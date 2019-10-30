Макгрегор отреагировал на слова Тактарова о готовности возглавить его фан-клуб

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова бывшего бойца смешанных единоборств Олега Тактарова, который заявил, что готов возглавить фан-клуб ирландца в России.

AFP

«Настоящий русский», — написал Макгрегор в сторис в своём Instagram, отметив Тактарова. Напомним, что Тактаров призывал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова дать Макгрегору реванш. Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин. Ранее боец UFC Муслим Салихов прокомментировал возможность боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора.