Удар по перспективам: почему Волкову невыгоден бой со скандалистом из США на турнире UFC в Москве

Александр Волков сразится с Грегом Харди на турнире UFC Fight Night в Москве, который состоится 9 ноября на «ЦСКА Арене». По информации СМИ, американец в ближайшее время заменит Джуниора дос Сантоса, который ранее снялся с боя. В 2014 году экс-игрок НФЛ Харди был арестован по обвинению в домашнем насилии, а во время выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате дважды подпадал под санкции.

Александр Волков сразится с Грегом Харди на турнире UFC Fight Night в Москве. Об этом сообщил медиахолдинг ESPN со ссылкой на источники, близкие к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата. Пока сам промоушен не опубликовал официальное заявление, но с большой долей вероятности именно схватка между россиянином и американцем станет одним из главных событий турнира.

Изначально Волков должен был закрывать шоу боем с Джуниором дос Сантосом, но тот был вынужден сняться с турнира из-за инфекции в ноге. Так, последнюю неделю экс-чемпион UFC в тяжёлом весе провёл в больнице, где ему была успешно проведена процедура дренирования заражённого участка тела.

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В команде Волкова уверены, что схватка с Харди может сыграть ему на руку. По его словам, Грег является медийной личностью в США, а победа над ним способна повысить популярность Александра в Соединённых Штатах.

«Харди ненавидит практически вся Америка и мечтает его увидеть улетающим в нокаут. Это будет первый раз, когда в США большинство фанатов будут болеть за Сашу», — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Ивана Банникова.

Однако возможный рост популярности — единственное, что Волков может получить от этого поединка. В остальном же подобное развитие событий является для него крайне неудачным, причём сразу по нескольким причинам. Во-первых, теперь ему придётся резко менять тренировочный процесс и готовиться к другому сопернику. Во-вторых, в отличие от прославленного дос Сантоса, Харди имеет в своём активе лишь шесть боёв на профессиональном уровне, и победа над ним не будет иметь серьёзного значения для Александра.

В преддверии турнира дос Сантос занимал четвёртую строчку в рейтинге тяжёлой весовой категории, а успех в дуэли с ним автоматически делал Волкова одним из трёх главных претендентов на титул. Триумф практически перекрывал бы его обидную неудачу в сражении с Дерриком Льюисом и позволил бы встать в один ряд с Фрэнсисом Нганну и Кёртисом Блэйдсом. Несомненно, он вряд ли получил бы право встретиться со Стипе Миочичем до Дэниела Кормье, но в случае ещё одного выигрыша вполне мог бы стать первым в списке на титульный бой.

В свете этого особое значение приобретал его возможный поединок с Нганну. Тем примечательно, что камерунец выразил желание выйти на замену дос Сантосу.

«UFC в Москве через 18 дней?» — написал Нганну, прикрепив к сообщению задумчивый смайл.

Эта схватка могла не только стать украшением турнира в столице России, но и с ходу получить статус элиминатора (боя за право претендовать на титул. — RT). В случае благоприятного исхода Волков имел шансы стать первым номером дивизиона и одной из главных звёзд промоушена. В своё время его становлению сильно поспособствовал триумф в битве с Фабрисио Вердумом, но победа над Нганну произвела бы значительно больший эффект.

Камерунец является одним из самых устрашающих тяжеловесов планеты. В его активе значится успешная серия из трёх боёв, в каждом из которых он нокаутировал своего визави. Так, от его рук пострадали экс-чемпионы дос Сантос и Кейн Веласкес, а также третий номер рейтинга Кёртис Блэйдс.

Но при этом его нельзя назвать непобедимым. Так, в 2018-м он потерпел два поражения подряд, сначала уступив Миочичу в титульной битве, а затем — Льюису. Нганну обладает мощнейшим ударом и девять раз отправлял своих визави на настил, но при этом у него есть серьёзные проблемы с выносливостью.

В сражении с ним Волкову было бы достаточно выдержать первые полтора раунда, после чего он вполне мог взять верх за счёт свежести, тактики и постоянного давления. В отличие от камерунца, россиянин не раз доказывал, что способен с одинаковой интенсивностью работать на протяжении всех 15 минут.

Тем не менее UFC не удовлетворил запрос Нганну и сделал выбор в пользу Харди. Это решение выглядит спорным как минимум потому, что Грег выходил в октагон всего неделю назад. На турнире в Бостоне он бился с малоизвестным Беном Сосоли и взял верх единогласным решением судей, однако впоследствии бой был признан несостоявшимся.

Причиной подобного решения стало поведение Харди, воспользовавшегося ингалятором в перерыве между вторым и третьим раундами. К этому моменту он заметно подустал, но впоследствии воспрянул духом и смотрелся свежее. Интересно, что сам Грег неоднократно просил разрешения на использование ингалятора у представителя Атлетической комиссии штата Массачусетс (MSAC), на что получил утвердительный ответ. Но позднее оказалось, что подобные действия запрещены, что и стало причиной изменения результата.

Стоит отметить, что этот скандал стал далеко не единственным с участием Харди. В 2014 году на тот момент футболист команды «Каролина Пантерз» Харди был обвинён в домашнем насилии. По данным полиции, атлет напал на свою девушку, душил её и угрожал расправой. Будущий боец был арестован и приговорён к 60 дням тюрьмы и 18 месяцам испытательного срока. Правда, в итоге ему удалось избежать пребывания за решёткой, так как пострадавшая не явилась на рассмотрение апелляционной жалобы. А впоследствии дело и вовсе было закрыто по примирению сторон.

Несмотря на популярность, Харди является скорее новичком в ММА и уж точно не одним из соискателей чемпионского звания. В его послужном списке значится пять побед и одно поражение, также ставшее результатом неправомерных действия атлета. В сражении с Алленом Краудером он был дисквалифицирован за удар коленом в голову сопернику, находившемуся на настиле, что запрещено правилами.

Американец не входит даже в число 15 сильнейших тяжеловесов организации, вследствие чего именно Александр рискует всем. Так, победа способна обеспечить ему комфортное возвращение в октагон после годичного перерыва, но вряд ли улучшит его позиции в дивизионе, а поражение может надолго исключить его из чемпионской гонки.

По уровню Волков на голову превосходит своего визави, в связи с чем отрицательный результат боя является крайне маловероятным. Но в тяжёлом весе всё может решить всего один удар, о чём россиянин знает не понаслышке. Именно секундная расслабленность незадолго до гонга лишила его победы над Льюисом и шанса добраться до элиты дивизиона значительно быстрее.

Своим решением UFC нанёс ущерб не только Волкову, который потерял место в главном бою вечера, но и всему московскому турниру. Если изначально он располагал сразу двумя поединками топ-уровня, то теперь к таковым можно причислять лишь битву Забита Магомедшарипова с Келвином Каттаром. Именно он будет завершать шоу, но, если верить СМИ, продлится лишь три раунда, а не пять, как положено.