«Хотел бы, чтобы меня запомнили хорошим человеком»: Магомедшарипов о карьере в UFC и бое с Каттаром

Забит Магомедшарипов рассчитывает в ближайшее время побороться за чемпионский пояс в полулёгкой весовой категории UFC. В титульном бою российский боец смешанных единоборств хотел бы помериться силами с мексиканцем Яиром Родригесом. Предстоящий же поединок с американцем Кельвином Каттаром в Москве он рассматривает лишь как промежуточный этап в карьере. Спортсмен также признался, что ему приятнее будет остаться в памяти людей хорошим человеком, а не легендой спорта, и не исключил, что может переехать жить в США.

«В России драться более ответственно»

9 ноября российский боец ММА Забит Магомедшарипов проведёт бой с американцем Кельвином Каттаром. Этот поединок должен был состояться ещё в октябре, однако россиянин был вынужден сняться из-за болезни. Тогда менеджеры промоушена предложили провести его в рамках московского турнира UFC Fight Night.

«Честно говоря, в России драться более ответственно. Поэтому с психологической точки зрения мне легче было бы провести этот бой в США. На родине иногда что-то отвлекает, не всегда есть возможность сосредоточиться. Хотя и в Америке меня тоже узнают», — рассказал Магомедшарипов в интервью на YouTube-канале UFC Russia.

В настоящий момент боец занимается сгонкой веса. Подготовку к бою он проходил в тренировочном лагере в США под руководством Марка Генри. По его словам, это место было выбрано не случайно.

«Там тренировались мои друзья, поэтому решил поехать к ним. Свою роль сыграло и большое количество хороших спарринг-партнёров, например Фрэнки Эдгар, Эдди Альварес. У нас три-четыре зала, в которых можно практиковать разные виды единоборств», — объяснил россиянин.

Предыдущий бой Магомедшарипова состоялся в начале марта. Тогда единогласным решением судей он одержал верх над американцем Джереми Стивенсом. Россиянин отметил, что эта победа далась ему нелегко из-за разницы в рейтинге.

«До этого момента никогда не дрался с топовыми бойцами. Многие хотели посмотреть, как я себя покажу, чувствовалась ответственность. Поэтому поединок прошёл не совсем по тому сценарию, на который я рассчитывал, так как тренеры решили, что мне лучше не рисковать. Только под конец начал более активно действовать, когда понял, что он подустал. Но главное — победа», — рассказал спортсмен.

По мнению Магомедшарипова, Каттар является сильным соперником с тяжёлыми ударами. В то же время он не считает, что этот бой принесёт ему значительное продвижение в карьере.

«У Кельвина всё в порядке как с борьбой, так и с защитой, он обладает хорошей техникой и чувствует дистанцию. Да, он является 11-м номером рейтинга, поэтому я бы не сказал, что поединок с ним для меня — большой шаг вперёд, но на тот момент все топовые бойцы были заняты, поэтому менеджеры решили, что нужно соглашаться во избежание простоя», — объяснил он.

В то же время главной целью для уроженца Хасавюрта остаётся чемпионский пояс в полулёгком весе. В качестве наиболее предпочтительного соперника называется Яир Родригес, бой с которым должен был состояться ещё в сентябре 2018 года. Однако мексиканец был вынужден сняться из-за травмы.

«У нас с Родригесом есть незаконченная история, и, думаю, рано или поздно мы с ним встретимся. Пока же я сосредоточен на бое с Каттаром. Но настраиваюсь на то, что в следующем году удастся подраться за пояс», — добавил Магомедшарипов.

«В США чем больше о тебе говорят, тем быстрее тебя подпишут»

Магомедшарипов присоединился к UFC в мае 2017 года. До этого момента он дрался под эгидой российского промоушена ACB. Спортсмен признался, что изначально его не привлекали смешанные единоборства, а предпочтение он отдавал кикбоксингу.

По словам Забита, подписание первого контракта с американским промоушеном могло сорваться, так как процесс сильно затянулся. На протяжении шести месяцев он лишь тренировался и выступал в качестве спарринг-партнёра для действующих представителей UFC. Звонок от менеджера раздался в тот момент, когда он намеревался вернуться на родину и даже купил билет на самолёт.

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Стоит отметить, что достижению договорённости с UFC активно способствовал именно Генри.

«Марку понравилось, как я тренировался, как спарринговался с топ-бойцами клуба. Было видно, что я действительно хотел попасть именно в этот промоушен. Поэтому он начал активно рассказывать про меня в СМИ. Потому что в США чем больше о тебе говорят, тем быстрее тебя подпишут», — пояснил россиянин.

Первый бой Магомедшарипова в UFC состоялся в сентябре 2017 года. Он удушающим приёмом победил американца Майка Сантьяго.

«На тот момент я не дрался целый год, поэтому очень хотелось себя показать. Был голодный до побед, даже волнения не ощущалось. Но бой прошёл легче, чем я думал. Обычно тяжело перестраиваться на другую лигу, на других людей. Но здесь всё было иначе», — сказал он.

Интересно, что в детстве Магомедшарипов увлекался не только единоборствами, но и футболом. Однако заниматься им на высоком уровне у него не было возможности. Тогда родители отдали его в закрытую школу «Пять сторон света», где он познакомился с ушу-саньда.

«Это непростая школа. Тренировки проходили по три-четыре раза в день, были свои наставники и учителя. Строго запрещалось выходить за территорию, за три нарушения могли исключить. Хотя мне удавалось убегать, потому что я был очень шустрый. Не жалею, что туда попал, так как это учебное заведение очень много мне дало», — вспомнил боец.

Он признался, что уже освоился в США, чему способствует и прогресс в изучении английского языка, и даже допускает возможность переезда туда. В то же время хотя бы несколько раз в год ему необходимо возвращаться на родину.

«Там комфортно, хорошие люди. Однако человека тянет туда, где у него живут близкие и друзья. Поэтому жить бы мог, но обязательно бы возвращался в Россию. Честно говоря, не люблю находиться долго на одном месте, это скучно. Поэтому мне легко даются частые переезды, сборы. Ещё я люблю машины, скорость. Из Америки заказал Dodge. Неделю назад его привезли, надеюсь, что после боя заберу. Такой подарок самому себе», — отметил боец.

По мнению Магомедшарипова, основной ошибкой многих спортсменов является то, что они изначально боятся проиграть. Сам же он старается спокойно относиться не только к поражениям, но и к победам.

«У меня не бывает долгой радости от победы. Всё длится буквально пару минут. Когда ты уже давно в спорте, это чувство притупляется. Раньше мог радоваться на протяжении нескольких недель, отмечать с родственниками, сейчас такого нет. В целом я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком, а не легендой спорта», — заключил Магомедшарипов.