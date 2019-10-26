Победы Салихова и Евлоева, быстрый нокаут от Павловича и сенсация от Майи: чем завершился турнир UFC в Сингапуре

В Сингапуре завершился 499-й турнир в истории UFC. Муслим Салихов одержал третью победу подряд, на этот раз в бою с Лауреано Старополи, а Мовсар Евлоев оказался сильнее Энрике Барзолы. Сергей Павлович нокаутировал Мориса Грина, занимающего 13-ю позицию в рейтинге тяжёлого веса, а Александра Албу потерпела второе поражение в карьере, причём подряд. В главном поединке вечера Демиан Майя взял верх над Беном Аскреном и укрепился на втором месте по числу побед в истории Абсолютного бойцовского чемпионата.

Турнир UFC Fight Night в Сингапуре был примечателен не только противостоянием двух мастеров борьбы в партере — Бена Аскрена и Демиана Майи. На нём также выступали четыре представителя России, и большинство из них оказались сильнее оппонентов.

Единственным разочарованием для отечественных поклонников смешанных единоборств стало выступление Александры Албу. Российско-молдавская спортсменка вернулась в октагон после первого поражения в карьере, но уступила представительнице Сингапура Ломе Лукбонми.

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Стоит отметить, что преимущество местной девушки-бойца практически не вызывало сомнений. Она нанесла на 45 ударов больше (112:77), причём 99 ударов оказались значимыми. О её превосходстве говорила не только статистика, но и многочисленные гематомы на лице Албу. В результате двое судей отдали Лукбонми все три раунда, в то время как третий отметил успех Александры в одной из пятиминуток.

Помимо Албу, в предварительном карде турнира выступали ещё двое россиян. Первым из них в клетку вошёл Сергей Павлович, который продолжает реабилитироваться за фиаско в дебютной битве в UFC.

С самого начала руководство промоушена фактически бросило российского бойца «под танк», назначив ему дуэль с легендарным Алистером Оверимом. Экс-чемпион Fight Nights Global продержался всего 4 минуты и 21 секунду, прежде чем судья засчитал ему поражение техническим нокаутом.

После этого Павлович за 66 секунд взял верх над находившимся на грани увольнения Марсело Гольмом, а в Сингапуре впервые расправился с представителем топ-15 тяжёлого веса. Как и в случае с бразильцем, Сергей оформил победу уже в первом раунде, правда, на этот раз ему потребовалось чуть более двух минут.

Мориса Грина трудно назвать элитным тяжеловесом, но в преддверии поединка он находился выше Павловича в табеле о рангах и имел в активе одну из самых продолжительных беспроигрышных серий в дивизионе — три выигранных схватки в UFC. Столько же было лишь у Франсиса Нганну и Аугусто Сакаи.

Однако с самого начала Сергей принялся демонстрировать разницу в классе. Он был значительно точнее оппонента, но до определённого момента действовал весьма осторожно. Уже на исходе первой минуты его мощный правый оверхенд отправил Мориса на канвас, а немного позднее россиянин заставил противника капитулировать. Он обрушил град ударов на американца, что вынудило того спасаться в партере. Грин сумел пережить первую волну атак Павловича, но снова пропустил справа и рухнул на настил. Рефери Хёрб Дин вмешался и остановил поединок.

В отличие от соотечественника, Мовсар Евлоев не смог выиграть досрочно. Его сражение с Энрике Барзолой продлилось все запланированные три раунда и получилось равным и обоюдоострым. Россиянин активно начал, но во втором отрезке заметно подустал и сбавил обороты, предоставив шанс визави. Победитель турнира Ultimate Fighter 2015 года им отлично воспользовался и сумел выровнять ситуацию.

В заключительном раунде Евлоев смотрелся увереннее и склонил чашу весов в свою пользу. И это при том, что в последней пятиминутке он не провёл ни одного тейкдауна, которых за весь бой набралось четыре. Барзола ответил лишь переводом в партер, зато сделал это крайне эффектно. В концовке второго раунда он впечатал Мовсара в октагон, но для успеха этого оказалось недостаточно.

Евлоев одержал вторую победу подряд в UFC и продлил беспроигрышную серию до 12 поединков. Уже в ближайшее время он может получить соперника из топ-15 полулёгкого веса.

Единственным представителем России в основном карде сингапурского турнира стал Муслим Салихов. Спортсмен обрёл популярность после соревнований в Абу-Даби, где он эффектно нокаутировал крепкого Нордина Талеба. На этот раз ему противостоял Лауреано Старополи, который имел всего две победы в UFC, но уже успел взять верх над бывшим первым претендентом на титул в полусреднем весе Тьяго Алвесом.

Схватка получилась не самой яркой. На протяжении 15 минут бойцы демонстрировали свой богатый технический арсенал, но разнообразные спиннинг-кики (удары ногой с разворота) и хай-кики проходили мимо цели. При этом Салихов смотрелся гораздо предпочтительнее. Он прессинговал, больше попадал и трижды перевёл Старополи в партер. Кроме того, в середине второго раунда он был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокаут. Сначала он провёл комбинацию из правого прямого и удара ногой по корпусу, которые достигли цели, а затем бросился добивать. На протяжении нескольких секунд Лауреано находился в глухой обороне, но выстоял.

Большинство судей по достоинству оценили этот эпизод в исполнении россиянина. Двое отдали ему этот отрезок с разницей в два очка, что практически поставило крест на шансах аргентинца. В результате Салихов взял верх со счётом 30:26. Ещё один арбитр увидел в октагоне гораздо более равное противостояние. Он также оказался на стороне Муслима, но отметил лишь минимальное преимущество.

Главный поединок 499-го турнира в истории Абсолютного бойцовского чемпионата преподнёс местной публике сенсацию. Букмекеры называли Аскрена фаворитом, но Майя доказал, что даже в возрасте 41 года остаётся крайне опасным соперником. В третьем раунде бразилец забрался на спину визави и накинул свой фирменный «рюкзак», после чего провёл удушающий приём. Американец отказался сдаваться и спустя несколько секунд потерял сознание.

Майя продлил беспроигрышную серию до трёх боёв и одержал 21 победу под эгидой UFC. По этому показателю он занимает второе место в истории промоушена и уступает лишь Дональду Серроне. В активе Ковбоя на одну успешную схватку больше.

Что касается Аскрена, то он уступил второй раз подряд. В июле он уже успел вписать своё имя в историю, потерпев самое быстрое поражение нокаутом в истории UFC. Так, Хорхе Масвидалю потребовалось всего пять секунд и один удар коленом в прыжке, чтобы отправить оппонента на канвас.

Не исключено, что такие результаты заставят руководство промоушена задуматься о расторжении контракта с бойцом. Аскрен пришёл из ONE FC в статусе одного из сильнейших атлетов за пределами UFC, но пока имеет в своём послужном списке лишь одну победу при двух неудачах. И это при том, что в качестве компенсации в тайскую организацию был отдан один из легендарных представителей наилегчайшего веса Деметриус Джонсон.