
«Был бит россиянином и ещё не раз будет бит», — добавил второй.
Другие комментаторы принялись шутить. Они предположили, что, возможно, Макгрегор хочет получить гражданство, учитывая его встречу с Владимиром Путиным.
«Главное, чтобы в кафешку на заходил, где Кокорин и Мамаев любят отдыхать. Мало ли что, табурет прилетит», — нашёлся ещё один.
Третьи честно признались, что будут рады очередному визиту ирландца в Россию.
«И как я до этого жила, просто не представляю», — поделилась эмоциями одна из поклонниц.
«Хочу такого мужа», — резюмировала другая.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях. Ирландец раскритиковал проведение турнира UFC 242 в Абу-Даби, а россиянин назвал своего бывшего оппонента алкоголиком и насильником.