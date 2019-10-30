Макгрегор отреагировал на слова Тактарова о готовности возглавить его фан-клуб
- AFP
«Настоящий русский», — написал Макгрегор в сторис в своём Instagram, отметив Тактарова.
Напомним, что Тактаров призывал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова дать Макгрегору реванш.
Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.
Ранее боец UFC Муслим Салихов прокомментировал возможность боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора.