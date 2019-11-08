«Сейчас Конор в запое»: Махачев о плохой форме Макгрегора, выдержке Нурмагомедова и возможном бое с Ли

Конор Макгрегор уже не тот грозный боец, каким был несколько лет назад. Более того, сейчас он «находится в запое», заявил в интервью RT Ислам Махачев. Также боец лёгкого веса объяснил, как Хабиб Нурмагомедов реагирует на нападки ирландца, высказал своё отношение к поединкам между российскими спортсменами в UFC и признался, что готов сразиться с Кевином Ли в любое время и в любом месте.

— В субботу в Москве пройдёт турнир UFC Fight Night 163. Кого собираетесь поддерживать на нём?

— Всех российских бойцов. На столичном шоу подобрался очень интересный состав участников. Сильный кард.

— В Москве состоится первый поединок между двумя россиянами под эгидой UFC — Рустам Хабилов сразится с Сергеем Хандожко. Какие ожидания от исторического события?

— Буду находиться в углу Рустама, секундировать его. Но в целом ничего особенного в этом нет. Во время выступления в отечественных промоушенах мы часто дрались между собой: москвичи бились с дагестанцами, иногда между собой встречались представители одного города или региона. После схватки пожмут друг другу руки.

— Как признался Хандожко, они с Хабиловым не общались и лишь пару раз пересекались в зале…

— Вот и познакомятся.

— Почему в России существует мнение, что отечественные бойцы не должны драться друг с другом в США?

— Думаю, это относится к тому времени, когда россияне только дебютировали в UFC. Их было мало, поэтому проводить бои между собой не хотелось. Сейчас всё иначе. В промоушене выступает много отечественных атлетов, поэтому иногда приходится биться друг с другом. В некоторых дивизионах они вынуждены конкурировать между собой. Кроме того, никто не любит отказываться от поединков.

— На турнире UFC 244 Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи и прервал свою безвыигрышную серию, после чего пошли слухи о вашей возможной встрече в октагоне. Насколько вам интересен этот соперник?

— Готов подраться с Ли в любое время и в любом месте. Даже если в UFC скажут, что ради этой схватки мне необходимо подождать три-четыре месяца, готов пойти на это. Если ему нужен отдых после предыдущего боя, готов его предоставить. Подпишу контракт без раздумий.

— Чем обусловлен ваш интерес к поединку с Ли?

— Он неоднократно бросал мне вызов. Вспомнил обо мне и после победы над Гиллеспи.

— Ли заявил, что хотел бы встретиться с вами в России. Готовы принять этот поединок?

— Неоднократно говорил, что не хочу драться на родине. Здесь ощущаешь чрезмерную ответственность. Это оказывает серьёзное давление. Но ради Ли готов сделать исключение. Могу сразиться с ним где угодно — в США, России, Австралии или Бразилии.

— Ранее американец неоднократно хвалился своим уровнем борцовских навыков. В частности, он говорил, что превосходит в этом аспекте даже Хабиба Нурмагомедова. Согласны?

— Ли — один из лучших специалистов по борьбе в лёгкой весовой категории. Однако не видел, чтобы он часто демонстрировал своё мастерство в боях. Что касается Хабиба, это просто болтовня. Достаточно вспомнить, что в последних пяти битвах американец трижды уступил.

— Абдулманап Нурмагомедов недавно заявил, что если Конор Макгрегор хочет драться с Хабибом, то первым делом ему необходимо взять верх над вами. Хотели бы сразиться с ирландцем?

— Конечно. Даже представители тяжёлого веса регулярно выражают желание встретиться с ним. Мне интересен поединок с Конором. В первую очередь, он хороший боец, а победа над ним может помочь пробиться в топ лёгкого дивизиона. Кроме того, за этот бой можно очень неплохо заработать.

— На ваш взгляд, Макгрегор остаётся таким же грозным, каким был три года назад?

— Не думаю. Сейчас Конор в запое. Вряд ли он такой, как раньше.

— Выступление Макгрегора на пресс-конференции в Москве вызвало серьёзный резонанс. Он жёстко высказался как о Нурмагомедове, так и о Дагестане. Как отреагировали на это?

— Признаюсь, в преддверии схватки между Хабибом и Конором очень близко к сердцу воспринимал все высказывания ирландца. После того как его побили, стал гораздо проще относиться к этому. Сейчас Конор болтает только для того, чтобы его не забыли.

— Как Хабиб реагирует на подобные выпады Конора?

— В схожей манере. Он не обращает на это внимания. Понимает, что уже побил его, и не собирается вновь возвращаться к той истории. Хабиб гораздо проще относится к словам Конора. Вспоминая их пресс-конференции перед боем, думаю, что на месте Нурмагомедова мог бы не сдержаться.

— Хабиб неоднократно говорил, что через несколько лет планирует повесить перчатки на гвоздь и оставить титул чемпиона в лёгком весе. Готовы стать его наследником?

— В идеале было бы подраться за пояс после ухода Хабиба. Планирую дойти до титульного боя, как бы тяжело это ни было.