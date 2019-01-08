«Ему было страшно»: как девушка-боец UFC задержала грабителя и стала звездой

В Рио-де-Жанейро девушка-боец UFC Поляна Виана чуть было не стала жертвой ограбления. Мужчина угрожал оружием и пытался отобрать у неё телефон, но спортсменка дала ему отпор и задержала злоумышленника. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт опубликовал фото бразильянки на своей странице в социальных сетях. Менее чем за сутки запись набрала около 500 тыс. лайков.

За 25 лет своего существования смешанные единоборства стали одним из самых популярных видов спорта в мире, а его представители обрели статус звёзд. Их популярность достигла такого уровня, что сегодня практически каждый знает в лицо Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. А вот среди женщин мирового признания пока удалось достичь лишь единицам, вроде Ронды Раузи. Но призёр Олимпийских игр в Пекине уже давно предпочла жестоким боям гораздо менее травмпоопасный реслинг.

Однако это не говорит о том, что представительницы слабого пола не могут постоять за себя в сложных ситуациях. Так, уже пару дней обсуждается история с бразильской девушкой-бойцом Поляной Вианой, которая защитила себя от нападения грабителя. Случай вызвал такой широкий резонанс, что запись об этом опубликовал в своих соцсетях даже президент UFC Дана Уайт.

«Слева — Поляна Виана, действующий боец UFC, справа — парень, который хотел ограбить её», — говорится в подписи к фотографии, опубликованной на официальной странице Уайта в Twitter. Сообщение сопровождается тегом #чертовскиплохаяидея.

Инцидент произошёл 5 января в Рио-де-Жанейро. Девушка ожидала такси у жилого комплекса в Жакарепагуа (район в Западной зоне города), когда к ней подошёл мужчина. По её словам, всё произошло внезапно, грабитель пытался подкрасться к ней.

«Когда я заметила его, он присел рядом со мной, спросил время. Я ответила, но он не собирался уходить. Сразу попыталась убрать телефон в задний карман, но он потребовал, чтобы я отдала его. Он сказал, чтобы я не пыталась ничего предпринимать, и добавил, что вооружён», — цитирует Виану MMAjunkie.

По её словам, он положил палец якобы на пистолет, но она поняла, что оружие не похоже на настоящее. Поляна решила действовать на опережение и трижды ударила грабителя по голове, причём последний раз — ногой.

«Он упал, я взяла его на удушающий приём. После усадила и сказала, что теперь мы будем ждать полицию», — сказала спортсменка.

Как оказалось, Виана была права: пистолет злоумышленника был сделан из картона. С помощью прохожих девушка вызвала полицию, которая сначала отвезла грабителя в больницу, а после произвела арест. При этом сама Поляна признаётся, что не испытала страха в ходе драки с мужчиной.

«Я в порядке. Во многом потому, что он не сопротивлялся. Думаю, ему было страшно. Он просил меня отпустить его, а потом сам сказал вызвать полицию. Боялся, что я продолжу бить его», — рассказала спортсменка.

Как позднее призналась Поляна, это было не первое нападение в её жизни. Ранее она уже попадала в похожую ситуацию, когда её чуть было не ограбили двое мужчин на мотоциклах. Однако тогда девушке тоже удалось защитить себя.

После этого инцидента спортсменка обрела огромную популярность. Достаточно сказать, что в Twitter сообщение Уайта оценили 64 тыс. пользователей, а в Instagram — около полумиллиона. Девушка получила немало восторженных отзывов от людей, которые впечатлились её умением постоять за себя.

«Она преподала ему урок. Парень явно выбрал не ту девушку», — написал один из болельщиков.

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Помимо общественного признания, эта неудавшаяся попытка ограбления может положительно сказаться и на карьере спортсменки. Учитывая тот факт, что UFC придаёт огромное значение популярности атлета, в будущем Виана может рассчитывать на бой с серьёзным соперником. На данный момент бразильянка провела в UFC всего два поединка. Сначала она одержала досрочную победу над Маей Стивенсон, а после потерпела поражение от Джей Джей Олдрич. Схватка продолжалась все отведённые три раунда, по окончании которых судьи отдали победу американке.

При этом с августа спортсменка не провела ни одного поединка, а UFC на протяжении более пяти месяцев не могут найти для Вианы оппонентку. И это учитывая тот факт, что Поляна обладает весьма неплохим послужным списком, который состоит из 10 побед и всего двух поражений. Кроме того, её можно смело отнести к разряду зрелищных спортсменок, которые нацелены на досрочное завершение схватки. Все свои успешные бои она завершила досрочно — четырежды отправляла соперницу в нокаут и шесть раз заставляла сдаться.

Однако стоит вспомнить, что не все истории заканчиваются так радужно, как в случае с Вианой. Совсем недавно другая девушка-боец UFC Рэйчел Остович стала жертвой домашнего насилия. После ссоры с мужем Арнольдом Бердоном, который также является спортсменом ММА, она была госпитализирована с переломом орбитальной кости. Это могло стоить ей выступления на турнире в январе, однако американка решила не сниматься с соревнований.