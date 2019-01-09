Инвалидная коляска, аппарат для дыхания и просмотр в «Реале»: как Нурмагомедов исполнил мечты поклонников

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов исполнил желания десяти поклонников в рамках акции «Письмо Хабибу». О её начале спортсмен объявил незадолго до Нового года. В начале января боец выбрал письма, которые ему понравились больше всего. Уроженец Дагестана пообещал помочь трём детям с ограниченными физическими возможностями, а также открыть для таких детей специальную секцию в Москве.

Коляска для Аймена и форма для футбольной команды

Новый 2019 год Нурмагомедов решил начать с доброй благотворительной акции «Письмо Хабибу». 30 декабря на своей странице в Instagram он объявил о желании исполнить мечты десяти подписчиков и призвал писать о них в комментариях.

В результате буквально за неделю спортсмен получил массу писем с разнообразными просьбами. Многие умоляли чемпиона UFC о встрече, а некоторые — помочь с тренировками и спортивными снарядами.

Выполнить все пожелания Хабиб не мог просто физически, а потому 8 января он, как и обещал, назвал имена десяти победителей. Среди них оказались трое поклонников Нурмагомедова с ограниченными физическими возможностями. Так, 8-летний Аймен, страдающий ДЦП, попросил у спортсмена коляску.

«На Новый год я получил много подарков. Много сладостей. Конечно, мы, дети, радуемся и этому подарку. Но у меня есть заветная мечта — купить для себя удобную коляску. Мама всё время носит меня на руках. И это ей тяжело. Мы много ездим на поезде на лечение. Коляска, в которой я езжу, уже маленькая. И мне хотелось бы, чтоб маме не было тяжело, приобрести специальную коляску», — написал мальчик.

Хабиба растрогала история ребёнка, и он пообещал помочь ему. Также Нурмагомедов взялся исполнить желание 13-летнего Курбана, который страдает мышечной дистрофией Дюшена и с трудом может дышать без специального аппарата.

«Я уже с четырёх лет не хожу. И эта болезнь неизлечима. Хотя я уже привык. У меня есть мечта — дышать полной грудью. Я задыхаюсь время от времени. Мне нужен откашливатель, который поможет мне дышать, не задыхаясь. Без этого аппарата мне будет тяжело. К сожалению, купить этот аппарат моей маме не под силу», — рассказал мальчик.

Наконец, 6-летний Ратмир с врождённой глухотой попросил у Нурмагомедова помощи в открытии специальной секции, в которой смогли бы заниматься дети с ограниченными физическими возможностями. Хабиб в ответ пообещал организовать специальный зал в Москве.

«Позову тебя лично на открытие, и вместе перережем ленту. В этом зале будет отдельная бесплатная группа для детей с ограниченными возможностями с хорошим тренером, который будет с вами заниматься», — подчеркнул спортсмен.

Остальные семь писем-победителей содержат в себе самые разные пожелания. Так, 14-летнему Мухаммаду Нурмагомедов пообещал помочь совершить хадж в Мекку, а Билалу, который занимается футболом, — организовать просмотр в «Реале». Хабиб пообещал в ближайшее время взять ребёнка с собой на матч мадридцев.

«Братишка, твою мечту, пусть ты и фанат «Барселоны», а я «Реала», придётся осуществить (хотя и не в полном объёме). 5 марта в Мадриде пройдёт матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом». Я получил официальное приглашение от «Реала», предлагаю тебе посетить данное событие вместе, а также провести тренировку с футболистами команды, в которой я приму участие. Поэтому приглашаю тебя, думаю, тебе понравится. Проявишь себя на тренировке — возможно, останешься в Испании», — ответил боец смешанных единоборств.

Некоторые же просили не осуществления собственных желаний, а помощи для других. Например, Александр из Караганды предложил Нурмагомедову посетить городской детский дом и пообщаться с его воспитанниками.

«Дети очень способные, талантливые. У каждого ребёнка есть мечта, желание. Надеюсь, если они послушают ваши наставления хотя бы несколько минут, у многих появится больше мотивации в жизни, желание идти вперёд и не сдаваться. Хотел бы попросить вас преподнести детям в подарок ваши книжки», — попросил мужчина.

А юный Макар из Хабаровского края попросил Хабиба помочь его детской футбольной команде с формой, поскольку юные игроки вынуждены выходить на поле в «разных футболках, шортах и гетрах».

«Теперь есть повод полететь в Хабаровск. И в этом году я это сделаю и увижусь с вашей командой, братишка. Твою просьбу очень скоро выполним», — ответил Нурмагомедов.

«Если у тебя есть два рубля, ты уже можешь помочь»

Сам Хабиб регулярно участвует в различных благотворительных акциях, причём порой может выполнять просьбы обычных подписчиков. Так, перед боем с Конором Макгрегором один из юных болельщиков пообещал подарить Нурмагомедову свои кроссовки в случае победы над ирландцем. В январе спортсмен сам вышел на связь с подписчиком и предложил ему обменяться подарками.

Также по теме «Многие хотят увидеть этот поединок»: UFC планирует провести бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором в 2019 году Ответный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится в 2019 году. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт....

«Ты где сам? Кроссовки нужны. У меня тоже есть для тебя подарок», — подписал пост в Instagram Хабиб.

А в ноябре, спустя месяц после боя с Макгрегором, Нурмагомедов с благотворительным визитом посетил Африку. Там он принял участие в акции, призванной помочь жителям страны строить медицинские центры и скважины для добычи воды.

«Всю жизнь мечтал попасть в Африку. Когда увидел новости, фотографии, как люди живут, умирают от голода… У меня была такая мечта. Необязательно быть миллиардером, чтобы помогать. Если у тебя есть два рубля, ты уже можешь помочь. Возможность помочь всегда есть. Мы видели, какую воду там пьют люди. Что уж говорить о каких-то других моментах, если есть проблема с питьевой водой. В марте-апреле мы ещё раз приедем сюда», — приводит слова Нурмагомедова «Алиф ТВ».

При этом сообщалось, что на благотворительные цели в Африке россиянин потратит $1 млн. В том числе он выделит средства и на строительство школ.

Наконец, ещё до боя с Макгрегором Нурмагомедов стал лицом благотворительного фонда «Чистое сердце».

«Благодаря блестящим победам в UFC Хабиба знают во всём мире, дагестанцы уважают его и гордятся им. Мы хотели бы привлечь Хабиба для участия в деятельности нашего фонда. Цель у нас одна — оказывать помощь своим землякам, нуждающимся людям», — отметил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России и президент «Чистого сердца» Омар Муртузалиев.