«Сейчас мы читаем Гамзатова на английском»: отец Нурмагомедова о воспитании Хабиба и его бое с Фергюсоном в России

Завуч Махачкалинского финансово-экономического колледжа, из которого исключили Хабиба Нурмагомедова, просит простить её, когда слышит, как российский боец общается на английском языке по всему миру. Об этом на встрече со студентами рассказал его отец Абдулманап. Он признался, что заставлял сына учиться в средних классах. Тренер чемпиона UFC также отдал должное Дастину Порье, назвал Конора Макгрегора шоуменом и объяснил, почему поединок с Тони Фергюсоном должен состояться в России.

— Как вы решили вырастить из сына чемпиона?

— Поступив в колледж, он почти не отличался от вас, был точно таким же студентом, ходил на тренировки. Но когда спустя полтора года попал в юношескую сборную России, мы перевели его на заочное отделение, потому что в этом учебном заведении нельзя пропускать занятия. А на сборах днём и ночью я заставлял Хабиба заниматься.

— Можете рассказать об этом подробнее…

— На сборах мы обычно работали по 5,5 часов, но вечером он брал справочник Ожегова и выписывал оттуда сто незнакомых ему слов. Все шли спать, а Хабиб штудировал книгу. Ещё летом после окончания шестого класса он наизусть выучил 200 хадисов (предание о словах и действиях пророка Мухаммада. — RT), за что я подарил ему велосипед.

— Хабиб знает турецкий и английский языки…

— Он стал изучать их немного позже. Кстати, из колледжа его исключили именно из-за незнания английского на должном уровне. Зато теперь завуч просить простить её, когда слышит как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру. Поверьте, умственное развитие я всегда ставил на первое место. Говорил сыну: «Сначала учёба, а уже потом спорт».

— Как в целом учился Хабиб?

— По географии и истории он часто спорил с другими ребятами и потом приходил, просил подтвердить его мнение. И в большинстве случаев он действительно был прав. В шестом классе дал ему книгу на 246 страниц по географии, и он мог назвать площадь каждой страны, основы её экономики и какие-то особенности. Где-то ему просто не хватало времени. Зато сейчас мы читаем Расула Гамзатова на английском.

— Не было ли у Хабиба моментов, когда он хотел бросить спорт?

— Сын перенёс восемь переломов и четыре операции. Самую сложную ему сделали в Германии, когда лечили межпозвоночную грыжу. Люди с такими проблемами думают о том, будут ли нормально ходить, а Хабиб на третий день дошёл до окна с помощью каталки, а через четыре месяца побил Даррелла Хорчера.

— Также Хабиб перенёс операцию на крестообразной связке. Насколько сложным было восстановление?

— Он спрашивал, будет ли его нога такой же подвижной, как раньше. К сожалению, нет. Замечаю это по тому, как он выполняет различные упражнения. Например, играя в футбол, он не может ударить с лёта с обеих ног. И тогда он как раз заговорил о завершении карьеры. Объяснил, что верю в него, а это лишь преграда на дальнейшем пути. В результате, отправились на сборы, и Хабиб продолжил побеждать.

— Каково быть отцом чемпиона?

— Знаете, в группе детей, с которыми я занимался, только у четырёх парней из 14 были полные семьи. Приходилось и продукты покупать, и следить за их учёбой. Зато теперь сразу шестеро из моих учеников зарабатывают в спорте серьёзные деньги, строят детские сады, помогают бедным. А становятся чемпионами только через учёбу и колоссальный труд.

— Какой победой сына гордитесь больше всего?

— Мне понравился его бой с Рафаэлом дус Анжусом. Перед этим поединком мы три месяца работали в горах, и Хабиб был готов как никогда. Сказал ему: «Если выиграешь, можно будет делать серьёзные выводы о тебе». Объяснил, что бразилец — претендент на титул. В результате сын выиграл вчистую, а потом травмировался и выбыл из строя на два года. Хабиб перенёс четыре операции, а Дус Анжус стал чемпионом.

— Но потом Хабиб всё же взял пояс...

— По сути это была схватка двух чемпионов. Оба были на пике, но сын оказался на голову сильнее в их очном противостоянии. А если брать лучший бой с точки зрения хайпа и денег, понятно, что речь идёт о встрече с Конором Макгрегором. Однако никогда не считал его сильным противником. Он шоумен.

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— А что скажете о Дастине Порье?

— Он заставил сына поволноваться, например, когда пытался его задушить. А ещё он прошёл через весь зал, только чтобы поздороваться со мной. Тогда я сказал, что Дастин действительно достоин уважения.

— Как относитесь к высказыванию Тони Фергюсона, что он не претендент на титул, а чемпион?

— Хабиб завоевал пояс и уже дважды его защитил. Чаще в лёгком весе UFC это делали только Бен Хендерсон, Би Джей Пенн и Фрэнки Эдгар. Наша задача — обойти их. Как раз у Хабиба осталось где-то два боя. А так сыну уже принадлежат шесть различных мировых рекордов, и ещё один мне. Если у нас на двоих станет десять подобных достижений, думаю, будет нормально.

— Как вы смотрите на то, что UFC будет предпринимать пятую попытку провести бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном?

— Тони — единственный боец из топ-10 лёгкого веса UFC, которого сын ещё не превзошёл. Всегда стараешься выиграть у самого сильного, чтобы таковым признали уже тебя. Поэтому я хочу чтобы в следующем поединке Хабиб встретился с Фергюсоном в России — Москве или Санкт-Петербурге. Чтобы на стадионе собрались 42 тыс. человек. Постараемся сделать всё от нас зависящее для организации этого боя.