Многоходовка по-ирландски: как Макгрегор заставил команду Нурмагомедова раскручивать идею реванша

Эпатажное поведение Конора Макгрегора во время визита в Москву, вполне вероятно, должно поспособствовать организации боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец, по всей видимости, умышленно оскорбил уроженцев Дагестана во время встречи со СМИ, чтобы вызвать у них ответную реакцию и приковать к себе максимум внимания. После чего он повздорил в соцсетях с отцом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманапом Нурмагомедовым и прошёлся по его партнёру по команде Исламу Махачеву. В предполагаемом «бизнес-плане» разбирался спортивный обозреватель RT.

Визит Конора Макгрегора в Москву стал одним из главных событий прошедшей недели в смешанных единоборствах. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях провёл первую пресс-конференцию в России, встретился с блогерами, посетил шоу Ивана Урганта и приковал к себе внимание большинства российских СМИ. Однако у него, вероятно, была конкретная цель — подготовить почву для возможного боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

Ещё до начала сентябрьского турнира в Абу-Даби, в котором россиянин победил американца Дастина Порье, всё указывало на то, что повторный поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым неизбежен. Несмотря на длительный простой, ирландец всё равно оставался с запасом главной звездой ММА в мире, а с его мнением продолжали считаться даже в руководстве UFC.

В заявлениях главы промоушена Даны Уайта неоднократно проскальзывали фразы, которые давали понять, насколько велико влияние ирландца на организацию. Функционер упрямо продолжал называть Конора в числе возможных претендентов на бой с Хабибом, хотя с момента его последнего триумфа в октагоне прошло почти три года.

Между тем ирландец вновь принялся действовать на нервы Хабибу и его окружению. Сначала Макгрегор во всеуслышание намекнул на возвращение в клетку, а затем устроил словесную перепалку с Нурмагомедовым в социальных сетях за несколько дней до своего приезда в Россию. Судя по всему, экс-чемпион UFC ожидал, что в столице конфликт может разгореться с новой силой, что заставит россиянина согласиться на реванш.

Нурмагомедов всеми силами старался избежать этого и покинул столицу, но скрыться от колких слов Макгрегора не смог. Конор доказал, что полноправно носит звание короля треш-тока, и в очередной раз задел визави за живое. Так, он неоднократно оскорбил самого Нурмагомедова, а также весь дагестанский народ. Ирландец знал, что подобные заявления не останутся без внимания противоборствующего лагеря, и оказался абсолютно прав.

Сначала на его высказывания отреагировали дагестанские фанаты Нурмагомедова, на протяжении долгого времени дежурившие у отеля, в котором остановился Макгрегор. Затем ирландец чуть было не получил бутылкой по голове в ходе одного из мероприятий. И вполне возможно, что этот пункт также входил в его бизнес-план. А если и нет, то идеально в него вписался.

Но главным успехом стал тот факт, что его поведение вызвало бурю негодования со стороны как партнёра Хабиба по команде Ислама Махачева, так и отца чемпиона, Абдулманапа. 15-й номер рейтинга лёгкого веса напомнил Макгрегору о поражении в октябре 2018 года, а Нурмагомедов-старший предложил ирландцу сразиться с Махачевым.

«Дайте Исламу Махачеву Конора. У меня есть план, что делать с ним… Первый раунд будет внизу, в партере. Второй — смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его в стойке», — написал Абдулманап на своей странице в социальной сети Instagram.

Ещё после турнира в Абу-Даби ходили разговоры о возможном проведении поединка между Макгрегором и Махачевым. В частности, такая битва могла бы стать отличной проверкой для ирландца в преддверии его возможного реванша с Нурмагомедовым. Победа бы подтвердила его готовность к повторной схватке с чемпионом, а поражение сделало бы нецелесообразным последующие разговоры об этой встрече.

При этом сам Конор заявил, что не рассматривает партнёра Хабиба по команде в качестве возможного противника.

«Абдулманапу... Уважаю ваши тренерские методики и заслуги. Но мне смешно рассматривать водоноса и диетолога Ислама Махачева в качестве соперника. Я не провожу спортивные бои с пойманными на стероидах обманщиками», — написал экс-чемпион UFC в Twitter.

Однако этим словам Конора не стоит придавать особого значения. Своими оскорблениями в адрес Ислама он лишь подогрел интерес к их возможной дуэли и в очередной раз сделал выпад в сторону Хабиба. Сам же он, вполне вероятно, понимает, что подобное внимание со стороны окружения Нурмагомедова уже говорит о многом, а его будущая встреча с Махачевым вполне способна стать для него ключом к бою со своим заклятым врагом.

Триумф в сражении с Исламом даст Конору повод в очередной раз жёстко пройтись по всему лагерю Хабиба, а чемпиона спровоцирует на активные действия. Нурмагомедов наверняка захочет отомстить за друга и заставить ирландца вновь ответить за свои слова. А также достичь ещё одной цели — собрать аншлаг на стадионе в Москве или Санкт-Петербурге.

В UFC также понимают, что подобное развитие событий пойдёт на пользу промоушену, и вряд ли станут чинить этому препятствия. Несмотря на заявления Уайта об ушедшем статусе ирландца, в руководстве осознают его привлекательность для публики и пойдут на многое, чтобы претворить планы по организации реванша в жизнь.

Кроме того, не стоит отрицать, что те высказывания Уайта могли быть частью далекоидущего плана Абсолютного бойцовского чемпионата по проведению поединка между Макгрегором и Нурмагомедовым. И если ирландец возьмёт реванш, за третьей дуэлью, а соответственно, сумасшедшими заработками, дело не станет.

Также по теме Путь к Нурмагомедову: почему Макгрегору лучше сразиться с Махачевым, а не с Порье По окончании турнира UFC 242 президент промоушена Дана Уайт объявил, что свою третью защиту титула Хабиб Нурмагомедов проведёт в бою с...

В таком случае прогнозы относительно неотвратимости очередной битвы между двумя выдающимися атлетами совсем скоро могут воплотиться в жизнь. Для этого Конору необходимо лишь продолжать действовать в схожей манере и выводить из себя принципиального противника, его родственников и друзей.

Команда Нурмагомедова уже продемонстрировала, насколько близко к сердцу воспринимает все оскорбления ирландца, и тем самым подстегнула его действовать в том же направлении. Не исключено, что к началу 2020 года напряжение между бойцами станет настолько огромным, что у UFC просто не будет другого выбора, кроме как вновь свести их в октагоне.

В свете этого стоит напомнить о последних слова самого Нурмагомедова об их возможном бое. Так, если раньше он всячески отрицал возможность вновь выйти в октагон с Макгрегором, то в последнее время и он, и его отец стали допускать подобную возможность. Оба сходились во мнении, что схватка с ирландцем должна обязательно пройти в России и собрать приличную аудиторию.

В частности, россиянин говорил о готовности устроить реванш на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Более того, ходят слухи, что его команда уже начала с UFC совместную работу по претворению плана в жизнь.

Это отлично сочетается с желаниями Макгрегора, которые были озвучены в ходе пресс-конференции. Ирландец неоднократно говорил, что хочет помериться силами именно в России, отметив, что местная публика этого заслуживает. Так он дал понять, что готов биться где угодно, и лишил своего противника пространства для манёвра. В случае проблем в переговорах с Тони Фергюсоном именно Макгрегор будет считаться первым кандидатом на встречу с Нурмагомедовым.