Уайт: бой Нурмагомедова с Фергюсоном можно ожидать в первом квартале 2020 года
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«Ничто не препятствует этому поединку, идёт процесс его организации. Очевидно, что это должен быть следующий бой, так что это случится. Можно ли ожидать этот поединок в I квартале 2020 года? Да», — цитирует Уайта BJPenn.com со ссылкой на The Schmo.
Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывался уже четыре раза по различным причинам.
Ранее Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном.