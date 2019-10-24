Макгрегор: первую бутылку своего виски я отдал Путину на матче ЧМ

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, имеющий собственную марку виски, заявил о том, что первую бутылку своего напитка он подарил президенту России Владимиру Путину во время матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это мой второй раз в России. Я был приглашён Владимиром Путиным на матч чемпионата мира по футболу. Как я сказал, очень рад присутствовать в Москве. Немногие знают, что первую бутылку виски Proper Twelve я отдал Путину на матче чемпионата мира. Русские известны своим духом. Это же можно сказать и о моём виски», — заявил Макгрегор журналистам.

Чемпионат мира по футболу — 2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Сергеев рассказал, как сложно было организовать пресс-конференцию Макгрегора в Москве.