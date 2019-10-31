Отец Нурмагомедова рассказал, когда Хабиб должен завершить карьеру

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, когда его сын может завершить свои выступления на профессиональном уровне.

«Сейчас другой уровень, выросли ребята, подтянулись молодые. Большая конкуренция. И у нас есть амбиции. Хабиб должен уходить через 2—3 боя», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале Fight Nights Global.

В активе 31-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне. С апреля 2018 года он является чемпионом UFC в лёгком весе и уже дважды успешно защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.