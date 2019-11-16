«Не знаю бойца, который сейчас мог бы победить Хабиба»: Царукян о Нурмагомедове, Овечкине и работе в «Северстали»

Хабиб Нурмагомедов — величайший российский боец ММА в истории наряду с Фёдором Емельяненко. Такое мнение в интервью RT выразил спортсмен UFC и тренер «Северстали» по спецподготовке Арман Царукян. Атлет признался, что считает Тони Фергюсона удобным соперником для действующего чемпиона в лёгком весе, и заявил, что Ислам Махачев способен победить Конора Макгрегора. Также он рассказал о своей работе в клубе КХЛ и выразил уверенность, что Александр Овечкин смог бы добиться успеха в смешанных единоборствах.

— Кто из хоккеистов был кумиром в детстве?

— В детстве мне больше всего нравился Илья Ковальчук. Уже не помню, за какую команду он выступал, но смотрел матчи с его участием. Не только в составе клуба НХЛ, но и в сборной России.

— Почему восхищались именно Ковальчуком?

— Меня очень впечатляла его техника. Кроме того, он использовал правый хват, как и я. Безусловно, мне также нравилась игра Александра Овечкина, но Ковальчуку симпатизировал больше.

— Как относились к Евгению Малкину?

— Наравне с Ковальчуком и Овечкиным, он входил в тройку моих любимых хоккеистов.

— В каком возрасте вы стали заниматься хоккеем?

— В 12 лет. Многие из моих одноклассников ходили в секцию, решил тренироваться вместе с ними. Попал в «Амур».

— Не думали, что в таком возрасте уже поздно начинать свою карьеру в этом виде спорта?

— Да, я понимал, что будет очень сложно догнать тех ребят, которые тренировались с пяти лет. Но к 15 годам неплохо прибавил и практически достиг их уровня, но в итоге этого оказалось недостаточно.

— К тому моменту, как пойти на хоккей, вы уже активно занимались борьбой. Тяжело было совмещать два этих вида спорта?

— Нет. В тот момент хоккей был у меня на первом месте. Я четыре раза в неделю посещал тренировки на льду и лишь один-два раза занимался борьбой.

— Увлечение сразу двумя видами спорта не отражалось на успеваемости в школе?

— У меня никогда не было проблем с учёбой. Всегда успевал.

— На какой позиции вы играли?

— Левый нападающий.

— Насколько известно, ваш рост составляет 175 см, но обычно в хоккей идут более фактурные ребята. Было сложно бороться с физически более мощными сверстниками?

— У меня вполне получалось соперничать с ними. Мне было необязательно вступать в силовую борьбу, а за счёт скорости неплохо с ними разбирался.

— Учитывая вашу последующую карьеру в ММА, можно предположить, что вы часто дрались на льду?

— Да, стычки бывали, но в основном потасовки происходили не на площадке, а в раздевалке.

— Хотите сказать, что бились с партнёрами по команде?

— Да, в основном именно с ними.

— Что было причиной?

— Бывали разные ситуации. Например, вовремя не дали передачу или что-то подобное.

— Можете вспомнить самую яркую потасовку?

— Трудно выделить какую-то одну, потому что их было очень много. Я очень любил драться.

— Случалось такое, что в драке участвовали обе команды?

— Нет, такого масштабного побоища не было, но однажды сражались пять на пять. Могу сказать, что на льду это не так интересно. Шлемы никто не снимал, а бить по металлической маске нет особого смысла. Поэтому предпочитал отлавливать людей после матчей.

— В свете этого родители не советовали, что вам лучше попробовать себя в смешанных единоборствах, а не хоккее?

— Нет, они никогда не говорили мне, чем заниматься. Я сам принимал решения, после чего вводил их в курс дела.

— Что подтолкнуло вас уйти из хоккея?

— Команду стали расформировывать, а в состав основного коллектива взяли всего пять-шесть человек. Кого-то переманили другие клубы, кто-то уехал. В результате остались лишь слабые игроки. После этого не видел смысла продолжать.

— Не думали, что стоит сменить коллектив и тогда всё пойдёт лучше?

— Нет, в один момент понял, что не хочу бесцельно заниматься хоккеем. Я пришёл в этот спорт значительно позже остальных и осознал, что так и не смог угнаться за лучшими. Всего в коллективе было 40 человек. Отлично понимал, что попасть во взрослую команду для меня нереально.

— Тяжело переживали уход из хоккея?

— Нет. Осознавал свои шансы и, как следствие, не расстроился.

— Тем не менее сейчас вы заняли должность тренера по физической подготовке в «Северстали». Как боец UFC без профессионального опыта в хоккее получил такую работу?

— Изначально мне предлагали пополнить состав основной команды. Но я отказался, ведь этому делу нужно отдаваться на все 100%, чего не могу себе позволить. Для меня UFC в приоритете.

— И после этого вас пригласили на место тренера по спецподготовке?

— Да. И это меня устроило.

— Ранее вы не работали по этой специальности. Как думаете справляться с обязанностями?

— В настоящее время прохожу обучение в институте физической культуры, кроме того, на протяжении шести лет выступаю на профессиональном уровне. Лучше любого тренера знаю, что и как нужно делать.

— ММА и хоккей сильно отличаются друг от друга. Уверены, что ваши методики будут помогать хоккеистам?

— Игра покажет. Хочу отметить, что буду отвечать за специальную подготовку: работа на выносливость, силу, физику. Привнесём в занятия некоторые элементы из бойцовских тренировок. Всё остальное — прерогатива других наставников.

— Эта работа предполагает полную занятость?

— В настоящий момент ведём переговоры на эту тему.

— Ваша работа в «Северстали» не помешает карьере в ММА?

— Нет. В период подготовки к поединку буду сосредотачиваться исключительно на нём, отключаться от всех других дел.

— Саму «Северсталь» это устроит?

— Да.

— Насколько активно сейчас интересуетесь хоккеем?

— У меня не так много свободного времени. Но в последнее время я начал вновь следить за хоккеем. Сейчас необходимо понимать, кто как играет, какой тактики придерживается. До этого практически не смотрел матчи.

— За кого болеете?

— За «Северсталь».

— Это исключительно в свете последних событий?

— Нет.

— Вы смотрите только матчи КХЛ или также следите за НХЛ?

— Только Континентальную хоккейную лигу. Интересно наблюдать за выступлениями российских игроков, многих из которых ты знаешь.

— Но ведь в НХЛ тоже достаточно россиян?

— Да, но интерес всё же вызывают отечественные коллективы. При этом помню, что Овечкин до сих пор играет в «Вашингтоне», а Малкин — в «Питтсбурге».

— Многие болельщики выражают недовольство тем фактом, что в КХЛ практически заведомо известен чемпион, в то время как в североамериканской лиге зачастую выигрывает не явный фаворит. Вас это раздражает?

— Как и любой другой спорт, хоккей непредсказуем. У лидера может что-то не получиться и верх возьмёт другой. Поэтому не стоит быть заранее уверенным в успехе сильных коллектива или спортсмена.

— Какие задачи на сезон перед собой ставит «Северсталь»?

— Пока не разговаривал с руководством на эту тему.

— На ваш взгляд, череповчане способны попасть в плей-офф?

— Безусловно, уверен, что они обладают для этого всеми качествами. Но думаю, что хоккеисты «Северстали» должны ставить перед собой цель выиграть Кубок Гагарина. Конечно, надо действовать поступательно, но думать только о выполнении максимальных задач.

— Кто ваш любимый игрок в КХЛ?

— Сергей Плотников. В своё время он защищал цвета «Амура», поэтому давно слежу за ним.

— В настоящее время одним из самых популярных хоккеистов лиги считается Кирилл Капризов. Как относитесь к нему?

— Он меня не особо впечатляет.

— Кого бы вы назвали лучшим российским хоккеистом на данный момент?

— Овечкина. Он является медийной персоной и очень много забрасывает. Кроме того, Александр очень жёсткий игрок и никогда не стесняется идти встык. Поэтому за ним очень интересно наблюдать.

— В последнее время всё больше представителей других видов спорта пробуют свои силы в ММА. Как думаете, Овечкин добился бы успехов в смешанных единоборствах?

— При желании, конечно, получилось бы. Овечкину было бы немного тяжелее, ведь в большинстве своём в ММА идут боксёры и борцы, а не хоккеисты. Но профессиональный спортсмен везде может адаптироваться, так что ждём Александра в UFC.

— Кого бы хотели увидеть соперником Овечкина?

— Макгрегора.

— Свой последний бой вы провели в июле. Не обсуждали с UFC дату своего возвращения в октагон?

