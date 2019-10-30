Уайт: бой Нурмагомедова с Фергюсоном можно ожидать в первом квартале 2020 года

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал приблизительные сроки проведения поединка за титул чемпиона организации в лёгком весе между действующим обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Уайт: бой Нурмагомедова с Фергюсоном можно ожидать в первом квартале 2020 года
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«Ничто не препятствует этому поединку, идёт процесс его организации. Очевидно, что это должен быть следующий бой, так что это случится. Можно ли ожидать этот поединок в I квартале 2020 года? Да», — цитирует Уайта BJPenn.com со ссылкой на The Schmo.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывался уже четыре раза по различным причинам. 

Ранее Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

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