Обладатель Кубка Стэнли, чемпион UFC и герой мундиаля: лучшие спортсмены России в 2018-м по версии RT

Хоккеист Александр Овечкин стал лучшим спортсменом 2018 года по версии RT. В свой 13-й сезон в НХЛ он привёл «Вашингтон Кэпиталз» к первой победе в Кубке Стэнли. В тройку главных звёзд уходящего года также вошли чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и один из героев чемпионата мира по футболу Артём Дзюба. О том, кто радовал российских болельщиков в 2018 году, — в материале RT.

10. Семён Елистратов (шорт-трек)

Шорт-трек в России прочно ассоциируется с именем Виктора Ана, однако в этом виде спорта в уходящем году гораздо более заметный след оставил другой конькобежец. Семён Елистратов принёс российской сборной первую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Уроженец Уфы выиграл бронзу на дистанции 1500 метров, которая, как он сам говорил, была дороже золота. Весь предшествующий Олимпиаде сезон Елистратов не показывал стабильных результатов и постоянно выслушивал советы о завершении карьеры, но не поддался этим уговорам.

Успех на Олимпиаде не был единичным для 28-летнего шорт-трекиста в уходящем году: на чемпионате Европы он выиграл три серебра и бронзу в многоборье. А после Олимпийских игр российский спортсмен принял участие в чемпионате мира, где снова не остался без наград — из Канады он привёз три бронзовые медали на отдельных дистанциях.

Семён Елистратов

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© John Sibley

9. Климент Колесников (плавание)

Пловец Климент Колесников и сам наверняка не вспомнит сразу, сколько побед он одержал и сколько медалей выиграл в уходящем году. Ведь с каждого соревнования он возвращался с тяжёлым мешком наград различного достоинства.

На чемпионате Европы 18-летний пловец выиграл три золота, два серебра и бронзу. На юношеских Олимпийских играх Колесников побеждал шесть раз и однажды со своей командой стал вторым в эстафете. Чемпионат мира на короткой воде тоже прошёл триумфально для спортсмена — он выиграл в двух дисциплинах, а в ещё пяти поднимался на пьедестал почёта. Хотя россиянин предпочитает плавать на спине, он отличался и в заплывах кролем, и в комплексном плавании — такой универсализм дорого стоит.

При этом 50-метровый заплыв на спине на чемпионате Европы Колесников выиграл с мировым рекордом, преодолев дистанцию ровно за 24 секунды. Предыдущее достижение продержалось девять лет.

Климент Колесников

Reuters

© Stefan Wermuth

8. Евгений Кузнецов (хоккей)

Прошедший сезон в НХЛ стал прорывным для хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Из надёжного игрока второго-третьего звеньев он превратился в ведущего центрального нападающего, играющего в одной тройке с Александром Овечкиным.

Регулярный чемпионат Кузнецов завершил с рекордными для себя 83 очками в 79 матчах. В плей-офф россиянин был абсолютно неудержим — в 24 играх он забросил 12 шайб и сделал 20 передач. За последние 25 лет в Кубке Стэнли никто не набирал столько очков, кроме Евгения Малкина в 2009 году. Один из голов Кузнецова был оформлен в овертайме решающего матча с «Питтсбург Пингвинз», после которого «Вашингтон» прервал 20-летнее проклятие, мешающее преодолеть второй раунд плей-офф.

В финальной серии команда Кузнецова обыграла «Лас-Вегас Голден Найтс», а сам он попутно вновь установил невероятное достижение — сделал четыре передачи в одной из игр, чего не удавалось никому за последние 22 года. Можно уверенно сказать, что если бы не помощь 26-летнего хоккеиста, Овечкин ещё долго мог бы ждать свой первый Кубок Стэнли.

7. Карен Хачанов (теннис)

Российские любители тенниса долго ждали, когда в мужском туре появится настоящая большая звезда, выступающая под триколором. За последние годы в стране появилось несколько молодых и одарённых спортсменов, но никому пока не удавалось прочно занять место в элите.

Совершить этот прорыв наконец-то удалось Карену Хачанову. В течение сезона он завоевал сразу три титула — на турнире в Марселе и на Кубке Кремля, а свою главную в карьере победу одержал на «Мастерсе» в Париже. Обыграв по ходу турнира Джона Изнера, Сашу Зверева и Доминика Тима, в финале Хачанов нанёс поражение второй ракетке мира Новаку Джоковичу.

