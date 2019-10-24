Опоздание на два часа, оскорбления в адрес Хабиба и возвращение в UFC: Макгрегор провёл пресс-конференцию в Москве
- © Владимир Астапкович/РИА Новости
Мероприятие в центре столицы ожидаемо вызвало ажиотаж. Задолго до начала у здания Центрального телеграфа выстроилась огромная толпа, большую часть которой составляли поклонники Макгрегора. Их не остановил даже тот факт, что пресс-конференция была закрытой для болельщиков, а попасть на неё могли лишь представители СМИ и известные блогеры. В результате с целью обеспечения правопорядка на место прибыл наряд полиции.
Помимо прочего, сотрудники служб безопасности держали в уме тот факт, что на самом мероприятии может произойти непредвиденный конфликт в связи с непростыми отношениями между Макгрегором и Нурмагомедовым. Спортсмены уже неоднократно призывали друг друга к ответу, а на прошлой неделе устроили жёсткую перепалку в социальных сетях. Однако представители действующего чемпиона UFC в лёгком весе заявили, что в настоящий момент Хабиб находится за пределами столицы.
Сама пресс-конференция началась с солидной задержкой. Изначально она была назначена на 10:30, однако ирландец появился в зале лишь спустя два часа. Пока представители прессы ожидали Макгрегора, организаторы успели сменить декорации. Если накануне в Киеве спортсмен вёл разговор с журналистами сидя на диване, то в этот раз сидел за столом.
Правда, смена обстановки на более официальную ничуть не смутила Макгрегора. Он вёл себя предельно раскрепощённо и без раздумий отвечал на вопросы ведущей Марии Командной. Так, ирландец начал с рассказа о своём первом визите в Москву и встрече с президентом России.
«Впервые я посетил Москву летом 2018 года, когда Владимир Путин пригласил меня на матч чемпионата мира по футболу. Немногие знают, что именно ему я вручил первую бутылку своего виски. Передал её охранникам, которые должны были проверить, безопасен ли напиток к употреблению, нет ли там яда. С того момента у меня не было возможности пообщаться с ним, но я уверен, что он ему обязательно понравится», — рассказал ирландец.
Поделившись впечатлениями о России, Макгрегор перешёл к главным темам пресс-конференции. Одной из них стало возвращение спортсмена в октагон. В Киеве ирландец отказался раскрывать карты, но в Москве назвал как дату, так и место своего следующего боя в UFC.
«Возвращение Макгрегора состоится 18 января в Лас-Вегасе. Я в превосходной физической форме. Эта дата согласована с UFC. Знаю имя своего будущего соперника, но лучше спросите это у промоушена. Мне наплевать, кто выйдет против меня. Всё состоится через 12 недель», — заявил Макгрегор.
В последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в лёгком весе, после чего активно добивался реванша. Но, судя по его словам, в настоящий момент это не является для него главной целью.
«Потом я попытаюсь организовать встречу с победителем боя между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем. А уже после этого хочу сразиться с триумфатором схватки Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Не знаю, кто возьмёт верх, но хочу, чтобы этот поединок состоялся здесь, в Москве», — признался ирландец.
По его словам, Россия заслужила турнир подобного уровня и для него было бы большой честью выступить в столице. Помимо прочего, он провёл сравнение между возможным поединком в Москве и сюжетом фильма «Рокки», в котором герой Сильвестра Сталлоне бился в СССР с Иваном Драго.
После этого Макгрегор в очередной раз продемонстрировал неприязнь по отношению к Нурмагомедову и принялся грубо оскорблять действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Так, он в очередной раз назвал своего бывшего оппонента трусом и заявил, что тот принципиально не выходит в октагон с флагом страны.
«Не встречал человека, который бы представлял Россию с такой же гордостью, с какой я — Ирландию. Его собственный отец хочет, чтобы он поднимал флаг, но он сам другого мнения. Он чуть не погиб, пытаясь согнать вес. Нурмагомедов боится рисковать, а такие бойцы не могут рассчитывать на продолжительную карьеру. Все россияне знают, что дагестанцы вечно убегают», — заявил экс-чемпион.
При этом он выразил уверенность, что в Москве у него не будет проблем с фанатами Хабиба.
«Я никого не вижу здесь. Они не настолько глупы и научились на прошлых ошибках. Не ожидаю конфликтов. Если что, я нахожусь в отеле Ritz-Carlton. Посмотрите, я прилетаю в Москву, а он, наоборот, покидает её. Типичный дагестанец», — продолжил череду издёвок Макгрегор.
В свете напряжённых отношений между двумя спортсменами и желанием Конора добиться боя-реванша с Хабибом многие ожидали появления Макгрегора на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Однако экс-чемпион в двух весовых категориях проигнорировал это событие.
«Я уже встречался с Дастином (Порье. — RT). Его бой с Хабибом? Зачем мне было приезжать туда? Человек нюхает трусы своих соперников и зарабатывает на этом деньги. Если хотите узнать, как пахнет моя задница, спросите у Нурмагомедова», — заявил спортсмен.
В довершение темы Хабиба ирландец признался, что его конфликт с россиянином далёк от завершения, а напоследок допустил очередное грубое высказывание.
«Я бы не полетел в Дагестан, даже если бы мне нужно было сходить в туалет», — заключил Макгрегор.
Пресс-конференция экс-чемпиона UFC в Москве запомнилась не только его словами о Нурмагомедове. Так, помимо обычных вопросов, Макгрегору поступали предложения сделать селфи и даже провести дуэль взглядов. Но если первая просьба была удовлетворена, то вторую отклонили организаторы.
Макгрегор ответил почти на все вопросы журналистов, за исключением одного. Так, ведущая отказалась спрашивать бойца об обвинениях в изнасиловании 20-летней девушки в Дублине. Как сообщалось в американских СМИ, в настоящее время в Ирландии идёт расследование данного инцидента, но сторона спортсмена всячески отрицает его причастность.
Зато ирландец выразил мнение относительно будущей схватки между бойцом Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Он признался, что не был в курсе организации схватки, но заверил, что ему интересны подобные дуэли.
«Такое и хотят видеть зрители. Людей, которые идут на риск. Очень здорово наблюдать за этим. Посмотрим, что получится», — сказал боец.
В довершение пресс-конференции Макгрегор назвал поединок с Чедом Мендесом самым значимым в своей карьере в смешанных единоборствах, а также пообещал поддержать сборную России по футболу на чемпионате Европы 2020 года.
«Я до сих пор остаюсь болельщиком. Был очень польщён, что меня пригласили сюда на мундиаль. Безусловно, буду следить и поддерживать сборную России на предстоящем чемпионате Европы. Но болеть буду за ирландскую команду», — заключил Макгрегор.
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