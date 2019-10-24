Опоздание на два часа, оскорбления в адрес Хабиба и возвращение в UFC: Макгрегор провёл пресс-конференцию в Москве

В Москве состоялась пресс-конференция бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Мероприятие началось на пару часов позже запланированного времени из-за опоздания экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях. Он назвал дату своего следующего поединка, выразил желание провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым в столице России и несколько раз оскорбил своего бывшего соперника.

Мероприятие в центре столицы ожидаемо вызвало ажиотаж. Задолго до начала у здания Центрального телеграфа выстроилась огромная толпа, большую часть которой составляли поклонники Макгрегора. Их не остановил даже тот факт, что пресс-конференция была закрытой для болельщиков, а попасть на неё могли лишь представители СМИ и известные блогеры. В результате с целью обеспечения правопорядка на место прибыл наряд полиции.

Помимо прочего, сотрудники служб безопасности держали в уме тот факт, что на самом мероприятии может произойти непредвиденный конфликт в связи с непростыми отношениями между Макгрегором и Нурмагомедовым. Спортсмены уже неоднократно призывали друг друга к ответу, а на прошлой неделе устроили жёсткую перепалку в социальных сетях. Однако представители действующего чемпиона UFC в лёгком весе заявили, что в настоящий момент Хабиб находится за пределами столицы.

Сама пресс-конференция началась с солидной задержкой. Изначально она была назначена на 10:30, однако ирландец появился в зале лишь спустя два часа. Пока представители прессы ожидали Макгрегора, организаторы успели сменить декорации. Если накануне в Киеве спортсмен вёл разговор с журналистами сидя на диване, то в этот раз сидел за столом.

Правда, смена обстановки на более официальную ничуть не смутила Макгрегора. Он вёл себя предельно раскрепощённо и без раздумий отвечал на вопросы ведущей Марии Командной. Так, ирландец начал с рассказа о своём первом визите в Москву и встрече с президентом России.

«Впервые я посетил Москву летом 2018 года, когда Владимир Путин пригласил меня на матч чемпионата мира по футболу. Немногие знают, что именно ему я вручил первую бутылку своего виски. Передал её охранникам, которые должны были проверить, безопасен ли напиток к употреблению, нет ли там яда. С того момента у меня не было возможности пообщаться с ним, но я уверен, что он ему обязательно понравится», — рассказал ирландец.

Поделившись впечатлениями о России, Макгрегор перешёл к главным темам пресс-конференции. Одной из них стало возвращение спортсмена в октагон. В Киеве ирландец отказался раскрывать карты, но в Москве назвал как дату, так и место своего следующего боя в UFC.

«Возвращение Макгрегора состоится 18 января в Лас-Вегасе. Я в превосходной физической форме. Эта дата согласована с UFC. Знаю имя своего будущего соперника, но лучше спросите это у промоушена. Мне наплевать, кто выйдет против меня. Всё состоится через 12 недель», — заявил Макгрегор.

В последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в лёгком весе, после чего активно добивался реванша. Но, судя по его словам, в настоящий момент это не является для него главной целью.

«Потом я попытаюсь организовать встречу с победителем боя между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем. А уже после этого хочу сразиться с триумфатором схватки Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Не знаю, кто возьмёт верх, но хочу, чтобы этот поединок состоялся здесь, в Москве», — признался ирландец.

По его словам, Россия заслужила турнир подобного уровня и для него было бы большой честью выступить в столице. Помимо прочего, он провёл сравнение между возможным поединком в Москве и сюжетом фильма «Рокки», в котором герой Сильвестра Сталлоне бился в СССР с Иваном Драго.

После этого Макгрегор в очередной раз продемонстрировал неприязнь по отношению к Нурмагомедову и принялся грубо оскорблять действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Так, он в очередной раз назвал своего бывшего оппонента трусом и заявил, что тот принципиально не выходит в октагон с флагом страны.

«Не встречал человека, который бы представлял Россию с такой же гордостью, с какой я — Ирландию. Его собственный отец хочет, чтобы он поднимал флаг, но он сам другого мнения. Он чуть не погиб, пытаясь согнать вес. Нурмагомедов боится рисковать, а такие бойцы не могут рассчитывать на продолжительную карьеру. Все россияне знают, что дагестанцы вечно убегают», — заявил экс-чемпион.

При этом он выразил уверенность, что в Москве у него не будет проблем с фанатами Хабиба.

«Я никого не вижу здесь. Они не настолько глупы и научились на прошлых ошибках. Не ожидаю конфликтов. Если что, я нахожусь в отеле Ritz-Carlton. Посмотрите, я прилетаю в Москву, а он, наоборот, покидает её. Типичный дагестанец», — продолжил череду издёвок Макгрегор.

В свете напряжённых отношений между двумя спортсменами и желанием Конора добиться боя-реванша с Хабибом многие ожидали появления Макгрегора на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Однако экс-чемпион в двух весовых категориях проигнорировал это событие.

«Я уже встречался с Дастином (Порье. — RT). Его бой с Хабибом? Зачем мне было приезжать туда? Человек нюхает трусы своих соперников и зарабатывает на этом деньги. Если хотите узнать, как пахнет моя задница, спросите у Нурмагомедова», — заявил спортсмен.

В довершение темы Хабиба ирландец признался, что его конфликт с россиянином далёк от завершения, а напоследок допустил очередное грубое высказывание.

«Я бы не полетел в Дагестан, даже если бы мне нужно было сходить в туалет», — заключил Макгрегор.

Пресс-конференция экс-чемпиона UFC в Москве запомнилась не только его словами о Нурмагомедове. Так, помимо обычных вопросов, Макгрегору поступали предложения сделать селфи и даже провести дуэль взглядов. Но если первая просьба была удовлетворена, то вторую отклонили организаторы.

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Макгрегор ответил почти на все вопросы журналистов, за исключением одного. Так, ведущая отказалась спрашивать бойца об обвинениях в изнасиловании 20-летней девушки в Дублине. Как сообщалось в американских СМИ, в настоящее время в Ирландии идёт расследование данного инцидента, но сторона спортсмена всячески отрицает его причастность.

Зато ирландец выразил мнение относительно будущей схватки между бойцом Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Он признался, что не был в курсе организации схватки, но заверил, что ему интересны подобные дуэли.

«Такое и хотят видеть зрители. Людей, которые идут на риск. Очень здорово наблюдать за этим. Посмотрим, что получится», — сказал боец.

В довершение пресс-конференции Макгрегор назвал поединок с Чедом Мендесом самым значимым в своей карьере в смешанных единоборствах, а также пообещал поддержать сборную России по футболу на чемпионате Европы 2020 года.

«Я до сих пор остаюсь болельщиком. Был очень польщён, что меня пригласили сюда на мундиаль. Безусловно, буду следить и поддерживать сборную России на предстоящем чемпионате Европы. Но болеть буду за ирландскую команду», — заключил Макгрегор.