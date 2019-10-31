Диас рассказал, почему дал пощёчину Нурмагомедову

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Американский боец смешанных единоборств Нэйт Диас вспомнил стычку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Диас рассказал, почему дал пощёчину Нурмагомедову
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«Я не задираю людей, это не моё. Когда я столкнулся с ним и его командой на Мировой серии, я стоял там, ожидая боя своего друга Джейка. Они в этот момент делали групповое фото на моем фоне, чтобы посмеяться надо мной. Я дал ему пощечину, а он ничего не сделал. Я был разъярён. Потому ждал, когда он выйдет на улицу, и снова пошёл за ним, но он убежал. Мне не стоило так поступать, это было безрассудно и глупо», — цитирует Диаса BJ Penn.

Инцидент между бойцами произошёл в 2015 году.

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