Болевой приём Магомедшарипова признан лучшим в UFC в 2018 году

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выбрал лучший болевой приём 2018 года.

Лучшим был признан захват россиянина Забита Магомедшарипова в поединке против американца Брэндона Дэвиса в рамках турнира UFC 228 — российский боец во втором раунде провёл болевой приём на колено и выиграл поединок.

Также лучшим бойцом UFC 2018 года стал Даниэль Кормье, Яир Родригес получил награду за лучший нокаут, Исраэль Адесанья стал прорывом года.

Ранее Конор Макгрегор изъявил желание провести выставочный бой с Теншином Насукавой.