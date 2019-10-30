Бой Нурмагомедова с Фергюсоном, возвращение Макгрегора и первая защита Адесаньи: что UFC планирует на начало 2020 года

Президент UFC Дана Уайт сообщил о ведении переговоров по организации поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов рассказал, при каком условии Конор Макгрегор сможет провести бой-реванш с его сыном, а Нейт Диас заявил, что не заинтересован в поединке с действующим чемпионом в лёгком весе. Йоэль Ромеро выразил готовность выйти на замену Пауло Косте и сразиться с Исраэлем Адесаньей, а Бен Аскрен задумался о завершении карьеры.

Нурмагомедов против Фергюсона

Судя по всему, руководство UFC окончательно определилось с именем следующего соперника Хабиба Нурмагомедова. До последнего времени в прессе широко обсуждались возможный реванш с Конором Макгрегором, а также встреча с экс-чемпионом в полусреднем и среднем дивизионах Жоржем Сен-Пьером. Но как сообщил глава промоушена Дана Уайт, оппонентом россиянина станет Тони Фергюсон.

«Ничто не удерживает нас от проведения этого боя. Он находится в процессе организации. Очевидно, что это поединок, который следует устроить. Он произойдёт», — цитирует Уайта BJPenn.com.

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Подобное решение руководства UFC предельно обоснованно. Фергюсон уже давно занимает первую строчку в рейтинге лёгкого веса и считается самым опасным соперником для Нурмагомедова. На данный момент в активе обоих спортсменов значится победная серия из 12 поединков, что лишь добавляет значимости их будущей дуэли. Не стоит забывать и о четырёх неудачных попытках свести бойцов в октагоне, что также поднимет градус противостояния.

Президент UFC не назвал точных сроков проведения схватки, но отметил, что она должна состояться в I квартале 2020 года. При этом ранее появлялась информация, что возвращение Нурмагомедова в октагон планируется в марте-апреле, что немного расходится со словами Уайта.

Однако говорить о какой-то конкретной дате пока рано, так как UFC ещё не опубликовал официального расписания турниров на 2020 год. При этом уже известно, что одно из шоу пройдёт 18 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Именно там должен вернуться в клетку Макгрегор, о чём он сам заявил на пресс-конференции в Москве.

В связи с напряжёнными отношениями между ирландцем и россиянином, а также из-за нежелания экс-чемпиона в двух весовых категориях выступать на разогреве у Хабиба, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном вряд ли состоится в рамках этого мероприятия.

Условия для боя-реванша Макгрегора

Не стоит исключать, что в планах UFC могут возникнуть изменения. Во-первых, Фергюсон уже неоднократно конфликтовал с руководством организации и вполне может не согласиться на предложенные ему условия. Достаточно вспомнить, как он отказался от сражения с Максом Холлоуэем за временный пояс и в результате за титул бился Дастин Порье.

Во-вторых, ранее Тони уже дважды получал травмы в преддверии встречи с Хабибом и подобного развития событий исключать не стоит. Кроме того, в последнее время американца беспокоили проблемы ментального характера, что может вполне стать причиной его отказа от выступления.

Поэтому другим кандидатам на чемпионское звание стоит оставаться в форме на протяжении всего I квартала 2020 года и быть готовыми выйти на замену Фергюсону. По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, именно в этом состоит единственный шанс Макгрегора получить бой-реванш с его сыном.

«Теоретически бой может состояться. Если два спортсмена, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приезжать в Россию. Это один из вариантов. Осталось шоу, игры, заявления, клоунада. Но он же никого не побеждал три года. Всё говорит и говорит. Людям нужны поединки. Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают. Думаю, что первая шестёрка уже не почувствует его как соперника, достойного биться за пояс», — цитирует Нурмагомедова-старшего «РЕН-ТВ».

Судя по всему, Макгрегора не пугает перспектива боя в России. В ходе визита в Москву он неоднократно заявлял, что готов сразиться с Нурмагомедовым в столице. Однако не стоит исключать, что поединок может пройти в Санкт-Петербурге. Так, сам Хабиб говорил о своём желании выступить на «Газпром Арене» и побить рекорд UFC по посещаемости.

Но не все заинтересованы в битве с Хабибом так же, как Макгрегор. Бывший оппонент ирландца Нейт Диас признался, что сейчас он не ищет встречи с Нурмагомедовым.

«Когда-то это было интересно, а сейчас это словно бить мёртвую собаку. Разве я не пробовал организовать встречу с ним? Меня спросили, с кем я хочу драться, я ответил, что с Хабибом. Мне отказали. Тогда я сказал, что подерусь с Петтисом, а затем с Масвидалем», — цитирует Диаса SCMP.com.

Травма Косты и замена в лице Ромеро

Тем временем главный претендент на титул UFC в среднем весе получил травму и выбыл на длительный срок. Изначально Пауло Коста должен был стать следующим оппонентом новоиспечённого чемпиона Исраэеля Адесаньи, но он получил тяжёлую травму на тренировке. Бразилец порвал двуглавую мышцу плеча и теперь не скоро вернётся в октагон.

«Ему предстоит операция на бицепсе. Он пропустит восемь месяцев. Но сейчас мы работаем над кое-чем другим с участием Исраэля», — цитирует Уайта MMAJunkie.

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Примечательно, что заменить Косту может его бывший визави Йоэль Ромеро. В августе спортсмены встретились на турнире UFC 241 и тогда верх взял бразилец. Битва продлилась все запланированные три раунда, а решение судей многим показалось неоднозначным. Так, множество болельщиков отдали своё предпочтение 42-летнему кубинцу.

Ромеро мгновенно отреагировал на новость о травме Косты и выразил готовность заменить его в титульном поединке с Адесаньей. Он опубликовал запись на своей странице в Instagram, в которой бросил вызов действующему чемпиону. Примечателен и тот факт, что ещё несколько месяцев назад сам Исраэль обсуждал возможную дуэль с Йоэлем в беседе со своим тренером.

Для Адесаньи грядущий поединок станет первой защитой титула в среднем весе, в то время как для Ромеро — четвёртой попыткой завоевать почётное звание. Ранее он дважды боролся за временный пояс и один раз — за абсолютный, но по разным причинам терпел неудачи. Так, он дважды уступил Роберту Уиттакеру судейским решением, а его успех в сражении с Люком Рокхолдом не принёс ему трофей из-за проваленного взвешивания.

Завершение карьеры Аскрена

Выступление на турнире UFC Fight Night в Сингапуре обернулось очередным фиаско для экс-чемпиона Bellator и ONE FC. В главном поединке шоу Бен Аскрен проиграл Демиану Майи, уступив во втором бое подряд. В июле он потерпел сокрушительное поражение от Хорхе Масвидаля, оказавшись в нокауте спустя пять секунд после начала схватки.

Эти неудачи надломили атлета. До прихода в UFC Аскрен считался сильнейшим бойцом за пределами крупнейшего ММА-промоушена планеты, а по уровню борьбы его сравнивали с Нурмагомедовым. Но подтвердить это он не смог и пока выиграл лишь один из трёх боёв в UFC.

В марте он победил Робби Лоулера, но результат оказался весьма спорным. Бен провёл удушающий приём под названием «бульдог», но на момент остановки битвы его визави находился в сознании. В связи с наметившейся неудачной серией Аскрен всерьёз задумался о завершении карьеры в ММА.

«Я определённо рассматриваю вариант ухода из спорта. Было бы ложью сказать, что это не так. Это вопрос затрат времени и усилий. Меня многое интересует в жизни, я очень занятой человек. Есть немало вещей, которые мне интересны и дороги. Я трачу около 30 часов в неделю на вещи, связанные со смешанными единоборствами, причём это не обязательно тренировки. Поэтому, конечно же, неоднократно задумывался о том, что мог бы заниматься чем-то ещё», — признался Аскрен MMA Fighting.

Не исключено, что UFC могут сработать на опережение и уволить Аскрена. Руководство промоушена не церемонится с бойцами, которые находятся на серии поражений и охотно расстаются с теми, кто уступил в трёх схватках подряд. Таким образом, в ближайшее время матчмейкеры могут назначить Бену очередную проверку на прочность с целью убедиться, достоин ли он выступать среди сильнейших представителей ММА.

«Однажды я уже заканчивал карьеру. И вернулся я не ради славы и денег, а попробовать доказать, что я лучший в мире. Но сейчас всё немного изменилось. Думал, что в случае победы над Майей, могу оказаться в одном выигрыше от титульного боя. А теперь смотрю на сложившуюся ситуацию и думаю: «Вот чёрт, я весьма далеко», — отметил Аскрен.