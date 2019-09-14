СМИ: Россиянин Магомедшарипов не выступит на турнире UFC в Бостоне

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов не сможет выступить на турнире UFC on ESPN 6, который пройдёт в американском Бостоне.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Причины снятия россиянина с турнира не разглашаются. При этом его бой с Келвином Каттаром, который должен был состояться в Бостоне, могут перенести на турнир в Москве, который пройдёт в ноябре.

В своём последнем поединке, который прошёл в марте 2019 года, Магомедшарипов победил Джереми Стивенса. Всего на счету российского бойца 17 побед и одно поражение в MMA.

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