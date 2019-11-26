Попытка номер пять: почему бой Нурмагомедова с Фергюсоном — самый долгожданный в 2020 году в UFC

Хабиб Нурмагомедов, скорее всего, проведёт свою третью защиту титула на турнире в Бруклине 18 апреля, а его соперником должен стать Тони Фергюсон. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз, отметив, что его клиент подписал контракт на бой с американцем. Почему Фергюсон является самым достойным соперником для Нурмагомедова на данный момент, как UFC пытается в пятый раз организовать эту схватку и кто получит больший гонорар — в материале RT.

Почему именно Фергюсон достоин сразиться с Нурмагомедовым

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что его клиент подписал контракт на проведение боя с Тони Фергюсоном.

На протяжении нескольких лет именно Тони Фергюсон считался одним из самых искушённых и мастеровитых бойцов лёгкого веса. Он неизменно входил в элиту категории и последние два года не только располагался на первой строчке рейтинга, но и владел поясом временного чемпиона. Правда, это не помогло ему получить бой за абсолютный титул, поскольку он был травмирован.

Тем не менее на данный момент Фергюсон является практически безальтернативным претендентом на пояс. Начиная с 2013 года он одержал 12 побед, расправившись почти со всеми сильными легковесами планеты. Так, среди его «жертв» значатся бывшие чемпионы Энтони Петтис и Рафаэл дос Аньос, двукратный экс первый претендент Дональд Серроне, а также Кевин Ли и Эдсон Барбоза.

Ни один из кандидатов на звание первого претендента не может сравниться с ним как по продолжительности победной серии, так и по уровню оппозиции. Так, до недавнего времени в качестве соискателей трофея фигурировали Конор Макгрегор и Джастин Гейджи. Но первый не выигрывал с 2016 года, а второй, хотя и находится в отличной форме, по уровню достижений сильно уступает Фергюсону.

Почему этот бой — один из самых ожидаемых в 2020 году

На данный момент лишь один представитель лёгкого веса может похвастать такой же серией побед, как Тони. Им является действующий чемпион, ни разу не уступавший ни в UFC в частности, ни в ММА в целом. В свете этого противостояние между Нурмагомедовым и Фергюсоном можно смело назвать одним из самых громких в будущем году. За всю историю Абсолютного бойцовского чемпионата в октагоне не пересекались два атлета, одержавшие верх в последних 12 схватках под эгидой крупнейшего ММА-промоушена.

Тем не менее были случаи, когда бойцы подходили к поединку с более продолжительными беспроигрышными сериями, но при этом не все победы были одержаны в боях под эгидой UFC. Так, на момент турнира UFC 194 в активе Конора Макгрегора значилось 15 выигранных битв подряд, а у его соперника Жозе Альдо — 18. Также стоит упомянуть сражение между Джонсом и Кормье. На тот момент чемпион не уступал на протяжении 11 боёв, а первый претендент — 15. При этом стоит отметить, что единственная неудача Джонса стала результатом дисквалификации и считается одним из самых несправедливых решений в UFC.

Однако в 2020 году сражение между Нурмагомедовым и Фергюсоном практически не имеет конкурентов в плане уровня ажиотажа. По крайней мере, среди тех, что уже были назначены или находятся в разработке. В перспективе конкуренцию может составить супербой между Джоном Джонсом и Исраэлем Адесаньей, но пока спортсмены предпочитают обмениваться колкостями в социальных сетях, а не вести переговоры.

Почему UFC рискнул в пятый раз попытаться организовать этот бой

Тем не менее полтора года назад было сложно представить, что Дана Уайт решит в очередной раз задуматься о проведении этой схватки. К тому моменту матчмейкеры четырежды пытались устроить встречу Нурмагомедова с Фергюсоном, но каждый раз их преследовал злой рок. В решающий момент один из бойцов получал травму, вследствие чего проведение поединка становилось невозможным.

