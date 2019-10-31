13 побед подряд, яркий стиль и идеальная репутация: почему Магомедшарипов может стать следующей российской звездой UFC

28-летний Забит Магомедшарипов, один из ярчайших представителей России в UFC, уже в ближайшее время может стать одним из самым популярных бойцов промоушена. В пользу атлета говорят серия из 13 побед подряд, красочный стиль ведения боя и многочисленные награды со стороны организаторов турниров. Кроме того, спортсмен пока ни разу не оказывался в центре скандала и имеет идеальную репутацию. Почему Магомедшарипов способен стать следующей российской звездой UFC после Хабиба Нурмагомедова — в материале RT.

В главном поединке турнира UFC Fight Night в Москве, который пройдёт 9 ноября, Забит Магомедшарипов сразится с Келвином Каттаром. Победа над американцем может не только сделать его первым претендентом на титул чемпиона в полулёгком весе, но и приблизить к статусу звезды смешанных единоборств. При этом россиян уже обладает набором качеств, чтобы стать не менее популярным, чем Хабиб Нурмагомедов.

28-летний Магомедшарипов дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате всего два года назад, но за это время успел проделать путь от новичка крупнейшего ММА-промоушена в мире до одного из главных претендентов на пояс. Причём в этом ему помогла не только впечатляющая серия из 13 побед подряд (пять — в UFC), но и стиль, в котором он их одержал. Так, четыре поединка с участием Забита были отмечены различными наградами со стороны организаторов, включая «Бой вечера» и «Выступление вечера». При этом особенно стоит отметить его оригинальный рычаг колена в схватке с Брэндоном Дэвисом, признанный «болевым года» в 2018-м.

Российский полулегковес притягивает к себе внимание не только досрочными победами. Фанатам импонирует его изобретательный стиль, который включает в себя не только искусную борьбу в партере, но и высококлассную ударную технику. Магомедшарипов отлично бьёт как руками, так и ногами, благодаря чему представляет опасность на любой дистанции. Кроме того, он крайне изобретателен и способен принимать неординарные решения. Достаточно вспомнить его шоутайм-кик (удар ногой после отталкивания от клетки) в битве с Майком Сантьяго или многочисленные удары с разворота, которые так нравятся публике.

В этом плане Магомедшарипов даже превосходит более популярного Нурмагомедова. В отличие от соотечественника, Хабиб никогда не был специалистом по ударной технике, что наглядно демонстрировали Дастин Порье, Майкл Джонсон и всё тот же Конор Макгрегор. В третьем раунде титульного боя ирландец заметно превосходил визави в стойке, и это несмотря на изнурительную борьбу в двух первых пятиминутках.

При этом Забит вряд ли когда-то сможет сравниться с Нурмагомедовым в умении доминировать над оппонентом. Хабиб славится тем, что не оставляет соперникам ни шанса и зачастую может по несколько минут вбивать того в канвас мощнейшими ударами. Магомедшарипов же никогда не работал в данной манере, вследствие чего его превосходство не всегда ощущается. Да, с противниками калибра того же Дэвиса он расправляется без каких-либо проблем, но с равными себе всё обстоит иначе.

Достаточно вспомнить его поединок с одним из старожилов полулёгкого веса Джереми Стивенсом. В битве с соперником высокого класса Магомедшарипов смотрелся довольно осторожно, из-за чего не смог продемонстрировать лучшие качества и запомниться красивыми атакующими действиями. Схватка получилась крайне напряжённой, но довольно пресной, что во многом помешало Забиту включиться в борьбу за статус претендента.

Можно смело утверждать, что яркий стиль Забита уже принёс ему много поклонников, а в будущем может приумножить их число. Правда, для этого ему необходимо демонстрировать его в поединках с топ-бойцами. В случае запоминающихся досрочных побед он способен повторить путь Макгрегора и в течение двух с половиной лет получить шанс побиться за титул. Многие забывают, но ирландца отличали не только его эпатажность и высококлассный треш-ток, но и красочные выступления в октагоне. На пути к первому сражению за пояс он одержал пять побед, четыре из которых оказались досрочными. Для сравнения, Нурмагомедову для этого потребовалось шесть лет.

Стоит отметить, что причиной столь длительного восхождения Хабиба на вершину стали частые травмы. В период с 2014 по 2016 год россиянин больше лечился, что серьёзно затормозило его карьеру. Лишь окончательно оправившись от повреждений он стал выступать более стабильно и за следующие четыре года пять раз выходил в октагон.

Забит же пока обходится практически без травм. Он стабильно проводит по две битвы в год, что укрепляет веру в него со стороны руководства промоушена. Пока что он лишь раз был ответственен за перенос схватки. Изначально его дуэль с Каттаром должна была пройти 18 октября на турнире UFC Fight Night в Бостоне, но из-за проблем со здоровьем россиянина была перенесена в Москву.

Ещё одна отличительная особенность Магомедшарипова — его идеальная репутация в спортивном мире. Он ни разу не становился объектом скандалов и не отличался грубыми комментариями в адрес кого-либо из соперников. Забит не является частью команды Нурмагомедова, поэтому сумел избежать ряда конфликтных ситуаций. За последние несколько лет Хабиб успел устроить потасовку с братьями Ником и Нейтом Диас, а также поучаствовать в целом ряде не самых красивых эпизодов с командой Макгрегора.

Несомненно, ирландец всегда вёл себя вызывающе и не стеснялся оскорблять Нурмагомедова, но тот очень часто и сам отвечал довольно жёстко. Достаточно вспомнить его заявления после победы над Джонсоном в Нью-Йорке, когда он назвал ирландца цыплёнком, или инцидент с Артёмом Лобовым в лобби отеля в Бруклине. Кроме того, перед самим поединком с Конором он позволил себе несколько грубых замечаний в адрес ирландского народа, в частности относительно вытеснения их родного языка английским.

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Можно также вспомнить историю с отменой концерта Егора Крида и MC Doni в Махачкале. Незадолго до выступления в адрес артиста стали поступать многочисленные угрозы, после чего мероприятие было отменено. При этом многие посчитали, что причиной подобного стала позиция Нурмагомедова, за некоторое время до этого выразившего недовольство материалом другого известного музыканта. Впоследствии Хабиб вступил в конфликт с основателем лейбла Black Star Тимати, в ходе которого обозвал того чёртом.

Спустя некоторое время Хабиб жёстко раскритиковал содержание спектакля «Охота на мужчин». Чемпион UFC оказался возмущён тем, что в Дагестане демонстрируется постановка, в которой содержатся сцены с обнажением, и призвал запретить её показ.

Самым же тёмным пятном в карьере Нурмагомедова является инцидент по окончании турнира UFC 229, когда российский боец выпрыгнул за пределы клетки и спровоцировал потасовку в зале. Впоследствии за свои действия он получил девятимесячную дисквалификацию со стороны Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

Магомедшарипов же пока избежал подобных инцидентов, но причина может быть в том, что ему ещё не встречался раздражитель калибра Макгрегора. До настоящего момента ни один из оппонентов не смог задеть его за живое, а сам Забит неизменно сохранял хладнокровие.