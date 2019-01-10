«Доказательство универсальности спортивного самбо»: UFC признал болевой приём Магомедшарипова лучшим в 2018 году

UFC подвёл итоги 2018 года, назвав лауреатов в пяти категориях. Российский боец Забит Магомедшарипов победил в номинации «Болевой приём», исполнив растяжение задней поверхности бедра в бою с Брэндоном Дэвисом. Чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье был признан лучшим бойцом, а поединок между Тони Фергюсоном и Энтони Петтисом на UFC 229 — боем года. Главным открытием 2018-го стал Исраэль Адесанья, а автором лучшего нокаута — Яир Родригес.

Прошедший год стал одним из самых успешных в карьере Магомедшарипова. После успешного дебюта в UFC в 2017-м россиянин не сбавил обороты и в следующие 12 месяцев одержал ещё две победы в крупнейшем ММА-промоушене мира, причём сделал это более чем впечатляюще. Так, его поединок на UFC 223 с Кайлом Бочняком был признан боем вечера, что позволило Забиту заработать дополнительные $50 тыс. Однако сильнее всего он прославился после боя с Брэндоном Дэвисом.

Также по теме Билет в высшую лигу: Магомедшарипов сразится со Стивенсом на турнире UFC 235 Забит Магомедшарипов проведёт свой следующий поединок с Джереми Стивенсом. Как сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского...

Изначально Магомедшарипов должен был драться с Яиром Родригесом, однако мексиканец снялся с боя из-за травмы. На замену ему вышел малоизвестный Брэндон Дэвис, который к тому моменту имел два поражения в последних трёх схватках. Уже в первом раунде стало понятно, что россиянин на голову превосходит своего соперника, а во второй пятиминутке он эффектно завершил поединок. Забит уложил Дэвиса на землю, исполнил впечатляющий переход, после чего зажал его в оригинальный болевой приём. Американец не смог терпеть боль и признал поражение.

Примечательно, что Магомедшарипов не получил награду за лучшее выступление вечера на UFC 228. Бонусный гонорар достался чемпиону в полусреднем весе Тайрону Вудли и Джессике Андраж. Возможно, это было связано с тем, что на том же турнире Алджамейн Стерлинг провёл очень похожий болевой в поединке с Коди Стаманном. Но если тогда в Абсолютном бойцовском чемпионате не смогли выбрать лучший из двух приёмов, то в конце года эксперты всё же отдали предпочтение Забиту.

Из-за необычного исполнения данного залома экспертам и комментаторам UFC было очень сложно правильно определить его название. Первоначально они квалифицировали его как «рычаг колена» (kneebar), который обычно упоминается в связи с болевыми приёмами на ногу. Однако в Международной федерации самбо (FIAS) пояснили, что этот приём относится к их виду единоборств и имеет другое название.

«Он неслучайно признан болевым приёмом года в UFC, ведь его эффективность действительно очень высока. На самом деле это растяжение задней поверхности бедра — приём из спортивного самбо, регулярно применяемый спортсменами как на соревнованиях по данному виду спорта, так и в смешанных единоборствах. Сила воздействия настолько велика, что при отсутствии навыков защиты у соперника может произойти разрыв двуглавой мышцы бедра», — заявил исполнительный директор FIAS Сергей Табаков RT.

Успех Магомедшарипова говорит о том, что российское боевое искусство постарается навязать конкуренцию бразильскому джиу-джитсу, которое долгое время считалось практически безальтернативным в плане ведения боя на земле. Достаточно отметить, что его прославляли такие известные бойцы, как Фабрицио Вердум, Демиан Майя, Фрэнк Мир и другие.

«Отрадно, что именно самбистские приёмы пользуются популярностью у спортсменов смешанных стилей. Это лишний раз доказывает, что самбо как система самозащиты без оружия, зародившаяся 80 лет назад в Советском Союзе, является наиболее универсальным единоборством», — добавил Табаков.

Без награды не остался и несостоявшийся оппонент Магомедшарипова — Родригес. Как и россиянин, он показал своё умение досрочно завершать поединки — правда, сделал это другим способом. В бою с Чон Чхан Соном он был на волоске от своего третьего поражения в карьере, но на последней секунде неожиданно исполнил удар локтем и застал своего соперника врасплох. Кореец оказался на полу, а Пантера не только одержал свою 11-ю победу в профессиональной карьере, но и был отмечен в категории «нокаут года».

Также по теме Инвалидная коляска, аппарат для дыхания и просмотр в «Реале»: как Нурмагомедов исполнил мечты поклонников Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов исполнил желания десяти поклонников в рамках акции «Письмо Хабибу». О её начале спортсмен...

Главным открытием 2018 года обоснованно был признан Исраэль Адесанья. За прошедшие 12 месяцев он успел одержать четыре победы и пройти путь от известного в узких кругах атлета до шестого номера рейтинга среднего веса UFC. В двух последних поединках он расправился с очень крепкими соперниками в лице Дерека Брансона и Брэда Тавареса, но теперь его ждёт настоящее испытание. Чтобы сделать новый шаг в карьере, новозеландцу необходимо взять верх над экс-чемпионом мира — легендарным бразильцем Андерсоном Силвой.

К счастью для Адесаньи, эта задача уже давно не является невыполнимой. Сначала это доказал американец Крис Вайдман, а на юбилейном UFC 200 то же самое сделал и Даниэль Кормье. Бразилец имел всего лишь два дня на подготовку, поэтому ничего не смог противопоставить лучшему бойцу 2018 года.

За прошедшие месяцы партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде AKA (American Kickboxing Academy) успел отойти от сокрушительного поражения от Джона Джонса и стать чемпионом в двух весовых категориях. Американец сенсационно нокаутировал Стипе Миочича и завоевал пояс в тяжёлом весе, а после уверенно защитил его в схватке с Дерриком Льюисом. Правда, в конце года титул в полутяжёлой весовой категории пришлось добровольно уступить.

Лучший поединок 2018 года был обязан пройти именно на турнире UFC 229. Большинство верило, что этой награды будет удостоена схватка между Нурмагомедовым и Макгрегором, но два года вне ММА не позволили ирландцу навязать своему сопернику достойное сопротивление. Как стало ясно позднее, самый впечатляющий бой состоялся аккурат перед ним.

На протяжении десяти минут Фергюсон и Петтис демонстрировали чудеса техники и воли, всеми силами пытаясь отправить соперника на настил. Остановить бескомпромиссное побоище смогли лишь врачи, которые запретили Энтони выходить на третий раунд из-за многочисленных травм. Тони одержал 11-ю победу подряд и вновь приблизился к встрече с Хабибом.