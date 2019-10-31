«Сейчас мы читаем Гамзатова на английском»: отец Нурмагомедова о воспитании Хабиба и его бое с Фергюсоном в России
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— Как вы решили вырастить из сына чемпиона?
— Поступив в колледж, он почти не отличался от вас, был точно таким же студентом, ходил на тренировки. Но когда спустя полтора года попал в юношескую сборную России, мы перевели его на заочное отделение, потому что в этом учебном заведении нельзя пропускать занятия. А на сборах днём и ночью я заставлял Хабиба заниматься.
— Можете рассказать об этом подробнее…
— На сборах мы обычно работали по 5,5 часов, но вечером он брал справочник Ожегова и выписывал оттуда сто незнакомых ему слов. Все шли спать, а Хабиб штудировал книгу. Ещё летом после окончания шестого класса он наизусть выучил 200 хадисов (предание о словах и действиях пророка Мухаммада. — RT), за что я подарил ему велосипед.
— Хабиб знает турецкий и английский языки…
— Он стал изучать их немного позже. Кстати, из колледжа его исключили именно из-за незнания английского на должном уровне. Зато теперь завуч просить простить её, когда слышит как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру. Поверьте, умственное развитие я всегда ставил на первое место. Говорил сыну: «Сначала учёба, а уже потом спорт».
— Как в целом учился Хабиб?
— По географии и истории он часто спорил с другими ребятами и потом приходил, просил подтвердить его мнение. И в большинстве случаев он действительно был прав. В шестом классе дал ему книгу на 246 страниц по географии, и он мог назвать площадь каждой страны, основы её экономики и какие-то особенности. Где-то ему просто не хватало времени. Зато сейчас мы читаем Расула Гамзатова на английском.
— Не было ли у Хабиба моментов, когда он хотел бросить спорт?
— Сын перенёс восемь переломов и четыре операции. Самую сложную ему сделали в Германии, когда лечили межпозвоночную грыжу. Люди с такими проблемами думают о том, будут ли нормально ходить, а Хабиб на третий день дошёл до окна с помощью каталки, а через четыре месяца побил Даррелла Хорчера.
— Также Хабиб перенёс операцию на крестообразной связке. Насколько сложным было восстановление?
— Он спрашивал, будет ли его нога такой же подвижной, как раньше. К сожалению, нет. Замечаю это по тому, как он выполняет различные упражнения. Например, играя в футбол, он не может ударить с лёта с обеих ног. И тогда он как раз заговорил о завершении карьеры. Объяснил, что верю в него, а это лишь преграда на дальнейшем пути. В результате, отправились на сборы, и Хабиб продолжил побеждать.
— Каково быть отцом чемпиона?
— Знаете, в группе детей, с которыми я занимался, только у четырёх парней из 14 были полные семьи. Приходилось и продукты покупать, и следить за их учёбой. Зато теперь сразу шестеро из моих учеников зарабатывают в спорте серьёзные деньги, строят детские сады, помогают бедным. А становятся чемпионами только через учёбу и колоссальный труд.
— Какой победой сына гордитесь больше всего?
— Мне понравился его бой с Рафаэлом дус Анжусом. Перед этим поединком мы три месяца работали в горах, и Хабиб был готов как никогда. Сказал ему: «Если выиграешь, можно будет делать серьёзные выводы о тебе». Объяснил, что бразилец — претендент на титул. В результате сын выиграл вчистую, а потом травмировался и выбыл из строя на два года. Хабиб перенёс четыре операции, а Дус Анжус стал чемпионом.
— Но потом Хабиб всё же взял пояс...
— По сути это была схватка двух чемпионов. Оба были на пике, но сын оказался на голову сильнее в их очном противостоянии. А если брать лучший бой с точки зрения хайпа и денег, понятно, что речь идёт о встрече с Конором Макгрегором. Однако никогда не считал его сильным противником. Он шоумен.
— А что скажете о Дастине Порье?
— Он заставил сына поволноваться, например, когда пытался его задушить. А ещё он прошёл через весь зал, только чтобы поздороваться со мной. Тогда я сказал, что Дастин действительно достоин уважения.
— Как относитесь к высказыванию Тони Фергюсона, что он не претендент на титул, а чемпион?
— Хабиб завоевал пояс и уже дважды его защитил. Чаще в лёгком весе UFC это делали только Бен Хендерсон, Би Джей Пенн и Фрэнки Эдгар. Наша задача — обойти их. Как раз у Хабиба осталось где-то два боя. А так сыну уже принадлежат шесть различных мировых рекордов, и ещё один мне. Если у нас на двоих станет десять подобных достижений, думаю, будет нормально.
— Как вы смотрите на то, что UFC будет предпринимать пятую попытку провести бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном?
— Тони — единственный боец из топ-10 лёгкого веса UFC, которого сын ещё не превзошёл. Всегда стараешься выиграть у самого сильного, чтобы таковым признали уже тебя. Поэтому я хочу чтобы в следующем поединке Хабиб встретился с Фергюсоном в России — Москве или Санкт-Петербурге. Чтобы на стадионе собрались 42 тыс. человек. Постараемся сделать всё от нас зависящее для организации этого боя.
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