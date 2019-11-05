Волков: многие американцы просят, чтобы я побил Харди на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказался о своём сопернике на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве американце Греге Харди, который ранее обвинялся в домашнем насилии.

«Если он поднимал руку на женщину, это недостойный для мужчины поступок. Ничего мужского в этом нет. Думаю, он сполна получит (или уже получил) за эту ситуацию и без меня. Я на него смотрю только со спортивной точки зрения», — цитирует Волкова Sport24.

Он также заявил, что не видит смысла высказываться по данной теме для привлечения внимания, так как он зациклен именно на своём выступлении.

«И так чувствую, что американская аудитория стала за мной следить. Много приходит пожеланий от американцев, чтобы я побил его. Такого не было ни перед одним из моих боёв. Чувствуется, что там его не очень любят», — сказал Волков.

Харди является бывшим игроком в американский футбол и выступал в Национальной футбольной лиге (NFL).Он дебютировал в смешанных единоборствах в 2018 году. На его счету пять побед, одно поражение и одна ничья.

Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира. У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC в Москве ответит на вопросы болельщиков.