Обещание пролить кровь, сравнение Харди с Дзюбой и критика Макгрегора: чем запомнился медиадень UFC Fight Night в Москве

Александр Волков оказался в центре внимания в ходе медиадня UFC Fight Night в Москве. Российский тяжеловес сравнил своего соперника с Артёмом Дзюбой и заявил, что постарается пролить его кровь. Забит Магомедшарипов, в свою очередь, рассказал, сколько килограммов ему осталось сбросить до взвешивания, и признался, что не заинтересован в бое с Конором Макгрегором.

В Москве прошёл медиадень UFC, в ходе которого журналисты могли задать вопросы бойцам — участникам турнира Fight Night 163. По традиции мероприятие было разделено на две части. Сначала представителям СМИ предложили пообщаться с номинальными аутсайдерами (синий угол) грядущих схваток, а после традиционной дуэли взглядов на арену вышли фавориты (красный угол).

Примечательно, что процедура разделения бойцов на две группы отражается не только на их участии в раскрутке вечера, но также и на том, где они будут готовиться к грядущему поединку на турнире. Так, Сергей Хандожко оказался единственным россиянином в синем углу и, следовательно, будет ожидать начала схватки в компании иностранных атлетов. Правда, сам спортсмен признался, что для него это не имеет значения, и заявил, что не будет испытывать дискомфорта.

Неудивительно, что внимание местной публики было во многом сосредоточено вокруг Хандожко. К российскому спортсмену сразу выстроилась толпа журналистов, в то время как находившийся рядом Эд Херман заметно скучал. В отличие от своих коллег, американец пришёл на мероприятие не в спортивном костюме, а в пиджаке, сделав заявку на статус самого стильного участника московского шоу.

Однако в итоге его обошёл соотечественник Грег Харди. Во время открытой тренировки оппонент Александра Волкова порадовал зрителей танцами, а на медиадне привлёк внимание своим внешним видом. Так, американец надел красную шапку и шарф, что на фоне чёрной рубашки и брюк смотрелось довольно контрастно.

«Я вчера танцевал во время тренировки? Постоянно так делаю, это мой стиль. Всегда на позитиве… Выступаю в UFC уже год. Практически все свои бои закончил в первом или во втором раундах, но с Волковым я буду биться столько, сколько потребуется», — приводит слова Харди Prostoprosport.

В октябре американец попал в скандальную ситуацию. В схватке с Беном Сосоли он воспользовался ингалятором, за что был лишён победы единогласным решением. Но как заявили представители UFC, на турнире в Москве подобное будет исключено.

«Харди не позволят пользоваться ингалятором в поединке с Волковым», — заявил вице-президент UFC Джефф Новицки MMA Fighting.

Что касается Кельвина Каттара, то накануне он уже успел почувствовать на себе ненависть российских болельщиков. По ходу тренировки каждое его действие сопровождалось гулом, но, к чести американца, он довольно спокойно отреагировал на действия фанатов. Однако в ходе медиадня Каттар вновь отметился репликой, которая может стоить ему жёсткой реакции со стороны трибун по ходу шоу.

«Могу сказать точно, что я для него самый жёсткий соперник в его карьере… Не думаю, что случится после и какой у меня будет противник. А вот Забит уже говорит, что следующий его бой будет титульным, как будто он уже меня победил. Это большая ошибка. Важно не опережать события и концентрироваться на предстоящей встрече», — цитирует Каттара «Чемпионат».

В остальном Кельвин был предельно сдержан и не позволял себе провокаций. В целом все бойцы вели себя более чем уважительно, а отличился лишь Зелим Имадаев. В ходе дуэли взглядов россиянин козырьком кепки задел лоб визави. Тот поморщился, но не стал отвечать на действия спортсмена.

При этом стоит отметить, что Имадаев уже успел прославиться своим сложным характером. Так, перед турниром UFC 236 он якобы преследовал будущего соперника Макса Гриффина и пытался устроить с ним потасовку прямо в отеле. В результате американцу пришлось обратиться к службам правопорядка.

