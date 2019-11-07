«Подожду, когда Конор будет без охраны»: брат Нурмагомедова о дебюте в UFC, советах Хабиба и оскорблениях Макгрегора

Ирландец Конор Макгрегор ведёт себя не так, как полагается настоящему мужчине. Об этом в интервью RT заявил российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов. Он признался, что заставил бы ответить экс-чемпиона организации в лёгком и полулёгком весе за его слова о Дагестане, если бы представилась такая возможность. Кроме того, дебютант UFC рассказал об ожиданиях от боя с немцем Давидом Завадой в рамках турнира Fight Night в Москве и о советах, которые ему дал Хабиб Нурмагомедов в процессе подготовки.

— Полтора года назад в интервью RT вы говорили, что для вас попасть в UFC — приоритетная задача. Можете сказать, что сейчас ваша мечта осуществилась?

— Я бы не сказал, что это была мечта. Скорее, цель. Каждый боец ММА хочет попасть в самую престижную организацию, чтобы биться с лучшими представителями своей весовой категории. И мне это удалось. Теперь надо двигаться дальше и показывать результат.

— Чем ваш предыдущий промоушен, PFL, отличается от UFC?

— Честно говоря, я не чувствую особой разницы. Конечно, в UFC всё лучше организовано, много людей, больше помещений. Но в целом всё то же самое.

— Завтра состоится взвешивание перед московским турниром FightNight. Вы готовы к нему?

— Да, у меня всё хорошо, осталось согнать 4,5–5 кг, чувствую себя хорошо.

— Когда-нибудь испытывали проблемы со сгонкой веса?

— Один раз за четыре дня пришлось сбрасывать 7 кг. Но это был единичный случай, обычно никаких проблем не возникает.

— У вашего оппонента Давида Завады на данный момент серия из двух поражений в UFC. Можно ли назвать его проходным соперником?

— Это смешанные единоборства, в которых может произойти всё что угодно. Сначала ты выигрываешь все раунды, а затем терпишь поражение под конец боя, потому что оказался в неудачном положении, а соперник применил болевой приём. Поэтому недооценки с моей стороны точно не будет, надо отдать должное Заваде. Но я готов к этому бою и верю в свою победу, потому что тренировочный процесс прошёл хорошо, в лагере со мной работали мои братья.

— Не кажется ли вам, что промоушену стоило дать вам более серьёзного оппонента?

— Может быть. В то же время для меня не имеет значения, с кем драться.

— Хабиб Нурмагомедов принимал участие в вашей подготовке к этому бою? Какие советы он вам дал?

— Да, он помогал, участвовал даже в весосгоночном процессе, уделял внимание каждой мелочи. Давал советы по поводу диеты, режима дня, каким тренировкам стоит уделить внимание. Кроме него, со мной были Ислам Махачев и Ислам Мамедов. Все вместе готовимся к этим выходным.

— Он будет находиться в вашем углу во время боя с Завадой?

— Да, а ещё будут Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес.

— Чувствуется ли из-за этого давление?

— Нет, наоборот, это очень помогает, потому что мы давно вместе и друг другу помогаем.

— Хабиб признавался, что после взвешивания любит есть сладкое. Что предпочитаете вы?

— У меня был случай, когда я в самолёте набрал себе конфет, которые раздавали стюардессы, чтобы съесть после взвешивания. А потом забыл про них. Такое часто происходит: хочешь чего-то конкретного, а потом поешь и перестаёшь об этом думать.

— После взвешивания кто-то контролирует вашу диету?



— Конечно, но я и сам понимаю, что резкая смена режима питания тоже вредна. Нужно есть не спеша и очень аккуратно. Поэтому моя диета после взвешивания практически не отличается от той, которой я придерживаюсь во время сгонки веса.

— Если бы не потасовка с Конором Макгрегором после турнира UFC 229, ваш дебют в промоушене мог состояться раньше. Если бы можно было отмотать время назад, вы бы поступили так же?

— Тогда я ещё не знал, что мне предстоит дебютировать в UFC. Но я не мог поступить иначе. Увидел, что Хабиб перепрыгнул сетку октагона, и побежал за ним. В зале началась суматоха, а я увидел, как Макгрегор размахивает руками.

— Как команда Нурмагомедова отреагировала на слова Конора о Дагестане на прошедшей в Москве пресс-конференции?

— В это время я находился в тренировочном лагере в Турции, поэтому у меня не было времени обсудить это с Хабибом. Что касается моего мнения, то могу сказать одно. Макгрегор приехал сюда рекламировать свою продукцию и наговорил всяких гадостей, даже не знаю, как на такое можно реагировать. Не хочу обращать внимание на этого человека или давать какие-то комментарии. Мужчина так не поступает, он просто закрывает свой рот и продолжает работать, делает то, что должен делать.

— Нурмагомедов неоднократно говорил, что вражда с Макгрегором не закончена и если бы они встретились на улице, это бы закончилось плачевно. Что бы вы сделали в такой ситуации?

— Вряд ли такое возможно, потому что Конора постоянно окружают десять человек. Но если бы это произошло, то подошёл бы и попросил объясниться. Поэтому остаётся ждать, когда он будет без охраны.