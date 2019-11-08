«Хабиб побил бы Жоржа»: Имадаев о возможном поединке Нурмагомедова с Сен-Пьером, конфликте с Гриффином и поясе Масвидаля
- Зелим Имадаев
- Gettyimages.ru
- © Logan Riely
— Вы с поражения начали свою карьеру в UFC. Какое значение для вас имеет грядущий поединок с Дэнни Робертсом?
— Как и все другие бои, этот очень важен для меня. На пути к титулу нет менее или более принципиальных схваток.
— На данный момент у вашего соперника серия из двух неудач. Вас расстроит, если после поражения от вас Робертс будет уволен из UFC?
— Такими вопросами занимается руководство промоушена, а не я. Робертс — неплохой боец. На мой взгляд, он сильнее Макса Гриффина.
— Чем опасен ваш соперник?
— Предпочитаю думать о своих сильных сторонах, а не о слабостях оппонента. В субботу ничто не станет для меня сюрпризом. Готовлюсь биться как в стойке, так и в партере.
— В преддверии предыдущей схватки между вами и Гриффином произошёл ряд конфликтов. Не было недопонимания с Робертсом?
— Нет. Сегодня впервые увидел его.
— В ходе дуэли взглядов вы козырьком кепки коснулись лба Робертса. Пытались оказать на него психологическое давление?
— Нет, это произошло не нарочно. Но необходимо понимать, что мы приходим сюда драться, а не играть в бои.
— Спортсмены зачастую испытывают серьёзные проблемы с весогонкой. Как у вас обстоят дела с этим?
— Сгонка веса — самое тяжёлое испытание для спортсмена ММА. Не могу сказать, что процесс проходит без трудностей, но уверен, что выдержу. Мне осталось сбросить совсем немного.
— В апреле вы проиграли Гриффину, но до сих пор остаётся вопрос, что же тогда произошло между вами. Американец сказал, что вы преследовали его в отеле. Это правда?
— Такого не было. Он много говорил до схватки, и при встрече я попросил его ответить за свои слова. Он же замялся, начал плакать. Могу сказать точно, что я на него не нападал. Лишь сказал следить за тем, что он говорит.
— Тем не менее Гриффин вызвал полицию…
— Не только — позвал охранников, представителей UFC. Не понимаю, зачем он это сделал.
— Если бы снова встретились с американцем, о чём бы спросили?
— Мне нечего сказать ему. Думаю, в первую очередь хорошенько побил бы Гриффина.
— Если победите Робертса, готовы попросить UFC организовать вам реванш с ним?
— Нет, причём сразу по нескольким причинам. Во-первых, он не согласится на повторный поединок со мной, а во-вторых, Макс не интересен мне как оппонент. В полусреднем весе есть огромное множество более классных атлетов, с которыми хотел бы сразиться.
— Уже есть варианты?
— Для начала нужно взять верх над Робертсом. Если выиграю, объявлю о своих ближайших целях.
— В последнее время Хорхе Масвидаль стал одним из самых популярных бойцов UFC. Рассматриваете его в качестве возможного противника?
— Безусловно. Масвидаль владеет поясом «самого жёсткого гангстера», но я думаю, что он должен принадлежать мне. Как только узнал результаты боя, позвонил своему тренеру и сказал, что Хорхе забрал мой титул. Надо вернуть его. Очень надеюсь, что встречусь с ним.
— Какой пояс вы хотели бы завоевать в первую очередь — тот, которым владеет Камару Усман или Масвидаль?
— Это не имеет для меня особого значения. Перед тем как прийти в UFC, я ставил перед собой задачу стать чемпионом. Не так важно, какой из поясов окажется на моей талии.
— Усман будет защищать свой титул в бою с Колби Ковингтоном. Кому отдаёте предпочтение?
— Очень интересный поединок. На мой взгляд, верх возьмёт Усман. Ставлю 60 на 40 в его пользу.
— В последнее время много говорится о возможном возвращении Жоржа Сен-Пьера. Как думаете, он смог бы снова стать чемпионом UFC?
— Трудно сказать, способен ли он вновь стать сильнейшим полусредневесом. Но при этом отмечу, что считаю Сен-Пьера одним из величайших бойцов в истории UFC.
— Кого бы ещё отметили?
— Джона Джонса.
— Хабиб Нурмагомедов неоднократно выражал желание побиться с Сен-Пьером. Как думаете, кто бы победил в этой схватке?
— Думаю, Нурмагомедов побил бы Сен-Пьера. Хабиб — молодой и более заряженный боец, в то время как Жорж уже стар. В молодости канадец выступал на высочайшем уровне и наголову превосходил своих визави, но с тех пор прошло много времени.
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