Правда, сам россиянин это опроверг и признался, что лишь общался с оппонентом. По его словам, между атлетами не было драки, а заявления Гриффина — ложь.

Как нетрудно предположить, среди представителей красного угла наибольшим вниманием пользовались участники двух главных битв вечера. Вокруг Александра Волкова и Забита Магомедшарипова быстро собралась толпа журналистов, при этом наибольший ажиотаж вызвало появление тяжеловеса. Возможно, это связано с тем, что в апреле он уже должен был выступить в России, но тогда его схватка с Алистером Оверимом отмененилась из-за проблем со здоровьем у россиянина.

«Все изменения за год во мне можно будет увидеть в клетке. Кто-то, может, их вообще не заметит. Вырос во многих аспектах. Мы проделали огромный объём работы. В целом доволен своим физическим состоянием. Психологически я очень заряжен на хороший поединок», — приводит слова Волкова Sports.ru.

Один из вопросов касался будущего сражения. Так, Волков частично согласился со словами Харди о том, что во время их схватки стоит ожидать «войну, кровь и шоу в октагоне».

«Конечно, всё это будет. Только кровь не моя», — сказал Волков РИА Новости.

Россиянин прокомментировал и другое заявление американца. Накануне Харди назвал визави легендой спорта, но Волков признался, что старается не обращать внимания на подобные реплики.

«Многие соперники по тяжёлому дивизиону отказывались ехать в Россию, а Харди сделал это и увидел, какая поддержка у наших бойцов. Думаю, его уважительное отношение связано в том числе с пониманием того, что он находится не у себя. Наверное, своими словами он обращается не ко мне, а к фанатам, которые при таком отношении могли поддержать его», — выразил мнение атлет.

При этом Волков вспомнил о карьере Харди в американском футболе и сравнил его с лидером сборной России по футболу.

«Не думаю, что Харди более хайповый, чем Дос Сантос. Но он популярен со всех точек зрения. О нём знают — он выходец из другого вида спорта. Это похоже на то, если бы, например, Дзюба перешёл в ММА. Будет ли Артём на турнире? У него очень плотный график — тренировки, матчи в Лиге чемпионов, сборная. Наша команда его приглашала», — добавил Волков.

Традиционно не обошлось и без вопросов о Макгрегоре. Волков высказал своё мнение о поведении ирландца в ходе пресс-конференции в Москве.

«Как бы то ни было, он это делает специально, чтобы фанаты Хабиба заставили дать Конору реванш. Он продаёт себя, бой, но для России делает это не очень корректно… У таких эпатажных людей есть как хейтеры, так и поклонники. Не знаю, заигрался ли он, но некоторые слова точно лишние», — заключил Волков.

Магомедшарипов же рассказал о сгонке веса и ответил, что для него важнее — титул UFC или любовь публики.

«Конечно, признание и поддержка болельщиков. Очень приятно, когда тебя любят, переживают за тебя… Что касается сгонки веса, то осталось четыре килограмма. Вечером будем их убирать», — признался Магомедшарипов ТАСС.

Накануне пятый номер полулёгкого веса UFC уже рассказал, что выступать на родине для него непросто из-за груза ответственности.

«Надо постараться убрать волнение и спокойно подраться, потому что профессиональные бойцы должны справляться со всем. Думаю, у нас это получится», — отметил Магомедшарипов.

На протяжении последних лет Конор Макгрегор — самый желанный оппонент для большинства атлетов UFC. Поединок с ирландцем гарантирует рекордные гонорары для его визави, в связи с чем большинство мечтает встретиться с ним в клетке. Однако Магомедшарипов иного мнения.

«Уже не считаю его спортсменом. Он сколько раз проиграл. Ничего такого не показывает. Просто болтает, и всё. Есть намного более серьёзные бойцы, с кем можно было бы подраться», — заключил россиянин.