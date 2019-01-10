В Международной федерации самбо прокомментировали победу Магомедшарипова в номинации «Болевой приём года» в UFC

Исполнительный директор Международной федерации самбо (FIAS) Сергей Табаков поделился своим мнением о решении UFC отдать россиянину Забиту Магомедшарипову победу в номинации «Болевой приём года».

«Он неслучайно признан приёмом года в UFC, ведь его эффективность действительно очень высока. Журналисты назвали эту технику «рычаг колена». На самом деле это растяжение задней поверхности бедра — приём из спортивного самбо, регулярно применяемый спортсменами как на соревнованиях по самбо, так и в смешанных единоборствах. Сила воздействия настолько велика, что при отсутствии навыков защиты у соперника может произойти разрыв двуглавой мышцы бедра», — заявил Табаков RT.

Для исполнительного директора FIAS отрадно, что приёмы из самбо пользуются популярностью у спортсменов смешанных единоборств.

«Это лишний раз доказывает, что самбо, как система самозащиты без оружия, зародившаяся 80 лет назад в Советском Союзе, является наиболее универсальным единоборством», — заключил Табаков.

Ранее пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила, что поединок россиянина Забита Магомедшарипова и американца Джереми Стивенса пройдёт в рамках турнира UFC 235 в Лас-Вегасе.