На турнирах «Большого шлема» 22-летний Хачанов ни разу не потерял рейтинговые очки, выступив либо так же, как в прошлом году, либо улучшая свой результат. При этом россиянин часто трепал нервы соперникам — матч 1/8 финала «Ролан Гарроса» против Зверева продлился три с половиной часа, а битва с Рафаэлем Надалем в третьем круге US Open шла больше четырёх часов.

Минувший год Хачанов завершил на 11-м месте в рейтинге ATP, поднявшись за 12 месяцев на 34 позиции. Российские теннисисты давно не были так близко к первой десятке мирового рейтинга.

6. Игорь Акинфеев

В 2018 году завершилась карьера Игоря Акинфеева в сборной России по футболу. Бессменный страж ворот национальной команды покинул её после 14 лет безупречной службы и сделал это красиво — блестящим выступлением на чемпионате мира по футболу.

Акинфеев давно известен как вратарь, который умеет хорошо отражать одиннадцатиметровые, и он это подтвердил в серии пенальти в 1/8 финала против сборной Испании. Он отразил удары Коке и Яго Аспаса, отбив второй мяч ногой. Благодаря этому сейву, ставшему одним из самых памятных моментов мундиаля, сборная России дошла до четвертьфинала.

Надёжно выступал Акинфеев и в родном ЦСКА. Со своим клубом он выиграл серебро чемпионата России и дошёл до четвертьфинала Лиги Европы, а в новом еврокубковом сезоне запомнился двумя «сухими» матчами с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. В минувшем году Акинфеев стал первым российским вратарём, отыгравшим 300 матчей на ноль.

5. Артур Далалоян (спортивная гимнастика)

До 2018 года у Артура Далалояна была сравнительно небогатая коллекция достижений в спортивной гимнастике: серебро чемпионата Европы в многоборье и золото в опорном прыжке. Но за последние 12 месяцев 22-летний спортсмен совершил невероятный скачок, благодаря которому заслужил право считаться одним из лучших в уходящем году.

Сначала Далалоян успешно выступил на европейском первенстве в Глазго. Там ему покорились золотые медали в командном первенстве, опорном прыжке и выступлении на брусьях, а также бронза в вольных упражнениях. На ноябрьский чемпионат мира в Дохе он поехал готовым к новым свершениям.

Турнир в Катаре начался для Далалояна с обидного казуса — он ошибся на брусьях во время финала командного многоборья, из-за чего Россия упустила верный шанс выиграть золото. Но спортсмен быстро исправился и всё-таки положил награду высшего достоинства в общую копилку — он выиграл личное первенство, став первым за 19 лет россиянином, который добился этого. Интересно, что его отрыв от серебряного призёра Сяо Жотэна составил ноль баллов. Россиянин одержал победу после того, как судьи отбросили худшие результаты гимнастов на отдельных снарядах.

Далалоян на этом не остановился и вскоре стал двукратным чемпионом мира — ему не было равных в вольных упражнениях. Также россиянин завоевал серебро в опорном прыжке и бронзу в параллельных брусьях. Всего на чемпионате мира в Дохе он удостоился пяти медалей — никто из российских гимнастов никогда такого не добивался.

4. Александр Большунов (лыжные гонки)

В начале прошлого сезона Александр Большунов всё ещё считался молодой порослью российских лыжных гонок, чьё время больших побед пока не пришло. В сборной хватало других сильных и титулованных спортсменов, а главной целью Большунова на сезон был молодёжный чемпионат мира.

Однако олимпийская зима навсегда изменила его жизнь. 21-летнему лыжнику пришлось менять свои планы и собираться в Пхёнчхан, чтобы заменить не допущенных до Олимпиады российских лыжников. В Южную Корею спортсмен приехал больным после «Тур де Ски» и пропустил первую гонку. Сумев кое-как восстановиться, Большунов всё-таки принял участие в индивидуальном спринте и неожиданно занял третье место.

Затем были командный спринт и эстафета. В обеих этих дисциплинах россияне не считались фаворитами, но Большунов приводил свою сборную к серебряным медалям. Наконец, в последний день Олимпийских игр спортсмен из Брянской области вновь оказался на пьедестале почёта. Он финишировал вторым в гонке на 50 км и стал первым российским лыжником, которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде.

В этом сезоне Большунов уже прочно входит в элиту мировых лыжных гонок. Он успел одержать две победы на первом этапе Кубка мира и возглавляет общую классификацию, а также занимает третье место в дистанционном зачёте.