Примечательно, что каждый из них по два раза оказывался виновным в переносе схватки. Хабибу помешали перелом ребра и трудности со здоровьем в результате сгонки веса, а Тони — проблемы с лёгкими и травма колена. Причём именно американец снялся с турнира UFC 223 и тем самым открыл оппоненту дорогу к титулу. Место Фергюсона занял 11-й номер рейтинга Эл Яквинта, не сумевший составить конкуренцию Нурмагомедову.

В итоге Уайт заявил, что больше никогда не станет заниматься организацией дуэли Нурмагомедова с Фергюсоном, но был вынужден взять назад свои слова. Как уже говорилось выше, этот поединок является не только логичным, но и весьма ожидаемым в мире UFC, что гарантирует промоушену серьёзную прибыль и внимание зрительской аудитории.

Можно ли назвать Фергюсона самым опасным соперником Нурмагомедова

Безусловно, битву с американцем смело можно расценивать как самое трудное испытание в карьере действующего чемпиона. До настоящего момента Нурмагомедов не встречался с таким разносторонним атлетом, одинаково хорошо владеющим как ударной техникой, так и навыками в бразильском джиу-джитсу. Во многом именно благодаря последнему его считают если не приговором, то как минимум серьёзной опасностью для Хабиба.

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Фергюсон в высшей степени непредсказуем, что проявляется как в его стремительных атаках под всевозможными углами, так и в неожиданных болевых приёмах. Он отлично чувствует себя на спине, чем не мог похвастать ни один из предыдущих оппонентов Нурмагомедова. Достаточно вспомнить его победу над Кевином Ли, на долю секунды зазевавшимся в гарде (позиция в партере, при которой обе ноги лежащего бойца остаются свободными).

Ранее Нурмагомедову противостояли лишь два противника, способных сравниться с Фергюсоном по уровню мастерства в бразильском джиу-джитсу. Но если с Тибау он испытал серьёзные сложности, то с дос Аньосом довольно легко разобрался. Причиной подобной разницы могли стать как физическая мощь Глейсона, так и недостаток опыта Хабиба. Почти за два года он совершил огромный прогресс и потому так уверенно расправился с будущим чемпионом в лёгком весе.

Что касается ударной техники, то в этом компоненте Фергюсона сложно назвать самым мастеровитым из оппонентов Нурмагомедова. В этом компоненте он уступает как минимум Макгрегору, а возможно, ещё и Барбозе. Тем не менее Тони всегда славился не нокаутирующим ударом, а способностью проводить многоходовые комбинации, что может помочь ему застать врасплох чемпиона.

Почему бой с Фергюсоном лучше боксёрского поединка с Мейвезером

Долгожданная схватка с первым номером рейтинга ответит на вопрос, является ли Нурмагомедов полноправным чемпионом UFC в лёгком весе или все его заслуги обусловлены удачным стечением обстоятельств. Так, до настоящего момента ни один боец не становился чемпионом в сражении с 11-м номером рейтинга, после чего защищал звание в бою с соперником, который на протяжении двух лет не входил в клетку. В связи с этим некоторые болельщики и эксперты до сих пор не считают россиянина полноправным обладателем пояса, что негативно влияет на его наследие.

Победа над Тони не только заставит критиков замолчать, но и укрепит Хабиба в статусе одного из величайших представителей лёгкого веса. В его активе станет три успешные защиты титула, что является повторением рекорда в данной категории. До настоящего момента лишь Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар и Бен Хендерсон трижды отстаивали почётное звание.

Но если в битве с Фергюсоном на кону будет стоять наследие, то в поединке с Мейвезером — огромный гонорар и популярность. Несомненно, успех способен возвести Нурмагомедова в статус суперзвезды и сделать его самой обсуждаемой фигурой в спорте, но в профессиональном плане он вряд ли заработает такие дивиденды. По сути, даже победа не сделает его величайшим бойцом в истории, ведь будет обречена на сравнение с триумфом над растренированным Макгрегором. Тем временем поражение способно сломать его психологически.

Кто заработает за поединок больше

По данному вопросу никаких сомнений быть не может. Самым высокооплачиваемым бойцом грядущего турнира гарантированно станет Нурмагомедов. Причина не только в чемпионском поясе, но и в огромной популярности россиянина. За последний год он стал одной из главных звёзд ММА, о чём говорят как число его подписчиков в социальных сетях, так и публикация на обложке журнала Forbes.

