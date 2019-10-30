Отец Нурмагомедова — о бое с Фергюсоном: это будет самый большой поединок для UFC за всю историю

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о переговорах по проведению поединка сына с американцем Тони Фергюсоном.

«Мы уже обсуждали это с UFC. Это март-апрель. Думаю, что соперником должен стать Фергюсон. Это будет самый большой поединок для UFC за всю историю существования организации. Серии из 12 побед не было ни у одного бойца. А здесь с обеих сторон по 12 побед в UFC. У Хабиба победная серия из 28 боёв. Мы бы хотели, чтобы этот поединок прошёл в России», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «РЕН ТВ».

Тони Фергюсон является первым номером рейтинга UFC в лёгкой весовой категории.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, как воспитывал сына.