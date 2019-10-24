Макгрегор рассказал, почему не приехал на бой Нурмагомедова с Порье

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, почему не посетил бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Как я и говорил, я уже встречался с Порье. Этот бой был мне неинтересен. Зачем мне приезжать туда? Человек нюхает трусы своих соперников и зарабатывает на этом деньги. Если хотите узнать, как пахнет моя задница, спросите у Нурмагомедова», — заявил Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 242 в Абу-Даби, который проходил 7 сентября.

Ранее Макгрегор объяснил название своего виски.