— Пока нет. Но думаю, что мой следующий поединок состоится в январе-феврале 2020 года.

— С кем бы хотели сразиться?

— Пока это меня не сильно волнует. Кого дадут, с тем и буду драться. Сейчас мне необходимо одержать несколько побед подряд, а уже потом думать о битвах с сильнейшими спортсменами. Конечно, уже сейчас хотелось бы помериться силами с представителями топ-15.

— Конор Макгрегор пока не определился с соперником. Если бы вам предложили сразиться с ним 18 января в Лас-Вегасе, согласились бы?

— Конечно. Никто не отказался бы от шанса встретиться с Макгрегором. Это денежный бой.

— Как считаете, кто должен стать следующим оппонентом Хабиба Нурмагомедова?

— Тони Фергюсон. У него серия из 12 побед, он перебил всех кого можно и, как никто другой, достоин схватки с Нурмагомедовым.

— У Фергюсона есть шансы взять верх над Нурмагомедовым?

— Думаю, нет. Все говорят, что американец силён в стойке и обладает навыками в бразильском джиу-джитсу, но, на мой взгляд, Тони — удобный соперник для Хабиба.

— Назовите самого неудобного оппонента для Нурмагомедова.

— Таких сейчас нет в UFC. Не знаю ни одного бойца, который сейчас мог бы победить Хабиба.

— Не думаете, что руководство промоушена может загореться идеей организовать бой Нурмагомедова с Макгрегором на турнире в Москве или Санкт-Петербурге и забыть о Фергюсоне?

— Да, не стоит исключать этого. Но проблема в том, что сам Хабиб выступает против. Думаю, на его мнение способен повлиять лишь баснословный гонорар. Конечно, интересно было бы увидеть поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором в России. Но правильнее было бы организовать его встречу с Фергюсоном.

— Почему?

— Сейчас многие думают, что он единственный, кто способен остановить Нурмагомедова. Когда Тони проиграет, этот вопрос будет закрыт окончательно.

— Вас возмутило поведение Макгрегора на его пресс-конференции в Москве?

— Его слова нельзя воспринимать всерьёз, ведь он делает шоу. К нему необходимо относиться как к дураку. Сам по себе он шут. Все понимают, что он говорит это не просто, а в надежде получить реванш. Конор надеется, что, оскорбив Дагестан, он спровоцирует Хабиба согласиться на встречу с ним.

— У Макгрегора есть шансы побить Нурмагомедова в бое-реванше?

— Он может надеяться только на лаки-панч.

— Можно ли назвать Нурмагомедова лучшим российским бойцом ММА в истории?

— Да, конечно.

— А как же Фёдор Емельяненко?

— Фёдор навсегда останется первым великим российским бойцом, Хабиб — вторым.

— Что нужно сделать Нурмагомедову, чтобы считаться однозначно величайшим среди россиян?

— Ничего. Емельяненко всё равно останется в истории как первопроходец.

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— Думаю, Олег Тактаров вряд ли согласился бы с этим…

— Не считаю его за бойца. Лишь раз видел Олега в деле, но он действовал абсолютно нетехнично.

— При этом он является победителем турнира UFC.

— Во-первых, тогда промоушен был совсем другим. Во-вторых, слышал, что в главной схватке он дрался со своим другом. Поэтому для меня он не является полноправным чемпионом UFC.

— Тактаров заявил, что готов возглавить фан-клуб Макгрегора в России. Зачем ему это?

— Он провокатор, любит привлекать к себе внимание.

— Недавно Абдулманап Нурмагомедов призвал UFC организовать бой между Макгрегором и вашим бывшим оппонентом — Махачевым. Ислам способен одолеть Конора?

— Конечно. Тяжело биться со спортсменом, который является специалистом по вольной борьбе. В своём последнем поединке Махачев сражался с лучшим грэпплером в мире (Дэви Рамос — чемпион мира 2011 и 2015 гг. — RT), но тот ничего не смог ему противопоставить. Не думаю, что Макгрегор согласится на бой с Махачевым, ведь для него это очень рискованно.

— Считаете Конора аутсайдером в поединке с Исламом?

— Да. Для него эта схватка была бы очень тяжёлой.

— Можно ли назвать Дональда Серроне более удобным соперником для Макгрегора?

— Несомненно. Конору комфортно с теми, кто предпочитает драться в стойке.