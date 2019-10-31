Член Общественной палаты России обвинил Макгрегора в расизме и подал заявление в прокуратуру

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев хочет привлечь ирландского бойца UFC Конора Макгрегора к ответственности за его высказывания о Дагестане.

«Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям трештокинга. Европейское общество, частью которого Конор является, привыкло учить нас, как надо жить. Хотя мы сами можем научить многому. Высказывания Конора — это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества», — приводит слова Хамзаева Sport24.

Он отметил, что требует от правоохранительных органов конкретной реакции на такие действия Макрегора, а также его извинений перед всем дагестанским народом.

«Если он хочет сюда приезжать, он должен соответствовать стандартам законов Российской Федерации. Макгрегор позволил себе политическое заявление. И после этого он находился в нашей стране. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру. Я обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру», — добавил член Общественной палаты.

Во время пресс-конференции в Москве, состоявшейся 24 октября, Макгрегор в грубой форме отказался посетить Дагестан, что вызвало широкий резонанс общественности.

Ранее Макгрегор отреагировал на слова Олега Тактарова о готовности возглавить его фан-клуб.