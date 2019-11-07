«Конор переборщил со словами о Дагестане»: Хандожко об эпатаже Макгрегора, схватке с Хабиловым и бое братьев Емельяненко

Конор Макгрегор в последнее время переходит все границы эпатажа, но реванш с ним не представляет реального интереса для Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение в интервью RT выразил боец смешанных единоборств Сергей Хандожко. По его словам, на поединок с Рустамом Хабиловым, который станет первой схваткой в UFC между двумя россиянами, он настраивается как на любой другой бой и не чувствует давления со стороны команды соперника. Также спортсмен рассказал об отношении к возможной встрече на ринге братьев Емельяненко и рассказал, где и с кем хотел бы потренироваться.

— В субботу вы встретитесь с Рустамом Хабиловым. Что для вас значит быть участником первого чисто российского противостояния в истории UFC?

— Особо не зацикливаюсь на этом, но в целом приятно стать частью истории. Для меня это шанс чем-то запомниться в UFC, но было бы ещё лучше одержать верх в этом бою.

— Чем этот поединок отличается от битвы с иностранными бойцами?

— Одинаково настраиваюсь на схватки со всеми бойцами, независимо от национальности. Ранее я уже дрался с россиянами, поэтому ничего нового для меня нет.

— Но теперь это происходит в UFC…

— Какая разница? Когда клетка закрывается, ты забываешь о том, кто ты, где и с кем. Ты концентрируешься исключительно на оппоненте. Поэтому статус поединка не сильно давит на меня.

— UFC предложил вам поединок с Хабиловым или вы сами выдвинули эту идею?

— Менеджер сказал, что у меня есть возможность сразиться с Рустамом. В этот же день я согласился.

— Не раздумывали?

— Обсудил эту идею с тренером, командой, после чего дал положительный ответ. Около полудня мне предложили этот поединок, а уже вечером я согласился.

— UFC предлагал вам других соперников?

— Нет.

— Сам Хабилов без энтузиазма воспринял идею поединка с соотечественником…

— У каждого своё мнение. Если ему не понравилось, то что поделаешь. Он может выступать с критикой этого поединка, но в субботу мы войдём в клетку. Думаю, после гонга мы всё обсудим и забудем об этом неприятном инциденте.

— При этом недовольство Хабилова было связано с тем, что якобы именно вы выступили инициатором организации боя…

— Если бы мог выбирать, то Рустам был одним из последних в списке бойцов, с которыми хотел бы подраться. Это касается и любого другого россиянина. Но получилось так, как получилось. Должен был принять этот бой.

— До поединка не говорили с ним об этом?

— Нет. Мы с ним не знакомы. Лишь пару раз видел его в зале. Мы тренировались в одном месте и пересеклись в раздевалке.

— Вы говорили, что в ваш адрес приходили угрозы из-за решения встретиться с Хабиловым. Сейчас они продолжают поступать?

— Эта информация была преувеличена. Были скорее не угрозы, а небольшой хейт. Да, в комментариях были неадекватные школьники, но подобное случалось и ранее. Рустам — медийный человек, много людей следят за ним в социальных сетях. Видимо, таким образом они решили поддержать его. Но в интернете это нормально. Не обращаю на это внимания.

— Некоторые бойцы ввязываются в перепалки с фанатами. Не вступали в конфронтацию с особо рьяными болельщиками?

— Всем не ответишь. Не хочется опускаться до их уровня. Предпочитаю оставлять таких людей наедине с собой. Их цель — разозлить тебя, вывести на эмоции. Если ты ответил, значит они выиграли. А я этого не хочу.

— А в реальной жизни не было конфликтов с фанатами Хабилова?

— Нет. Мы живём в одной гостинице с другими участниками турнира. В нём присутствует много представителей команд. Но все реагируют здраво. Косых взглядов не замечал. Адекватные люди понимают, что это просто спорт. Здесь нет ничего личного.

— Конора Макгрегора после слов о Дагестане ждали у отеля, а после бросили бутылкой в ходе одного из мероприятий…

— Макгрегор переборщил. В последнее время его несёт не в ту сторону, и он переходит все границы. Если бы его здесь встретили, всё могло закончиться плачевно. Конору необходимо поставить мозги на место.

— Макгрегор явно пытается выбить себе реванш с Нурмагомедовым. Как думаете, у него получится?

— Не думаю. Эти попытки смотрятся жалко и нелепо. Конору было бы логичнее больше думать о спорте, выиграть несколько поединков. Макгрегор — боец высокого уровня. Имея в своём активе серию побед, он смог бы надеяться на реванш. Сейчас это смотрится очень нелепо.

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— Почему?

— В первом поединке ему не оставили ни шанса. Первые два-три раунда он оказывал серьёзное сопротивление, даже в борьбе, но в концовке Хабиб доминировал. Кроме того, в последний год Макгрегор больше думал о виски, а Нурмагомедов серьёзно прибавил. На мой взгляд, на данный момент реванш не представляет интереса.

— Можно ли считать Тони Фергюсона самым неудобным соперником для Нурмагомедова?

— Не назвал бы его криптонитом для Хабиба, но этот человек способен удивить. Фергюсон — очень нестандартный боец, непонятно, как он мыслит. Он может создать проблемы любому. Сейчас Тони — единственный спортсмен, чей бой с Хабибом был бы интересен.

— Продолжая тему, какой поединок между соотечественниками стал бы для вас боем мечты?

— Даже не знаю. Михаил Кокляев против Александра Емельяненко. Чем не бой мечты? (Смеётся)

— Например, Фёдор против Александра?

— Это слишком. Даже несмотря на все конфликты, они братья. Не хотел бы увидеть эту схватку.

— Хабилов славится своей борьбой, а вы испытывали серьёзные проблемы в данном аспекте. Как работали над этим?

— Если у тебя проблемы с борьбой, то надо уделять этому как можно больше времени. Поэтому работали над этим каждый день.

— Приглашали в свой лагерь специалиста по борьбе?

— Нет. Чтобы добиться прогресса, недостаточно заниматься этим месяц или два. Люди годами работают над борьбой. Несмотря на то, что у меня многое не получается, уже успел добиться прогресса. Очень важно поверить в себя.

— Не хотели бы поехать в Team Alpha Male или American Kickboxing Academy, чтобы подтянуть навыки?

— Что касается TAM, то нет, так как там тренируются преимущественно легковесы. Но мне очень хочется побывать на сборах в США и выступить там на номерном турнире. Ранее были проблемы с визой, но в ближайшее время собираюсь восполнить этот пробел.

— В какой команде хотели бы потренироваться?

— Hard Knocks 365 под руководством Генри Хуфта. Там занимаются Камару Усман и Робби Лоулер.

— Как думаете, как закончится бой с Хабиловым?

— Выиграю — либо решением, либо нокаутом в третьем раунде.