Обещание Магомедшарипова, обращение на русском Каттара и танец Харди: чем запомнились тренировки бойцов UFC в Москве

В Москве прошли открытые тренировки бойцов главных поединков турнира UFC Fight Night. Забит Магомедшарипов пообещал порадовать болельщиков победой, а его оппонент Келвин Каттар обратился к фанатам на русском языке. В свою очередь, Александр Волков рассказал, ради чего он продолжает карьеру бойца, а Грэг Харди исполнил короткий танец и назвал российского тяжеловеса легендой спорта.

В преддверии турнира UFC Fight Night в Москве состоялась открытая тренировка. По традиции участие в ней приняли спортсмены, которым в субботу предстоит сразиться друг с другом в двух главных боях вечера. Так, в начале мероприятия на помост поднялись американцы Грег Харди и Келвин Каттар, после чего их сменили россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов.

Изначально Харди не должен был оказаться среди участников московского турнира. Оппонентом Волкова значился именитый бразилец Джуниор дос Сантос, а сам Грег менее чем месяц назад провёл три раунда с Беном Сосоли в Бостоне. Он выиграл по очкам, но впоследствии результат схватки был аннулирован, а сам атлет стал фигурантом скандала. Так, в промежутке между вторым и третьим раундами он воспользовался ингалятором, что строго запрещено правилами UFC. Примечательно, что он получил разрешение на это у одного из представителей Атлетической комиссии штата Массачусетс (MSAC), но впоследствии вышестоящие инстанции признали схватку несостоявшейся.

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Поэтому неудивительно, что Харди выразил желание выйти на замену травмированному дос Сантосу и выступить на турнире в Москве. Таким образом, он получил шанс реабилитироваться за курьёз в Бостоне и моментально ворваться в топ-тяжеловесов UFC.

Во время тренировки американец вёл себя достаточно вальяжно. Так, он неспеша выполнил растяжку, после чего принялся отрабатывать хай-кики (удары ногами в голову оппонента). При этом спортсмен явно находился в приподнятом настроении и даже несколько раз начинал двигаться в такт игравшей на арене музыке.

Отвечая на вопросы, Грег также был предельно позитивен и высоко отозвался о будущем сопернике. Кроме того, он рассказал, почему согласился выйти на поединок на коротком уведомлении.

«Хотел оказать UFC услугу, ведь руководство помогало мне на протяжении всей карьеры. Кроме того, как принц войны ты не можешь отказаться от схватки с такой легендой спорта и великолепным ударником, как Александр Волков», — заявил Харди.

Он признался, что остался под впечатлением от России и пообещал устроить зрелищную битву.

«Можете ждать настоящую войну, кровь и шоу в октагоне», — заключил Харди.

Позднее на арене оказался Каттар. Как и полагается специалисту по ударной технике, он посвятил тренировку демонстрации навыков в боксе. При этом почти каждый удар спортсмена по лапам встречался неодобрительными возгласами толпы. Фанаты вовсю выказывали негативное отношение к противнику Магомедшарипова, скандируя как имя своего кумира, так и оскорбительные лозунги в адрес Келвина.

Сам американец реагировал на всё с улыбкой, а на короткое время и вовсе покорил зал, начав речь с произнесённого на русском слова «Спасибо».

«Я подпитываюсь вашей энергии. Она лишь помогает мне. Собираюсь вернуться в США с победой», — заявил Каттар, чем вновь вызвал гнев публики.

Как и Харди, его соотечественник подходит к московскому шоу в статусе аутсайдера, но успех способен дать мощный толчок его карьере. На данный момент Каттар занимает 11-е место в рейтинге полулёгкого веса, но победа над пятым номером может моментально включить его в гонку за титул.

В отличие от ряда треш-токеров, американец не стал преуменьшать заслуги Забита. Он признался, что восхищается российским бойцом, но намерен преподнести сенсацию и взять над ним верх.

«Забит — настоящий зверь и находится здесь по праву. Спасибо ему, что согласился на этот поединок, ведь он заслуживает соперника из пятёрки сильнейших полулегковесов. Хочу одолеть его и занять место Магомедшарипова в рейтинге», — добавил Каттар.

После появления Волкова атмосфера в зале кардинально изменилась. Болельщики тепло встретили седьмого номера рейтинга тяжёлого веса, по которому успели сильно соскучиться. В последний раз Александр выступал в России в 2016 году на турнире M-1 Challenge 68 в Санкт-Петербурге. Спортсмен должен был вернуться в Северную столицу в апреле, но снялся с шоу.

Как и Каттар, Волков сделал основной упор на работу по лапам, но также добавил в программу ещё одно защитное упражнение. На протяжении нескольких минут россиянин ловко уклонялся от атак соперника, показывая реакцию и ловкость.

В отличие от коллег, отечественный тяжеловес не позволил местному интервьюеру задавать себе вопросы, а сам взял в руки микрофон. Александр обратился к фанатам и рассказал, что является для него главной мотивацией в смешанных единоборствах.

«Стараемся побеждать и делать это красиво, радовать вас. Это всё делается ради зрелища, чтобы вы приходили на турниры, наслаждались», — сказал атлет.

Последним на помост вышел участник главного поединка турнира UFC в Москве. Как и других российских бойцов, Магомедшарипова очень тепло встретили на родине и на протяжении нескольких минут скандировали его имя. Сам Забит не остался в долгу и порадовал публику не только красивыми ударами ногами с разворота, но и умениями в партере. Так, в ходе тренировки он легко подсёк спарринг-партнёра, после чего обрушил на того шквал атак сверху.

Грядущий турнир станет для Магомедшарипова особенным, ведь он впервые выступит на родной земле после перехода в UFC. Ранее в интервью RT он признавался, что хотел выступить в России, но руководство промоушена отказывалось идти ему навстречу. Не должно было это произойти и этой осенью, ведь изначально схватка с Каттаром была запланирована на шоу в Бостоне. Однако из-за проблем со здоровьем Забита бой был перенесён на более поздний срок, что и позволило организовать его в Москве.

«В России ощущаешь большую ответственность, особенно учитывая тот факт, что выступаешь в главном поединке вечера. Но я только рад провести бой перед своей публикой», — признался Магомедшарипов.

Россиянин поскромничал и отказался отвечать, как именно он планирует расправиться с американцем, но пообещал приложить все усилия для победы.

«Поддержка ощущается. Думаю, в день турнира она будет чувствоваться ещё больше. Возможно, это будет давить на меня, но постараюсь порадовать своих поклонников», — заявил российский полулегковес.