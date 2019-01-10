Болевой приём Магомедшарипова признан лучшим в UFC в 2018 году

Короткая ссылка
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выбрал лучший болевой приём 2018 года.
Болевой приём Магомедшарипова признан лучшим в UFC в 2018 году
  • AFP
  • © Ed Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Лучшим был признан захват россиянина Забита Магомедшарипова в поединке против американца Брэндона Дэвиса в рамках турнира UFC 228 — российский боец во втором раунде провёл болевой приём на колено и выиграл поединок. 

Также лучшим бойцом UFC 2018 года стал Даниэль Кормье, Яир Родригес получил награду за лучший нокаут, Исраэль Адесанья стал прорывом года.

Ранее Конор Макгрегор изъявил желание провести выставочный бой с Теншином Насукавой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить