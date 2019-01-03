«Многие хотят увидеть этот поединок»: UFC планирует провести бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором в 2019 году

Ответный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится в 2019 году. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. Впрочем, он отметил, что до очной встречи россиянин и ирландец могут провести бои с другими соперниками, среди которых глава промоушена выделил Тони Фергюсона и Макса Холлоуэя. Однако эти планы может нарушить Атлетическая комиссия штата Невада, которая до сих пор не вынесла решение о наказании Нурмагомедова и Макгрегора за участие в драке после турнира UFC 229.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором привлёк внимание всего мира смешанных единоборств и стал одним из самых ярких событий не только за прошедший год, но и за всю историю этого вида спорта. Об этом заявляли как представители ММА-сообщества, так и самого UFC. В промоушене включили данный бой в число самых запоминающихся моментов последних 365 дней. Кроме того, известный журналист Ариэль Хельвани отдал этой схватке сразу три награды в своём импровизированном шоу, присудив ей победу в категориях «Событие», «Противостояние» и «История».

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Поэтому неудивительно, что спустя три месяца UFC продолжает не только вспоминать об одном из своих самых прибыльных турниров, но и активно продвигать организацию боя-реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором. Так, президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт в очередной раз выразил мнение, что ответный поединок между спортсменами состоится в течение ближайших 12 месяцев.

«Если всё пойдёт по плану, то бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в 2019 году. Думаю, многие хотят увидеть этот поединок. Но необходимо понимать, что мы до сих пор не получили ответ от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Когда это произойдёт, мы будем думать, как поступить дальше», — заявил Уайт в интервью TMZ.

Желание промоушена организовать повторный поединок между двумя звёздами легко объяснить. Турнир UFC 229 стал самым продаваемым в истории смешанных единоборств — трансляцию шоу купили 2,4 млн человек, что на треть больше предыдущего рекордного достижения. Оно было установлено 20 августа 2016 года, а участником главного поединка вечера тогда тоже был Макгрегор. В бое-реванше ему противостоял американец Нейт Диас, который ранее также победил Конора удушающим приёмом.

Таким образом, можно не только проследить определённые параллели между этими двумя противостояниями, но и заметить, что UFC очень любит организовывать дилогии и даже трилогии. Достаточно вспомнить длительную историю противостояния Кейна Веласкеса и Джуниора дос Сантоса, которые за два года трижды встречались в октагоне. Причём самым кассовым стал второй поединок между этими атлетами, трансляция которого была продана тиражом 590 тыс.

Не стоит исключать, что именно второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором сможет помочь UFC покорить отметку в 3 млн проданных трансляций. После того как схватка с Флойдом Мейвезером — младшим достигла планки в 4,3 млн трансляций, Уайт надеется если не превзойти это достижение, то хотя бы приблизиться к нему. К слову, президент промоушена предполагал, что это может произойти уже в октябре, но с первой попытки осуществить задуманное не удалось.

«Этот бой бьёт все рекорды. Первый ролик UFC Embedded перед поединком между Хабибом и Конором за сутки набрал 1,7 млн просмотров. Я ранее говорил, что наш прогноз — 2 млн проданных трансляций. Сейчас мы близки к 3 млн», — признавался Уайт ESPN за неделю до турнира UFC 229.

В пользу скорой организации поединка между бойцами говорит и ещё один факт. За годы своего существования смешанные единоборства доказали, что являются одним из самых непредсказуемых видов спорта. Фавориты нередко терпят поражения из-за единственного пропущенного удара и рушат планы компании. Поэтому здесь особенно важно «ковать железо, пока горячо» и организовывать прибыльные схватки настолько быстро, насколько это возможно. В противном случае один из атлетов может неожиданно уступить и перечеркнуть возможность собрать большую кассу.

Достаточно вспомнить о планах UFC организовать поединок между некогда непобедимой Рондой Раузи и Кристин Жустино. В свете популярности американки этот бой обещал стать одним из самых денежных в истории смешанных единоборств, но сначала она уступила Холли Холм, затем Аманде Нуньес, а после и вовсе завершила карьеру.

При этом глава UFC не стал исключать, что россиянину и ирландцу придётся провести по схватке с другими соперниками до того, как они вновь сойдутся в октагоне. По словам Уайта, одной из причин может быть возможная длительная дисквалификация одного из спортсменов. Другая же кроется в том, что в настоящее время на титул в лёгком весе достаточно претендентов.

«Макс (Холлоуэй. — RT) переходит в лёгкую весовую категорию, нельзя забывать и о Тони Фергюсоне. Мы определённо думаем о его кандидатуре», — добавил Уайт.

При выборе между Фергюсоном и Холлоуэем первый кажется гораздо более предпочтительным вариантом на роль соперника для Нурмагомедова. Во-первых, бойцы имеют длительную историю противостояния, которая хоть и не дошла до схватки в клетке, но была достаточно красочной. За прошедшие годы UFC уже четырежды пытался организовать поединок между спортсменами, но схватка постоянно срывалась из-за травм бойцов. Атлеты по два раза становились виновниками отмены боя, причём в последний раз это произошло в апреле 2018 года. Тони повредил колено, из-за чего Хабиб дрался за титул с 11-м номером рейтинга Элом Яквинтой.

К слову, тогда Уайт зарёкся больше не пытаться организовать встречу между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но блестящая победа Тони над Энтони Петтисом заставила главу UFC изменить своё решение. Об этом можно судить хотя бы по тому, что он уже говорил о будущем поединке между двумя бойцами. Правда, официального подтверждения пока не последовало.

Холлоуэй же совсем недавно провёл очередную защиту титула чемпиона в полулёгком весе и не намерен совершать полноценный переход в смежный дивизион. Но при этом он заявил, что готов устроить поединок в другом весе, а его главной целью является первое место в рейтинге бойцов независимо от весовой категории (pound for pound).

Но говорить о возможных вариантах поединка можно будет только после 29 января, когда NSAC озвучит своё решение по делу Нурмагомедова и Макгрегора. Именно тогда станет известно, какие санкции будут наложены на атлетов за их участие в потасовке после очного боя на турнире UFC 229.

По словам менеджера российского бойца Али Абдель-Азиза, его клиент абсолютно не волнуется из-за возможной дисквалификации.

«Слушайте, Хабиб сейчас в своём дагестанском раю и отлично проводит время. Он вообще не беспокоится о суде. Атлетическая комиссия Невады сделает то, что должна. В этой ситуации нет никакого стресса. В конце концов, они нас дисквалифицируют и оштрафуют, вот и всё», — цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.