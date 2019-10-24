Макгрегор рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC

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Ирландский боец смешанных единоборств, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Конор Макгрегор назвал дату своего возвращения в октагон.
Макгрегор рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC
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«Я в превосходной физической форме. Согласовал дату с UFC. Я знаю имя соперника, но лучше спросите у них. Мне наплевать, кто выйдет против меня. Через 12 недель в Вегасе произойдёт возвращение Макгрегора», — заявил ирландец.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. На турнире UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе, ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее Макгрегор заявил, что первую бутылку своего виски отдал Путину на матче ЧМ.

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