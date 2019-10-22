Фергюсон бросил вызов чемпиону UFC в полутяжёлом весе Джонсу
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- AFP
«Джон Джонс то и дело порет чушь. Хочешь сыграть снова, как мы это делали в колледже? Я поднялся на две весовые категории, готов сделать это снова. Хочешь сыграть в шахматы? Я буду твоим Гекльберри. Ты превратишься в неандертальца. Общался с твоим папочкой — и он знает, кто настоящий чемпион», — написал американец в Twitter.
Фергюсон является одним из главных потенциальных соперников для чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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