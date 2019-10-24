Макгрегор рассказал об отношениях с Нурмагомедовым

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о своих отношениях с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор рассказал об отношениях с Нурмагомедовым
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«Это очень напряжённое соперничество. Эта ситуация далека от разрешения. Возможно ли её разрешить — может быть. Но россияне заслуживают реванша. Он может хвастаться тем, кого он одолел. Он может бежать, но ему не скрыться», — заявил ирландец.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Ирландец проиграл россиянину сдачей. После окончания поединка между командами спортсменов завязалась потасовка.

Ранее Макгрегор рассказал, почему не приехал на бой Нурмагомедова с Порье.

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