Александр Большунов

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© Jorge Silva

3. Артём Дзюба (футбол)

Для футболиста Артёма Дзюбы 2018 год начинался хуже некуда. Из-за конфликта с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, не желавшим видеть нападающего в своей команде, ему пришлось перебраться в тульский «Арсенал», чтобы обратить на себя внимание наставника сборной Станислава Черчесова и сыграть на домашнем чемпионате мира.

Своим шансом Дзюба воспользовался сполна — он забил семь мячей в оставшихся десяти матчах чемпионата России и вернулся в национальную команду. Хотя многие болельщики не верили в успех сборной на мундиале, Дзюба в каждом своём интервью утверждал, что никому не будет стыдно за чемпионат мира.

Сборная России сумела преодолеть групповой этап, а затем вышла в четвертьфинал после сенсационной победы над Испанией. В этот успех Дзюба внёс огромный вклад — он забил по одному мячу Саудовской Аравии, Египту и Испании, а также отдал две голевые передачи партнёрам. Хотя Дзюба не был капитаном сборной, но он был её душой и создавал внутри команды правильную атмосферу.

Одним выступлением на чемпионате мира Дзюба не ограничился — в новом клубном сезоне он продолжил радовать болельщиков «Зенита» в чемпионате России и Лиге Европы.

2. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства)

В 2018 году Хабиб Нурмагомедов провёл только два боя в UFC, но этого ему хватило, чтобы вписать своё имя в историю спорта и стать одним из самых известных россиян в мире. Нурмагомедов стал первым представителем своей страны, выигравшим чемпионский титул в самой престижной организации смешанных единоборств.

Свой пояс Нурмагомедов завоевал 7 апреля на турнире UFC 223. Бой был титульным, но до последнего оставалось неясно, с кем российскому спортсмену придётся бороться — то Тони Фергюсон отказывался от поединка из-за травмы, то Макс Холлоуэй не получал допуск по медицинским причинам. Против Нурмагомедова всё-таки вышел Эл Яквинта, и российский претендент одержал над ним победу единогласным решением судей.

Следующим соперником уроженца Дагестана стал Конор Макгрегор. Ирландский боец вернулся в ринг после длительного перерыва, чтобы вернуть себе чемпионский пояс в лёгком весе. Встреча двух бойцов состоялась 6 октября на турнире UFC 229. Всё время перед поединком Макгрегор провоцировал Нурмагомедова и оскорблял его команду.

В итоге россиянин доминировал на протяжении всего боя и в четвёртом раунде применил удушающий приём, вынудив Макгрегора сдаться. Нурмагомедов успешно провёл защиту титула, одержав победу в главном поединке UFC в 2018 году.

Reuters

© Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

1. Александр Овечкин (хоккей)

Александр Овечкин уже давно признан легендой хоккея и одним из величайших игроков в истории. При всём при этом в послужном списке российского хоккеиста долго отсутствовало одно достижение — победа в Кубке Стэнли. Овечкин успел побывать чемпионом мира и выиграть чемпионат России с московским «Динамо». Но свой клуб, «Вашингтон Кэпиталз», он долго не мог привести к главному успеху.

Наконец, в свой 13-й сезон в НХЛ, Овечкин переписал историю. «Вашингтон» пробился в плей-офф Кубка Стэнли и последовательно прошёл «Коламбус», «Питтсбург» и «Тампа-Бэй». В финальной серии клубу Овечкина противостоял новичок лиги «Лас-Вегас Голден Найтс», и российский хоккеист не пожалел дебютанта. Он выиграл Кубок Стэнли, став при этом лучшим снайпером плей-офф и вторым бомбардиром после Евгения Кузнецова. 33-летний хоккеист был признан самым полезным игроком матчей на вылет и самым результативным снайпером регулярного чемпионата, выиграв в рекордный, седьмой раз «Морис Ришар Трофи».

Долгожданный Кубок Стэнли продолжает вдохновлять российского хоккеиста на новые подвиги. В 35 матчах нового регулярного чемпионата он забросил 29 шайб, далеко оторвавшись ото всех соперников в снайперской гонке.

В декабре Овечкину удалось оформить хет-трик в двух играх подряд. Он также установил личный рекорд бомбардирской серии, набрав очки за голы или передачи в 14 матчах подряд. Кроме того, НХЛ признала 600-ю шайбу Овечкина, заброшенную ещё в мартовском матче с «Виннипегом», лучшей в уходящем году.