По сведениям американских СМИ, Хабиб заработал около $6 млн за бой с Дастином Порье, что более чем в десять раз превосходит рекордный гонорар в карьере Фергюсона. За победу над Ли он получил $530 тыс., причём гарантированными были лишь $250 тыс.

Станет ли Нурмагомедов первым номером P4P в случае успеха

Учитывая ажиотаж, у Нурмагомедова есть все шансы рассчитывать на звание лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий. Многие ожидали, что он взойдёт на вершину уже после победы над Порье, но тогда руководство промоушена решило повременить с этим событием.

Стоит признать, что у Абсолютного бойцовского чемпионата были все основания оставить Хабиба на второй строчке. Рейтинг возглавляет всё тот же Джонс, в активе которого значится рекордная серия из 16 побед подряд, причём 12 из них — в поединках за титул. При всём уважении к россиянину, для него такой показатель является недосягаемой высотой, если учесть тот факт, что в скором будущем он намерен завершить карьеру.

Таким образом, в UFC могут пойти на поводу у многомиллионной армии болельщиков Нурмагомедова и поставить его на первое место в рейтинге pound-for-pound (P4P), но это решение вряд ли можно назвать обоснованным. Помочь россиянину оказаться на вершине может разве что Доминик Рейес, который в феврале померится силами с Джонсом.

Почему бой логично провести в Бруклине

На протяжении последних нескольких месяцев Хабиб говорил о желании подраться в родной стране, а в качестве возможного места проведения битвы называл «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге. Тем не менее Дана Уайт решил повременить с крупным турниром в России, в очередной раз оказав честь Бруклину. Так, Нью-Йорк во второй раз за три года примет платный турнир UFC, причём вновь с участием Нурмагомедова.

При этом для Нурмагомедова предыдущее шоу запомнилось не только завоеванием титула, но и конфликтом с Макгрегором. Именно на парковке арены «Барклайс» состоялось одно из самых мрачных событий в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, когда ирландец вместе со своими друзьями напал на автобус, в котором находился россиянин вместе с коллегами. В результате у транспортного средства были разбиты несколько стёкол, а ряд спортсменов получили травмы.

Тем не менее проведение турнира в Бруклине можно назвать логичным. Во-первых, в связи с нежеланием Нурмагомедова биться в Лас-Вегасе именно штат Нью-Йорк остался единственным возможным местом в США для столь масштабного шоу. Во-вторых, именно здесь должна была состояться чемпионская схватка между Хабибом и Тони, а в UFC очень любят красивые истории. В-третьих, в этом месте проживает много россиян, вследствие чего чемпиону будет гарантирована серьёзная поддержка.

Может ли Нурмагомедов завершить карьеру после этого боя

Учитывая последние заявления россиянина, это кажется маловероятным. Хабиб и его отец Абдулманап неоднократно заявляли, что боец намерен как минимум дважды войти в клетку, прежде чем повесить перчатки на гвоздь. Исходя из этой логики, сражение с Фергюсоном станет предпоследним в карьере Нурмагомедова, а финальную точку должна поставить юбилейная, 30-я победа.

Так, Нурмагомедов может расправиться с Фергюсоном, а затем устроить самый громкий реванш в истории ММА. Ответный поединок с Макгрегором на «Газпром Арене» станет венцом его карьеры и поможет не только стать одним из самых известных спортсменов планеты, но поднимет интерес к данной дисциплине в стране. После этого он сможет спокойно уйти из спорта и не думать не только о благосостоянии, но и о наследии.

Тем не менее в случае поражения планы россиянина могут поменяться. Нурмагомедов является фаворитом грядущего боя, но смешанные единоборства не зря считаются одним из самых непредсказуемых видов спорта. Неудача может как заставить Хабиба загореться идеей взять реванш, так и выбить его из колеи. В таком случае битва с Фергюсоном вполне может подвести черту под его выступлениями в клетке.