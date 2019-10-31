Кокляев считает, что Макгрегор стравливает Дагестан с остальной Россией

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев считает, что своими высказываниями о Дагестане Конор Макгрегор пытается внести раскол в российское общество.
Кокляев считает, что Макгрегор стравливает Дагестан с остальной Россией
  • РИА Новости

«Как человек с советским воспитанием, я не разделяю нас внутри страны. Потому на приглашение посетить пресс-конференцию Макгрегора ответил отказом. Если мы будем давать спуск подобным вещам, то станем банановой страной. Думаю, Конор прекрасно понимал, что он говорит, но палку перегнул конкретно. И мы все должны обращать на это внимание, чтобы этого не было. Хотелось бы ответа от провокационной стороны. Под шумок реванша Макгрегора с Нурмагомедовым нам пытаются скормить эту бяку. И наша молодёжь под выкрики Конора будет разделять Россию на Дагестан и остальных», — приводит слова Кокляева Sport24.

Конор Макгрегор на пресс-конференции назвал всех жителей Дагестана трусами.

Ранее сообщалось, почему Макгрегор предпочёл бою с Махачевым поединок с Серроне.

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